Blue Box: Moog Memorymoog, Analog Synthesizer

Moog Memorymoog, Plus-Version

Der Minimoog gilt als der Synthesizerklassiker schlechthin. Aber er ist monophon und somit zwar gut für Bass und Lead, doch Akkorde spielen geht leider nicht. Wäre es nicht schön, gäbe es ihn in polyphon? Für fette Hooks und Licks, flauschige Flächen, kernige Synthclavinets. Nun, das dachten sich die Moogs Anfang der 80er Jahre wohl auch, und so kam es zum Memorymoog.

Ein wenig Geschichtsunterricht

12 Jahre benötigte Bob Moogs Firma Moog Music, um sich an einen polyphonen Nachfolger des 1970 erschienenen Minimoog zu wagen. 12 Jahre, in denen die Konkurrenz nicht geschlafen hatte. Bereits 1978 hatte Sequential mit dem Prophet-5 die Ära der polyphonen, speicherbaren Analogsynthesizer eingeläutet und galt als Vorreiter einer neuen Generation von Synthesizern. Aber erst 1982 hatte Moog einen ebenbürtigen Konkurrenten auf den Markt gebracht – den Memorymoog.

Doch der Memorymoog kam zu einer Zeit, in der bereits Digitales in den Starlöchern stand und MIDI in aller Munde war. Bei solchen Voraussetzungen schafft man es nicht so leicht ins Rampenlicht. Vor allem, wenn der ganze Spaß fast DM 10.000,– (Euro 5.000,–) kosten soll.

Auch andere Startbedingungen standen unter einem eher ungünstigen Stern, denn es waren Updates und Erweiterungen nötig für die Wettbewerbsfähigkeit, wie sich im Laufe der Zeit herausstellte. In der Folge kam es zu 3 Modellen: Dem normalen Memorymoog, einem mit der Bezeichnung Plus und schließlich noch die LAMM Version. (siehe weiter unten)

Im Rückblick ist es heute auch nicht verwunderlich, dass Moog in jener Zeit in finanzielle Schräglage kam und schließlich verkauft und neugegründet wurde – dann ohne den Mastermind Bob Moog – unter dem Namen Moog Electronics. So war der Memorymoog auch in etwa vergleichbar wie die letzte Fahrt der Titanic.

Hardware

Moog hatte bereits erste Erfahrungen mit polyphoner Technologie gesammelt, immerhin brachte man schon 1975 den Polymoog auf den Markt. Aber da er kein richtiger Polysynth ist – er arbeitet mit dem Prinzip Frequenzteiler – musste es der Memorymoog sein mit tatsächlich 6 echten Stimmen und jeweils 3 Oszillatoren. Das klingt auf Anhieb nach fetten Sounds? Und ob! Sie können ja mal schnell in die Soundbeispiele reinhören, um das zu überprüfen. Damit die auch immer zur Verfügung stehen, hat man sich im Gegensatz zum Minimoog für einen separaten LFO entschieden. In gewohnter Moog Tradition liegt diese Kraftquelle für den Keyboarder in greifbarer Nähe mitten auf dem angenehm aufgeräumten und leicht angewinkelten Bedienfeld. Eingerahmt in ein apartes Holzchassis sorgt das für einen irgendwie sehr coolen Look mit Eigencharakter.

Das Keyboard hat 61 Plastiktasten, Anschlagsdynamik gibt’s keine. Und links der Tastatur sind dann auch die typischen 2 Wheels. Einmal für Pitch Bend mit programmierbaren Intervallen und nebendran das ist für Modulationen, Regelbereich nicht programmierbar. Darüber griffbereit 2 Oktavschalter, mit denen fix eine Oktave nach unten transponiert werden kann. Bei den meisten Tastern gibt’s rote Status LEDs, und zusammen mit den beiden Displays blinkt und leuchtet es wirklich sehr hübsch. Auf der Rückseite hat es jede Menge Anschlüsse für Audio, Pedale, CV-Verbindungen, External Clock, Cassette Tape Interface. Ja, Sie haben richtig gelesen: Cassette. Da der Memorymoog 100 Speicherplätze für Sounds bietet, können diese über diese Buchsen auf Tape gesichert werden. Man hat massiv und robust gebaut damals, die verwendeten Materialien verursachen dann auch ein Gesamtgewicht von bald 20 kg.