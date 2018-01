Test: Behringer Model D, Minimoog-Klon

00

Der Behringer Model D ist optisch und offensichtlich auch technisch ein Klon des berühmten Moog Minimoog Model D.

Als 1970 der erste Minimoog Model D die Scheinwerfer der Bühnen dieser Erde erblickte, dachte noch niemand daran, dass es 2018 ein Remake in Miniaturformat der Firma Behringer geben würde. Es wurde in den letzten Jahren und Monaten viel über diverse Clons und Reissues von Herstellern wie Roland, Studio Electronics und Moog selber berichtet. Der Markt scheint für jeden Anspruch das passende Modell bereitzustellen.

Als zur Superbooth 2017 in Berlin der erste Prototyp zum Behringer Model D auftauchte, schrie die Synthesizergemeinde auf und spaltete sich in mehrere Lager. Die eine Seite, die einen Minimoog D haben oder in der Vergangenheit hatten, schrie: „Das ist ja nur eine billige Kopie, der klingt niemals wie ein großer Minimoog.“ Die Käufer des gerade erschienenden Minimoog Model D Reissue der Firma Moog – hierzu schreibe ich aus Respekt nichts. Die Modularsystem Anhänger, die sich immer einen Minimoog für das Modularsystem im Eurorackformat wünschten.

User, die Behringer aus diversen Gründen strikt ablehnen und teilweise die Foren in die tiefsten Diskussionen und jeden Admin in den Wahnsinn treiben.

Und zu guter Letzt, die überzeugten Besitzer eines Behringer DeepMind Synthesizers. Zu Letzteren ich mich auch zähle und sehr glücklich mit dem Kauf eines DeepMind 6 & DeepMind 12D sind. Als langjähriger Besitzer eines Vintage Minimoogs Model D wage ich hier einen blasphemischen und ketzerischen Vergleich. Im Freundeskreis erntete ich derweil Spott und Hohn, ob ich jetzt meinen Minimoog verkaufe. Das lass ich jetzt mal so stehen. Mal sehen, welchen Eindruck ihr beim Lesen meines Amazona Debüt über den Behringer Model D gewinnt.

Eines vorab, da es hier bei Amazona sehr viele gute Artikel zum Moog Minimoog D und seinen technischen Gegebenheiten gibt, verzichte ich auf eine detaillierte Beschreibung zum Kultgerät und ziehe lediglich den ein oder anderen Vergleich zum „Original D“. Wer hier genauere Infos benötigt, dem empfehle ich die Artikel von Bernd Pfeffer und oder Florian Anwander. Hier wird das Model D im vollem Umfang beleuchtet und näher auf die technische Ausstattung des Vintage-Boliden eingegangen.

Lieferumfang und Kartonage

Der Behringer Model D kommt wie alle Behringer Synthesizer in einer laminiert bedruckten Kartonage (486x186x129 mm). Mit seinen 2,4 kg nicht gerade schwer.

Zum obligatorischem Behringer Aufkleber gesellen sich Quick Start Guide, zwei Miniklinkenkabel, ein Bus-Kabel sowie ein externes Steckernetzteil und der Synthesizer selbst. Dieser ist in einem abgeschrägtem Desktopgehäuse mit Seitenteilen im typischen Moog-Braun gehalten. Ob es sich hier um Echtholz handelt, kann man nicht zu 100% erkennen.

Haptik, Optik, auspacken

Nachdem man das Leichtgewicht aus der Folie befreit hat, schleicht sich direkt ein Hauch von Moog Feeling ein. Die typischen Potikappen und die klassische Form der Schalter in verkleinerter Form lassen sofort Rückschlüsse zum Original zu. Auch die vielen Ein- und Ausgänge auf der Frontplatte machen Lust auf ein Anspielen des kleinen Rackers.

Auf der Front findet man auch ein USB-Anschluss und MIDI In und MIDI Thru. Wobei es sich hier beim USB-Anschluss lediglich um ein MIDI-Interface handelt. Wer hier eine Audioanbindung an eine DAW vermutet, wird enttäuscht. Das muss aber auch gar nicht sein. Sieht man sich das Preisschild an, sollte es einem aber auch klar sein, dass das zu dem Preis nicht möglich ist, oder nur mit großen Abstrichen verbunden ist. Das Model D ist wie sein großes Vorbild in fünf Funktionsblöcken aufgeteilt. Zu diesen komme ich aber etwas später genauer drauf zurück.

Auf der Rückseite des Desktop-Gerätes finden wir eine Netzbuchse für das 12 V. 1000 mA DC-Netzgerät die direkt neben dem Netzschalter platziert ist. Der Verbrauch liegt ungefähr bei 7 Watt maximal. Eine Zugentlastung für das Netzkabel sucht man hier vergebens. Ein vierfacher DIP-Schalter zum Einstellen ist heute zwar nicht mehr so gängig, stellt aber eine direkte Möglichkeit zum Ändern des MIDI-Kanals dar. Hier erspart man sich das lästige Hantieren mit komplizierte Einschaltprozeduren, um mal eben einen MIDI-Kanal zu ändern.

Dann zu guter Letzt noch mal zwei Ausgänge, die in 6,35 mm Klinkenbuchsen ausgelegt sind. Hier gibt es einen Low- und einen High-Ausgang. Der Maximalpegel ist mit 0 dBu angegeben. Auf der Unterseite befinden sich vier Gummifüße, die einen stabilen Eindruck auf mich machen. Das Gehäuse erinnert mich sehr stark an das eines Moog Mothers. Es fühlt sich auch sehr wertig an. Das Behringer Logo auf der rechten Seite finde ich in der Größe sehr gelungen, es ist klein und schlicht gehalten und fügt sich somit sehr gut in das Gesamtbild des Desktop-Gerätes ein.