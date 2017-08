Test: Behringer DeepMind 12D, Synthesizer-Modul

Auch hier noch mal der Hinweis – Ich hab Futuresonus angemail und nach den Endpreisen für 4 Versionen gefragt – die Antwort sieht so aus:

„Shipping cost to anywhere in the world is US$50. VAT and customs duty will be collected by your local carrier — I think for Germany VAT is 19%, and there is an import duty of around 5%. I can’t guarantee that those are the correct numbers, though.

Approximate total prices will be:

Mono: US$680

2 Voice: US$800

3 Voice: US$930

8 Voice: US$1300“

Klar, ich sehe das auch eher als Ergänzung. Mit den DSI’s kannst Du Dinge die mit dem DM12 nicht gehen – Umgekehrt gilt das Selbe. Und so auch mit dem Parva. Aber an irgendeinem Punkt muss man halt abwägen. Wir haben leider nicht unendlich viel Geld und Platz, um all die schönen und geil klingenden Geräte zu kaufen, die wir gerne hätten :D