Test: Native Instruments Guitar Rig 7, Gitarren-Software

Guitar Rig 7 legt einen drauf!

So, nun ist es endlich so weit, das bereits im September veröffentlichte Guitar Rig 7 hat den Weg auf meinen Rechner gefunden und will ausführlich getestet, geärgert und an die Grenzen gefahren werden. Guitar Rig 6 ist inzwischen auch schon wieder drei Jahre alt und ein Update war fällig. Einige interessante und sinnvolle Neuerungen gibt es zu vermelden, die ich auf Herz und Nieren checken werde.

Die Neuerungen in Guitar Rig 7 – die Sidebar

Den generellen Aufbau und die Möglichkeiten könnt ihr im Test von Guitar Rig 6 gern noch mal nachlesen, da hat sich nicht viel verändert. Gleiches gilt für Download, Installation und Integration in bestehende Setups. Die auffälligste Änderung ist aber tatsächlich auch die für mich überfälligste, denn im alten Rig konnte man sich schon mal verlaufen. Auf der rechten Seite des Fensters befindet sich nun eine Sidebar, die den Signalverlauf anzeigt. Amplitube macht das schon lange, umso mehr freut es mich, dass Guitar Rig 7 jetzt nachgezogen hat. Die Vielzahl der Möglichkeiten des Signalroutings sind jetzt wesentlich besser darstell- und veränderbar.

Ganz besonders fällt das auf bei den Stereo-Tools, die den Signalweg aufsplitten (Split Mix und Split M7S) oder die Frequenzen aufteilen (Crossover). Ich habe mal zur Demonstration eine völlig unrealistische und unübersichtliche Kette an Komponenten zusammengewürfelt. Im Rack ist das alles andere als leicht durchschaubar. In der Sidebar sieht man den Signalfluss auf einen Blick.

Selbstverständlich sind die Komponenten auch direkt in der Sidebar per Drag’n’Drop verschiebbar, auch ein komplettes Tool, in diesem Fall das Split-M/S-Modul, kann einfach komplett verschoben werden, hier zum Beispiel in das Crossover-Modul, in dem jetzt nur noch die tiefen Frequenzen vom Split-Modul bearbeitet würden:

Neue Amps und ein IR-Loader in Guitar Rig 7

Gleich vier neue Amp-Simulationen bietet Guitar Rig 7, einer davon ist für die Kollegen der Tieftonfraktion vorgesehen. Der Superfast 100 simuliert den unvermeidlichen Soldano SLO 100, der AC Box XV einen Vox AC15 und der Reverb Delight einen Fender Deluxe Reverb. Die Bassisten dürfen sich über die Simulation eines Ampeg SVT freuen. Die neuen Amps werden mit Hilfe der neuen ICM-Technologie designt, wobei ICM für Intelligent Circuit Modeling steht. Der Prozess wird hierbei mittels maschinellem Lernen unterstützt und soll eine noch realistischere Version der digitalen Abbilder erschaffen.

Alle vier Amps bringen jeweils das „Matched Cabinet“-Modul mit, also die originale Box zum Amp. Wer möchte, kann diese Bindung natürlich aufheben und auch das Cabinet eines anderen Amps ausprobieren. Der Control-Room aus früheren Guitar Rig Versionen steht auch noch zur Verfügung, hier können Speaker und Mikrofone nach Herzenslust kombiniert und bis zu acht Kombinationen gleichzeitig verwendet werden. So richtig freakig wird’s aber jetzt erst, wenn man den neuen Cabinet IR Loader verwendet. In diesem Modul können bis zu vier IRs gleichzeitig geladen und umfangreich bearbeitet werden. Dazu bringt Guitar Rig 7 schon über 30 IRs von insgesamt fünf Drittanbietern mit, natürlich können hier aber auch eigene IRs geladen werden. Ein kleiner Browser steht direkt im Modul zur Verfügung. Klasse!

Vier neue ICM-Pedaleffekte in Guitar Rig 7

Guitar Rig verzichtet seit jeher auf die grafische Darstellung von Pedaleffekten, alles wird im 19“ Rack-Format angezeigt. Trotzdem schaffen es immer wieder Pedaleffekte in die Auswahl. Wer nun berechtigterweise einwirft, dass es ja in früheren Versionen von Guitar Rig bereits einen Tube Screamer gab, der achte bitte auf das kleine „ICM“-Logo rechts oben bei den neuen Effekten. Auch hier wurde das intelligente Maschinenlernen angewendet. Welchen Unterschied das im Sound macht, versuche ich später in den Klangbeispielen herauszufinden. Neu auf jeden Fall sind das Seattle Fuzz- und das IVP-Stomp-Pedal.

