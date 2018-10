From TYRELL N6 to DeepMind 12

Wie aus dem TYRELL ein DeepMind wurde

Es ist schon erstaunlich, wie die Zeit vergeht.

Unser AMAZONA.de-Experiment wird im Dezember 10 Jahre alt. Das ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Grund, einen Blick zurück zu wagen und eine Geschichte zu erzählen, die bislang unerzählt blieb.

Wir, die damals noch sehr überschaubare AMAZONA.de-Redaktion, stellten uns die Frage: Müsste es nicht möglich sein, den perfekten Synthesizer mit Hilfe der AMAZONA.de-Leser zu entwickeln? Das Ganze diente nicht nur dem Eigenzweck, sondern sollte vor allem eine Studie werden, die wir den Synthesizer-Herstellern dieser Welt zukommen lassen wollten. Entsprechend ernsthaft gingen wir das Ganze dann auch an – und entsprechend umfangreich und langwierig entwickelte sich das Experiment.

Erwischt: Sie sind am zweiten Eintrag hängen geblieben: „Behringer Synthesizer Studie PHAT 108“ – und das ist gut so, denn Uli Behringer hat nicht nur seinen Beitrag zu diesem Experiment geleistet, er scheint auch der größte Anhänger davon gewesen sein. Denn sein DeepMind 12 darf durchaus als finales Produkt dieses Experiments verstanden werden.

Und das wiederum bedeutet, dass die Leser von AMAZONA.de im Jahr 2009 durchaus ihren Beitrag dazu geleistet haben, einen Analog-Hype auszulösen, der bis heute angehalten hat. Der eine oder andere mag jetzt mit der Chaos-Theorie anfangen (… der Schmetterling in China löst einen Sturm in Florida aus), aber warum eigentlich nicht. Wir sind zumindest fest davon überzeugt, dass es so gewesen sein „könnte“, dass das Experiment der kaum wahrgenommene Flügelschlags eines Schmetterlings war.

Wie begann nun alles?

November 2009 – Ein Besuch in Manila

Im November 2009 lud mich Uli Behringer nach Manila ein. Ich hatte ihn Wochen zuvor angeschrieben und bat ihn um ein Interview. Tatsächlich führten wir dann dieses Interview über Tage hinweg immer wieder telefonisch und per E-Mail. Es war erstaunlich, wie wir beide das Gefühl hatten, uns schon seit vielen Jahren zu kennen – und sie gingen die Telefonate weit über ein übliches „Interview-Gespräch“ hinaus. Kurz nachdem das Interview erschienen war, hatte ich früh am Morgen Uli am Telefon, das war am 18. November. Er fragte mich „wie spontan ich sei?“ Wenige Tage später, am 22. November landete ich in Manila. Uli hatte mich kurzerhand eingeladen, ihn zu besuchen, damit wir uns persönlich kennenlernen konnten.

Als mich Uli nach 17 Stunden Flug nachts vom Flughafen abholte, bestätigte sich mein Eindruck, dass er nicht dem klassischen Manager entsprach, den man vor Augen hat, wenn man an einen weltumspannenden Konzern-Leiter denkt. Der Typ, der da neben mir selbst das Auto zu einem Musik-Club in Manila steuerte, trug Jeans und T-Shirt, aber keine Rolex oder sonstige Premium-Marken, mit denen sich Erfolgsmenschen sonst gerne ausstaffieren. Und auch der Wagen war kein Porsche, sondern ein einfacher Mietwagen, denn sein übliches Fortbewegungsmittel in Manila ist ein Fahrrad.

Ich hatte das Gefühl, einem sehr guten Freund zu begegnen, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte. Ich erinnere mich noch daran, dass aus dem Radio der Song „Me and Mrs. Jones“ klang, in den wir beide lauthals einstimmten und mitsangen. Und auch beim anschließenden Dinner in einem Jazz-Club landeten Uli und ich plötzlich auch auf der Bühne, er am Piano, ich am Mikrofon – zugegeben, nicht mehr ganz nüchtern.

In den nächsten Tagen philosophierten wir über die Entwicklung der Musikindustrie, hatten eine ungewöhnliche Yoga-Stunde in einer Sauna (bei der ich fast umkippte), endlose Spaziergänge am Strand und fantastisches Essen zwischendurch. Während all dieser Gespräche nahm ein Thema immer mehr Bedeutung ein: „analoge Synthesizer“. Ich versuchte ihm zu versichern, dass wir gerade erst am Anfang eines Analog-Hypes standen und erzählte ihm von den rasant ansteigenden Gebrauchtmarktpreisen für analogen Vintage-Kram. Uli war sofort Feuer und Flamme, schließlich war sein erstes eigenes Projekt vor Jahrzehnten, ebenfalls ein Synthesizer (dazu unbedingt das Interview lesen). Den Wunsch-Synthesizer zu bauen hatte er schon immer, aber den richtigen Ansatz einzusteigen, hatte er dis dato nicht gefunden. Im Umfeld des gerade begonnenen Analog-Booms fühlte er sich aber sicher und vor allem war er immer schon ein begeisterter Fan analoger Synthesizer gewesen.

