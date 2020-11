Test: Native Instruments Guitar Rig 6

Think outside of the wonder box

Am Guitar Rig 6 werden sich, soviel sei verraten, die Geister scheiden. Ist auf der einen Seite ein Plugin mehr als praktisch fürs schnelle Recording im Heimstudio, stehen die reinen Software-Lösungen nach wie vor im Verdacht, sterile Sounds und mangelndes Gefühl zu transportieren. Native Instruments verspricht mit dem Facelift und Update auf Guitar Rig 6 Abhilfe. Neben einer neuen Optik sind neue Amps und Effekte am Start, die Übersichtlichkeit und der Workflow sollen optimiert worden sein, an Vielseitigkeit war der Vorgänger Guitar Rig 5 ja schon kaum zu übertreffen. Als überzeugter Plugin-User sind mir einige Software-Lösungen der Branche bekannt, neben Guitar Rig 5 war bei mir unter anderem S-Gear von Scuffham Amps im Einsatz, das eher durch Klasse als durch Masse glänzt, aber gerade im „klassischen“ Soundbereich ein leicht überlegener Konkurrent ist, sowie die Lösungen Amplitube von IK Multimedia und Bias von Positive Grid. Letztere konnten mich nie wirklich überzeugen, denn im Bereich der klassischen Gitarrensounds haben beide Schwächen und um gegen die Konkurrenz zu bestehen, sind beide zu wenig innovativ. Native Instruments geht da schon von jeher einen anderen Weg. Durch die nahtlose Integration ins firmeneigene Multiversum und die Verwendung unüblicher Effektalgorithmen kommt man schnell in Bereiche, die mit den klassischen Gitarrensounds nicht mehr viel zu tun haben und man braucht schon ein modernes Ohr, um den Zweck solcher Sounds ergründen zu können. Und trotzdem dürfen die klassischen Sounds natürlich nicht zu kurz kommen, denn das ist es, was wir im Studio hauptsächlich brauchen. Also schauen und hören wir mal, was das Native Instruments Guitar Rig 6 so mitbringt.

Guitar Rig 6 – die News zuerst

Die Installation als Standalone-Software und Plugin erfolgt über das Native Instruments Portal Native Access, mit dessen Hilfe man alle Installationen, die man von NI besitzt, verwalten und bei Bedarf neu installieren kann. Startet man Guitar Rig 6, fällt zuerst die neue Benutzeroberfläche auf. Grundsätzlich ist man dabei aber der Linie des alten Designs treu geblieben. Links befindet sich noch immer der Preset- bzw. Components-Browser. Die Schaltfläche „Options“ ist verschwunden, alle Audio- und MIDI-Einstellungen werden unter „Preferences“ bearbeitet. Der Browser selbst ist modern in Schwarz gehalten.

Mehrere Filter stehen zur Vorsortierung der Presets zur Verfügung, so kann man zum Beispiel durch setzen des Amp-Filters auf „Chicago“ alle Presets aufrufen, die mit diesem Amp-Model programmiert wurden. Gleiches gilt für Effektgruppen, Stilistiken und/oder Artist-Sounds, die von Profigitarristen programmiert wurden. Hier stehen unter anderem Vernon Reid, Richard Z. Kruspe oder Pete Thorn Pate, alles nicht unbedingt Garanten für konventionelle Gitarrensounds. Das Rammfire-Modul, das den Rammstein-Sound ins Wohnzimmer nageln soll, ist nun fester Bestandteil der Ausstattung. Setze ich also die Filter „Richard Z. Kruspe“ und zum Beispiel den Effect-Type auf „Modulation“ und verfeinere mit dem Parameter „Phaser“, wird mir das Rig „Phasey Rammfire“ im Browser angezeigt. Easy und gut gemacht, die Filter können jeweils durch einen erneuten Klick zurückgesetzt werden.

Um eine bessere Übersicht zu behalten, können einzelne Rigs per Rechtsklick einer Farbgruppe zugeordnet werden, die als zusätzlicher Filter im Browser fungiert. Ein weiteres Facelift haben die einzelnen Komponenten erhalten, die man aber nach wie vor frei kombinieren kann. Vor allem die Signal-Split-Funktion profitiert von der optischen Veränderung, diese war mir persönlich bei Guitar Rig 5 zu unübersichtlich. Jetzt wird auf den ersten Blick klar, wohin der Signalweg führt. Sehr schön! Am unteren Ende des virtuellen Racks befindet sich nur eine Gerätschaft, die auf den Namen „Makros“ hört und die wahlweise eine oder zwei Reihen frei konfigurierbare Regler bietet, die den Schnellzugriff auf Parameter bieten. Hier kann entweder eine Toggle-Funktion oder ein Poti ausgewählt werden. Will einen Parameter zuordnen, greift man mit der Maus nach dem kleinen Cursor-Kreuz und zieht es auf den Regler der Wahl. Zack, fertig.