Vollwertiger Looper im neuen Guitar Rig

Wer sich mit Guitar Rig gern auf die Bühne stellt und jammt, dem wird der neue Looper gut zu Gesicht stehen. Bislang war man ja auf die Tapedecks angewiesen, die entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende der Signalkette positioniert waren. Die sind auch immer noch da, keine Sorge. Der Looper ist jetzt aber schon ein ziemlicher Knaller und wäre einen eigenen Artikel wert. Zunächst mal sieht der Looper auf den ersten Blick aus wie eine alte Kassette, das finde ich persönlich schon mal ziemlich cool. Aber wenn ich mir den Funktionsumfang des Loopers anschaue, wird mir schon ein wenig schwindelig.

Zwei unabhängige Loops stehen bereit, jeder nimmt bis zu 16 Takte auf und kann mit Overdubs versehen werden. Der Start der Aufnahme kann entweder nach einem definierten Einzähler, per Mausklick oder zugeordnetem Fußtaster oder per Autostart gestartet werden. Letzteres startet die Aufnahme, wenn der Signalpegel -60 dB überschreitet. Zwischen beiden Loops kann beliebig hin- und hergeschaltet werden. Das Metronom kann hinzugeschaltet werden, dieses bietet 28 (!) Time-Signatures, eine Tap- und eine Sync-Funktion sowie die Möglichkeit, den Sound des Clicks zu verändern. Fertige Loops können als Ganzes oder als einzelne Layer auf dem Rechner gespeichert werden. Eine Undo- und Redo-Funktion gibt’s auch. Wenn ich jetzt noch eine Lösung finde, wie ich verschiedene Overdubs im Live-Betrieb in der Lautstärke regeln kann, wäre allein der Looper das Geld des Guitar Rigs wert. Die einzige Möglichkeit, die sich mir hier eröffnet, ist der Input Level-Regler, das funktioniert aber natürlich nur direkt bei der Aufnahme.

Was den Looper jetzt noch so besonders macht, ist die Möglichkeit, zum Beispiel einen LFO oder Analog-Sequencer mit dem Rec-Pan-Regler zu verknüpfen, sodass der entsprechende Overdub im Stereobild hin und her schwebt. Der Fantasie sind da tatsächlich wenig Grenzen gesetzt, man muss sich nur entsprechend mit der Software auseinandersetzen. Oder anders gesagt: Wenn man es sich vorstellen kann, kann man es mit dieser Software auch umsetzen. Wer fertige Loops laden möchte, kann dies natürlich auch tun. Ob externe Drumloops oder fertige Playbacks, das ist dem Looper egal. Über die maximale Länge der Loops gibt’s keine Informationen, im Test hat er aber sogar ein zweistündiges Vogelgezwitscher aus meiner Entspannungssoftware akzeptiert.

Der Lo-Fi-Trend setzt sich fort – neue Effekte in GR7

Auch im Gitarrensound kann sich ein LoFi-Filter durchaus einsetzen lassen. Das Knistern einer Schallplatte macht sich nicht nur auf einem Wurlitzer Piano gut, es kann auch einem Ambient Sound das gewisse Etwas verleihen. Die Software bietet hier zwei neue Modulationseffekte, ein Special-FX und ein unter Distortion zu findendes, aber in Wirklichkeit eher dezent bis bissig klangfärbendes Utensil.

Letzteres hat ein sehr interessantes Konzept und nennt sich schlicht „Kolor“, was schon ganz gut beschreibt, was da passiert. Mittels der ICM-Technologie wurden hier verschiedene Klassiker der Verzerrungsmöglichkeiten gemodelt, unter anderem Diodenclipping oder Tape-Sättigung. Hierbei handelt es sich also nicht um ein klassisches Distortion-Pedal, sondern um ein Tool zur Färbung des Sounds.

Die beiden Kollegen aus der Modulationsabteilung nennen sich „Tape Wobble“ und „Vintage Vibrato“. Ersteres simuliert den etwas leiernden Sound einer nicht mehr ganz frischen Bandmaschine, Letzteres ist eine Nachbildung der Chorus/Vibrato-Sektion der beliebtesten Schweineorgel der Rockgeschichte.