Kurzfristig beschlossen wir, von den Philippinen aus nach China zu fliegen, um dort sein Werk zu besichtigen. Einen Teil der Strecke legten wir sogar irgendwo (gefühlt im Nirgendwo) mit einem Schiff zurück. Das einzige, woran ich mich auf dieser Reise erinnern kann, war seine fixe Idee, einen Roland Juno-60 zu klonen – und zwar ohne Kompromisse dabei zu machen. Irgendwo auf dem Wasser (war es ein Meer oder ein See … ich erinnere mich nicht), erreichte er einen europäischen Mitarbeiter und bat ihn, sich einen Juno-60 zu besorgen und zu analysieren. Übrigens wurde dieser Juno-60 später im Zuge unseres „Experiments“ auf AMAZONA.de verlost.

In China erwartete mich die nächste Überraschung. Ich muss zugeben, mein klischeehaftes Bild von chinesischen Fabriken, genährt durch westliches Infotainment, musste ich bei BEHRINGER komplett über den Haufen werfen. Mag sein, dass es in China Fabriken gibt, die unseren negativsten Vorstellungen entsprechen, Uli Behringers Fabrik – oder wie die Mitarbeiter gerne sagen „Behringer City“ – gehört definitiv nicht dazu. Das geht bei den Arbeitszeiten los und hört bei den Sicherheitsmaßnahmen auf. Die Abzugsanlagen bei der Holzverarbeitung oder andere Vorkehrungen zum Schutz seiner Belegschaft entsprechen westlichen Standards. Die lichtdurchfluteten Hallen waren klimatisiert, geräumig und auch der Geräuschpegel hielt sich angenehm in Grenzen. Uli wurde in allen Abteilungen mit großer Freude begrüßt und das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. Ich habe große Fabriken in Deutschland besucht, bei denen sich der Blick der Angestellten automatisch abwendet, wenn der Inhaber und Mr. Patriarch in Großherrenmanier durch die Hallen schreitet.

Ich weiß nicht, wie glaubwürdig meine Berichterstattung wirkt, aber es gibt für mich keinen Grund, hier irgendetwas „schön“ zu reden. Ich habe während meiner 3 Tage in China viel Zeit in der BEHRINGER CITY verbracht, habe wahnsinnig nette Mitarbeiter kennengelernt (ohne in Begleitung von Uli zu sein) und kann reinen Gewissens behaupten, wenn Uli etwas genau so sehr am Herzen liegt wie seine Produkte, dann sind es seine Mitarbeiter.

Dezember 2009 – Das Experiment beginnt

Zurück in Deutschland hatte ich nun selbst Lunte gerochen. Wäre es denkbar, dass der Analog-Hype so enorme Ausmaße annehmen würde, dass sich mit einem Analog-Synthesizer große Stückzahlen erreichen ließen? Und wenn ja, stellten sich zwei weitere Fragen. In welcher Preisklasse müsste ein erfolgreicher Analogsynthesizer liegen und welche Features müsste er haben, um wirklich eine breite Zielgruppe zu erreichen? Und … wäre eine Eigenentwicklung erfolgreicher oder gar eine 1:1 Replik eines Klassikers?

Eine Umfrage musste her, dazu Expertengespräche im In- und Ausland, um bereits existierende Erfahrungswerte einfließen zu lassen. Im Kreis der Redaktion wurde so die Idee geboren, ganz nach dem Vorbild einer Keyboards-Umfrage aus den 80ern (siehe Interview mit Axel Hartmann), nicht nur eine Umfrage zu starten, sondern mit dieser das Ziel zu verfolgen, den optimalen AMAZONA.de-Leser-Synthesizer zu definieren. Ganz naiv hofften wir, dass sich mit einer solchen Studie vielleicht auch ein Hersteller finden lassen müsste, der diesen Leser-Synthesizer umsetzen würde.

Natürlich weihte ich Uli in unsere Pläne ein, aber auch andere namhafte Synthesizer-Hersteller, die ich persönlich kannte. Natürlich fiel die Idee auf fruchtbaren Boden. Klar, wer wollte nicht eine Blaupause für einen erfolgversprechenden Synthesizer erhalten – vor allem kostenlos.

Aber selbst, wenn dieser Traum-Synthesizer nicht realisiert werden würde, so würden die Erkenntnisse aus so einer frei zugänglichen Studie vielleicht doch den einen oder anderen Konstrukteur beeinflussen. Wir hatten also nichts zu verlieren und legten los.

Februar 2010 – Der Behringer Phat 108

Uli hatte das Synthesizer-Projekt anscheinend ebenfalls weiter fasziniert. Und so erreichte uns eines Tages ein einfaches Rendering zu seiner „Juno-60-Studie“ die er „Phat 108“ beschriftet hatte, einem Namen, der uns irgendwann auf unserer Reise nach China eingefallen war.

Nun, sicher war die Grafik ein klein wenig lieblos erstellt worden. Aber ich wusste ja, dass sie sich tatsächlich einen Juno-60 besorgt hatten, um ihn bis ins kleinste Detail zu analysieren. Für mich war die Grafik zumindest der Beweis, dass Uli die Sache offensichtlich immer noch verfolgte. Allerdings gab es von Uli auch den unmissverständlichen Hinweis, dass er auf absehbare Zeit nicht vorhatte, Synthesizer zu bauen. So sehr er auch Lust darauf hatte, so wenig vertraute er zu diesem Zeitpunkt noch dem Markt.

Ein Grund mehr für uns, unser Experiment fortzusetzen.