Etwas weiter im Inneren der Wunderbox stoßen wir, neben dem eben schon erwähnten Rammfire-Modul, auf ein paar weitere Neuerungen. 3 neue Amp-Simulationen stehen zur Verfügung, 2 Gitarren- und ein Bass-Amp. Die beiden Gitarren-Amps mit den Bezeichnungen Chicago und Fire Breather sowie der Bass-Amp mit dem Namen Bass Invader tragen ein kleines ICM-Logo, einer neuen, von Native Instruments entwickelten Modeling-Technologie namens Intelligent Circuit Modeling. Im Produktvideo wird hier von Intelligent Machine Learning gesprochen. Was auch immer genau das bedeuten mag, wichtig ist, was hinten rauskommt…

Der Chicago-Amp jedenfalls soll schon mal einen 50er Jahre Combo simulieren und sieht auch so aus. Spartanisch ausgestattet und übersichtlich, schön blau designt. Der Fire Breather ist ein moderner Boutique-Amp, der von Clean bis Highgain alles abdecken soll. Für die tieftönende Fraktion ist der Bass Invader erfunden worden, ein punchiger Vintage-Bass-Amp. An Effekten hat sich dann noch deutlich mehr getan. War Guitar Rig 5 schon mit ziemlich abgefahrenen Effektmöglichkeiten ausgestattet, setzt Guitar Rig 6 jetzt noch einen drauf. Alle Neuerungen im Einzelnen vorzustellen, dürfte hier den Platz und eure Aufmerksamkeit sprengen. Eins darf ich direkt spoilern: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und da heißt es jetzt, mit offenen Ohren und entsprechendem Weitblick heranzugehen. 16 neue Effekte sind mit am Start und die haben es teilweise wirklich in sich. Wer in der Studiowelt ein bisschen zu Hause ist, wird sich über Raum freuen, ein unglaublich gutes Reverb-Plugin. Weiter geht’s mit Bite, Dirt und Freak, ein paar zerstörerischen Gerätschaften, mit deren Hilfe man wunderbar kaputte Sounds realisieren kann. Mit einigen Kompressoren, EQs und Hallalgorithmen von Softube und Native Instruments selbst sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gimmicks aus der Traktor-Serie wie Beat Slicer und Beat Masher öffnen die Welt des Technos. Natürlich wollen wir gute, dynamische Gitarren-Amps hören. Die bekommen wir auch. Aber mit ein bisschen Kreativität und Blick auf Musikstile außerhalb von Blues, Jazz, Pop und Rock erhalten wir hier eine enorme Spielwiese moderner, teilweise sehr abgefahrener Gitarrensounds. Vergessen dürfen wir dabei nie, dass Guitar Rig 6 auch als Effektsektion für Vocals oder Crusher für Beats fungieren kann.

In den Klangbeispielen habe ich versucht, dem einen oder anderen Sound auf die Schliche zu kommen und herauszubekommen, was damit geht. Und damit verschieben sich die Grenzen des eigenen Horizonts weit über den Tellerrand hinaus bis hin zur Kaffeetasse des übernächsten Nachbarn! Zusammen mit ein paar Sounds aus dem Komplete-Paket von Native Instruments sind hier Soundwelten möglich, die man als Gitarrist normalerweise so nicht erwartet. Dubstep-Sounds sind ebenso möglich wie Technobeats, die vom Gitarrensignal getriggert werden. Um ein bisschen Struktur ins kreative Chaos zu bringen, sortiere ich die Soundfiles etwas. Zunächst kommen die beiden neuen Gitarren-Amps an die Reihe. Ich demonstriere, wenn ich nichts weiter dazu schreibe, ausschließlich Werks-Presets. Für die Aufnahme nutze ich die Guitar Rig eigene Tapedeck-Funktion, das Tape ist in den meisten Fällen am Ende der Signalkette. Zum Vergleichen von Sounds kann man aber natürlich auch ganz hervorragend ein kurzes Riff aufnehmen und vor den Rigs abspielen, dann hat man die Hände frei.

Weltraum oder Kellerbar – die Sounds

Der Chicago macht den Anfang. Für cleane und angezerrte Sounds gedacht, checke ich mit ihm direkt die Achillesferse der digitalen Amp-Simulation. Ultra-Clean und Highgain können sie alle. Der wirklich kritische Bereich ist der angezerrte, dynamische Sound. Und da steppen wir uns jetzt mal gemeinsam durch und tasten uns ran. Oller Amp, olle Gitarre. Ich greife zur Gibson 50s Tribute Les Paul mit P90 Pickups. Das „Mahagoni-Regal“. Der Chicago-Amp spricht wunderbar auf die Gitarre an, der Sound ist durchsetzungsfähig und trotzdem mild. Im zweiten Beispiel habe ich einfach das Traktor-Delay hinzugefügt.

Der Fire Breather entpuppt sich als Allround-Waffe, klingt ausgewogen und nur dann unangenehm harsch, wenn man es mit dem EQ übertreibt. Die ausgewählten Presets sind alle unbearbeitet und sehr praxistauglich, trotz teilweise ziemlich überladener Effekteinstellung. Beim Preset „Flair Arpeggiator“ geht die Software schon ziemlich ans Eingemachte. „PT“ im letzten Beispiel steht übrigens für Pete Thorn.

Die nächsten Beispiele lasse ich unkommentiert, die Namen der Presets geben ein bisschen Aufschluss über das, was da kommt. Vielen der Werkssounds muss man einfach Zeit geben und darf sie nicht sofort durchscrollen. Die letzten 4 Beispiele sind Artist Sounds von Vernon Reid, Yvette Young und Zola Jesus.