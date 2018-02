Interview: Hans Zimmer Synth Talk

Vorwort

Fast 9 Jahre ist es her, dass wir das folgende Interview mit Hans Zimmer führten. Damals veröffentlichten wir einfach den Video-Mitschnitt, aber die Qualität dieses Videos war zum einen nicht gerade berauschend, zum anderen führten wir die Konversation aber auch teilweise auf Englisch. Da viele der angesprochenen Themen gerade durch den Rückblick und auch in Hinsicht auf seine damals zukünftigen Pläne besonders aufschlussreich sind, haben wir uns entschlossen, das gesamte Interview niederzuschreiben und auf Grund seiner Länge nochmals in zwei Teilen zu veröffentlichen.

Für das Gespräch nahm sich Hans Zimmer damals erstaunlich viel Zeit, ging auf alle Themen. die uns interessierten, ausführlich ein und war in entspannter und geselligere Gesprächslaune, fast so, als würden wir uns ewig gekannt haben. Und das bei einem Workaholic, der nach eigenen Angaben nicht selten im Studio übernachtet, um sein enormes Pensum an Aufgaben zu erfüllen.

Wir haben deshalb ein wenig versucht, diese entspannte Talk-Runde auch im entsprechend „lockeren“ Tonfall niederzuschreiben, um der damaligen Atmosphäre gerecht zu werden.

Und noch eine kleine Anmerkung am Rande: Hans Zimmer erwähnte damals im Gespräch, dass er unglaublich gerne einmal auf Tournee mit seiner Musik gehen würde, ihm dafür aber einfach die Zeit fehle. 6 Jahre später erfüllte er sich diesen Traum und wir durften live dabei sein.

Viel Spaß also nun bei diesem spannenden Zeitzeugnis,

Euer Peter Grandl

HANS ZIMMER – DAS INTERVIEW

Außen ein unscheinbares Gebäude mit Flachdach. Irgendwo in Santa Monica, eine Stunde entfernt von Downtown LA im sonnigen Kalifornien. Ich verbrachte mit meiner Familie den Sommerurlaub in Kalifornien und nahm die Gelegenheit wahr, mit meinem ältesten Sohn einen Abstecher nach LA Santa Monica zu unternehmen, um endlich Hans Zimmer persönlich kennenzulernen. Der erste Kontakt entstand, da sich Hans Zimmer tatsächlich auf Grund eines AMAZONA.de Artikels zum GRP A8 bei uns gemeldet hatte, da er ernsthaft Interesse hatte, diesen Ausnahmesynthesizer in Italien zu bestellen, zuvor aber noch eine persönliche Meinung einholen wollte.

Aus dem schriftlichen Kontakt wurde bald ein telefonischer und als sich schließlich die Gelegenheit durch den USA-Urlaub ihn persönlich kennenzulernen, war ich froh, wie sich das dann tatsächlich so unkompliziert realisieren ließ.

Trotz genauer Wegbeschreibung war es gar nicht so einfach, den Studiokomplex von REMOTE CONTROL zu finden, so unscheinbar wirkt der Komplex von außen. Ist man aber erst einmal im Inneren von Hans Zimmers musikalischer Traumfabrik, ist man schlechtweg von den Eindrücken überwältigt.

Innen ein High-Tech Studiokomplex, in dessen Zentrum „das rote Zimmer“ das Reich des Meisters markiert. Man fühlt sich schnell erinnert an ein barockes Lustschloss, in dem frivole Spiele zum Alltag der blaublütigen Herrscher gehörten. Das Licht ist gedämpft und in den handgefertigten Wandschränken, die schummrig beleuchtet sind, befinden sich Synthesizer soweit das Auge reicht.

Aber selbst das ist nur ein Teil seiner unglaublichen Sammlung, denn zahlreiche Exponate stehen in einer angrenzenden „Abstellkammer“ bzw. sind in einem Außenlager.

Der Majestro begrüßt uns herzlich in legerer Kleidung, entschuldigt sich für sein „amerikanisches Deutsch“ und lässt das geplante Interview zu einem geselligen Plausch werden. Schon nach wenigen Minuten hat man vollkommen vergessen, dass man mit Hollywoods derzeit erfolgreichstem Filmkomponisten zusammensitzt, der aktuell an 3 Produktionen gleichzeitig arbeitet. Eigentlich sitzt einem da plötzlich nur noch ein Synthesizer-Narr gegenüber, der über Filter und Klangeigenschaften diskutiert, genau wie Tausende unserer Leser.

Einer, der sich längst nicht mehr von Schall und Rauch ablenken lässt, sondern nur mit den Ohren bewertet, was die Augen sehen. Wenn er schließlich vom Plug-in ZEBRA und Urs Heckmann schwärmt und es in einem Atemzug mit seinem Moog Modularsystem nennt, ist das letzte Eis gebrochen.