Die Noise Machine schließlich macht, was man von ihr erwartet, nämlich Krach. Aber sehr edlen Krach, hier gibt’s das beliebte Vinyl-Knacksen, Netzbrummen (sogar wahlweise 50 Hz oder 60 Hz), weißes Rauschen oder Bandrauschen und sogar das Brummen eines Amps. Wer Ambientklänge interessanter gestalten möchte, dürfte hier fündig werden.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich den Maximizer, der im Hause iZotope entwickelt wurde. Dabei handelt es sich im Grunde um einen Limiter, der speziell für Gitarrensounds optimiert wurde und diesen mehr Durchsetzungskraft verleihen kann. Bei solchen Effekten ist natürlich immer Vorsicht angesagt, denn wenn man hier zu viel dran herumschraubt, hat man schnell den Pfad zum guten Sound aus den Augen verloren. Wenn jedes Instrument im Mix einen Maximizer bekommt, hat man hinterher einen fetten Klangbrei, aus dem nicht mehr hervorsticht. Der liebe Kollege Ossy Pfeiffer (www.osmator.com) weist in seinen mehr als interessanten Clips auf Insta, TikTok oder YouTube gelegentlich auf schwere Fehler beim Mixing hin. Und das immer mit Recht. Unbedingt mal reinschauen!

So klingen die neuen Komponenten in Guitar Rig 7

Jetzt gilt’s, die neuen Komponenten in Guitar Rig 7 warten auf ihre Vorstellung. Das wird diesmal ein wenig umfangreicher, aber dafür verkürze ich die Clips alle etwas. Ich beginne mit den drei neuen Gitarrenamps, ihr hört jeweils, was im Namen des Klangbeispiele steht. Eventuelle Effekte kommen bei den Amp-Klangbeispielen aus dem Amp-Model selbst. Was mir auffällt ist, dass die Amps pur in Guitar Rig gegenüber der Konkurrenz von Neural DSP oder S-Gear an Boden verlieren. Das Spielgefühl ist deutlich „harscher“, weniger dynamisch, der Grenzbereich zwischen Clean und Crunch ist bei der Konkurrenz mittlerweile deutlich lebendiger, organischer.

Weiter geht’s mit den neuen Zerrern. Ihr hört einen Plexi, der leicht kotzt. Der neue Skreamer Deluxe mit ICM-Technologie tritt im direkten Vergleich gegen seinen Vorgänger an. Der Soundwechsel erfolgt in der Mitte des Files. Die drei anderen Pedale hört ihr jeweils für sich allein. Der Vergleich zwischen Skreamer Deluxe und Skreamer fällt mir schwer. Im direkten Vergleich hat beim Spielen der Skreamer Deluxe etwas die Nase vorn in puncto Spielgefühl und Dynamik, aber der Unterschied ist marginal. Der Sound ist aber alles in allem sehr, sehr gut! Der IVP Stomp und der Seattle Fuzz machen einen ausgezeichneten Job! Chainsaw ist ein Huldigung an den Schweden-Metal. Damit kann ich nicht so viel anfangen, aber auch dieser Sound ist gut!

Die Klangbeispiele der neuen Effekte stehen an. Im ersten hört ihr den Kolor-Effekt in verschiedenen Einstellungen. Ausgangssound ist wieder der Plexi. Die verschiedenen Algorithmen färben den Sound beträchtlich und fügen spezifische Verzerrungen hinzu, trotzdem würde ich diesen Effekt nicht als Verzerrer einordnen. Mit diesem Teil kann man ganz subtile Veränderungen erzeugen.

Tape Wobble und Vintage Vibrato treffen auf die Noise Machine. Für mich ganz großartige Sounds, in denen man sich verlieren kann. Das letzte Beispiel verzichtet auf die Noise Machine, setzt aber dafür den Maximizer ein. Dezent verwendet, macht er den Sound rund und satt.

Zu guter Letzt noch ein Klangbeispiel, bei dem ich zwei Plug-ins nutze. Der Amp ist ein Custom ’57 aus dem Scuffham Amps S-Gear Plugin. Die Effekte und die CabSim stammen aus Guitar Rig 7, mit viel Wobble, Organ-Vibe und Vintage Verb.