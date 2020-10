Report: Sequential Prophet-5 & Prophet-10, Reissue 2020

Die Wiedergeburt der Wiedergeburt der Wiedergeburt

Gedanken zum neuen Sequential Prophet-5 Reissue 2020

Viele werden sich erinnern, als Dave Smith 2007 erstmals wieder einen Prophet unter den Synthesizern erschuf, betitelte er diesen als Prophet ’08. Damals lief dieser analoge Polysynthesizer noch unter dem Label DSI.

Schon damals kokettierte der Hersteller damit, einen Nachfolger des Prophet-5 erschaffen zu haben, wenn auch keinen Nachbau, so zumindest einen „inspired by“. Der achtstimmige Prophet ’08 wurde lange Zeit der Brot-und-Butter-Analoge der Musikindustrie, entsprechend gab es ihn in zahlreichen Variationen wie Mopho, Tetra, – auch als Minikeyboard, Rack und Desktop. Der Klang überzeugte, die Verarbeitung leider nicht.

2015 folgte der Sequential Prophet-6. Endlich hatte Dave die Namensrechte für Sequential von Yamaha zurückerhalten und brachte – nach eigenen Angaben in diskreter Bauweise – den Prophet-6 auf den Markt. Zwei Stimmen weniger als sein Vorgänger, dafür aber deutlich besser verarbeitet, was sich am Ende auch im Preis widerspiegelte. Besonders beim Prophet-6 wurde erneut die Legende Prophet-5 bemüht – alleine das Design unterstreicht diesen Anspruch, wenn auch der Hersteller einen Vergleich mit dem Original scheute.

Wir haben das damals für Dave Smith übernommen und setzten Klaus Peter Rausch an diese Aufgabe. Die Frage war ganz einfach, „Wie nahe kam man denn mit Prophet ’08 und Prophet-6 dem Original Prophet-5“. Und auch die zweite Frage „Wer hat welche Stärken und Schwächen“, könnt ihr ausführlich HIER im Vergleichstest lesen.

2017 wurde schließlich der Prophet ’08 neu aufgelegt unter der Bezeichnung Prophet REV2. Mehr Stimmen, bessere Verarbeitung und immer noch der günstigste Prophet-Poly-Sound in der aktuellen Produktpalette. Für die Redaktion immer noch der attraktivste Prophet am Markt – und der wurde nicht kleiner, sondern durch Prophet 12, Prophet X und Co, eher unüberschaubarer, wenn nicht sogar inflationär. Zugegeben, bis auf den Namen spielte man hier von Seiten des Herstellers kaum mehr auf die Legende an.

Und nun das: Die Ankündigung einer Neuauflage, so O-Ton Pressmitteilung. Sogar das Wort „akribisch“ wird diesmal im Zusammenhang mit einem zu erwartenden „authentischen Klangerlebnis“, gebraucht. Das lässt aufhorchen, erinnert aber auch an die unsägliche Reihe von Korgs MS-20 und ARP-Klonen, die mit jeder Ausgabe noch näher am Original sein sollten.

Natürlich sind wir gespannt auf Daves neuen Wurf – gar keine Frage. Und wir prophezeien jetzt schon, dass die Rechnung aufgehen wird – zumindest wirtschaftlich. Gerade angesichts Behringers bislang vergeblichen Bemühungen den OB-Xa Klon UB-Xa in die Läden zu bekommen, ist dieser überraschende Schnellschuß von Sequential ein raffinierter Schachzug, um die Stellung als Premium-Anbieter im Segment Polyphone-Analogsynthesizer zu behaupten und Marktanteile zu sichern.

Gewinner ist letztendlich auf jeden Fall der User. Noch nie war der die Vielfalt an polyphonen Analog-Synthesizern so groß wie heute. Und wer hätte das vor 20 Jahren, angesichts der VST-Invasion, auch nur ansatzweise für möglich gehalten.

Viel Spaß nun mit den Hardfacts zum neuen Prophet-5 2020 – ach- und verzeiht uns das Wort „Reissue“, welches der Verfasser hinzugefügt hat und nicht der Hersteller, aber irgendwie müssen wir unsere Artikel für Google und den Verbraucher differenzierbar halten.

Euer Peter Grandl

Alle Infos zum Sequential Prophet-5 2020

Sequential kündigt mit dem Prophet-5 und dem Prophet-10 die Neuauflage des Synthesizers an, mit dem Dave Smith seinerzeit berühmt wurde.

Die neue Version des Prophet-5 ist wie der Klassiker ein fünffach polyphoner Synthesizer, der pro Stimme zwei analoge Oszillatoren, ein resonanzfähiges Tiefpassfilter und einen analogen Endverstärker sowie Hüllkurven für VCF und VCA besitzt. Dazu kommen ein Multi-Waveshape LFO und die Poly Mod-Sektion, die das Routing von OSC B und der Filterhüllkurve zu verschiedenen Zielen wie Cutoff, OSC A und PWM erlaubt, was seinerzeit noch unüblich war.

Der neue Prophet-5 arbeitet wie sein Vorgänger mit echten Curtis-VCOs. Dank unterschiedlicher Filter-Chips kann zwischen den Versionen Rev1/Rev2 und Rev3 direkt auf dem Frontpanel umgeschaltet werden.

Außerdem wurde bei Sequential ein originaler Prophet-5 akribisch analysiert, um den organischen und lebendigen Sound von damals bestmöglich nachempfinden zu können. Hier wurden Fluktuationen und Differenzen zwischen den Oszillatoren, Filtern und Hüllkurven der einzelnen Stimmen festgestellt. Über einen Vintage-Regler kann dieses Verhalten variabel eingestellt werden. Bei der am höchsten eingestellten Stabilität sprich Sequential von einer Rev4-Version.

Weitere moderne Verbesserungen sind Velocity und Aftertouch sowie MIDI/USB. Es gibt auch CV/Gate-Ausgänge um modulare Geräte ansteuern zu können. Die halbgewichtete 5-Oktaven Tasttaur stammt von Fatar.

Beim Prophet-10 handelt es sich um einen Prophet-5 mit doppelter Stimmenanzahl. Die Soundengine ist jedoch identisch. Auch seinerzeit wurden von Dave Smith eine fünf- und eine zehnstimmige Variante entworfen, doch der Prophet-5 ging dann schließlich in Serie. Der alte Prophet-10, der später folgte, hatte einen andere Schaltung und ein anderes Konzept.

Zum alten Prophet-5 gibt es natürlich auch eine Vintage-Story.

Sequential Prophet-5 und Prophet-10 werden beide noch im Oktober erhältlich sein. Der Prophet-5 soll 3.499,- Dollar kosten, der Prophet-10 4.299,- Dollar.