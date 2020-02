Freeware Synthesizer Tyrell N6 Plugin VST, AU, WIN, MAC

Freeware Synthesizer Tyrell: CATALINA ready

Unser Freeware Software-Synthesizer Tyrell N6 von U-He ist längst ein „alter Hase“, aber immer noch einer, der verdammt gute Haken schlagen kann und sich in jedem DAW-Setup sehen lassen kann. Dank U-He ist der TYRELL N6 nun auch CATALAINA-ready. Und auch die Win-Version gibt es natürlich nach wie vor.

Wer also bislang mit dem TYRELL N6 noch keine Berührung hatte, für den bietet sich jetzt die Gelegenheit dazu. Viel Spaß damit.

Tyrell N6 für Linux, MAC und WIN

Um den Freeware Synth Tyrell N6 nutzen zu können, benötigt ihr eine Host-Application, in der man das Plug-in laden kann, z.B. Cubase oder Apple Logic. Als „standalone“ Version gibt es den TYRELL N6 leider noch nicht, dafür aber für Linux, Win, Mac 32Bit und Mac 64Bit Catalina-ready

Die Downloads zum Software-Synthesizer TYRELL N6

Das Wichtigste kommt nun: Eure kostenlose TYRELL N6 V3 Version erhaltet Ihr HIER:

Einfach downloaden und Anweisungen folgen, fertig. Kostenlose Soundsets findet Ihr am Ende dieses Beitrages, ebenso eine Hinweis auf einen coolen iPad-Controller für den TYRELL N6.

Der Name ist Programm – Tyrell N6

Immer wieder werden wir gefragt, wofür bei TYRELL das Kürzel „N6“ steht. Hier die Erklärung:

TYRELL ist der Firmennamen jenes Konzerns, der in der Welt des Kultfilms BLADE RUNNER die Replikanten fertigt. Vollkommene menschliche Klone mit begrenzter Lebensdauer und künstlich eingespeisten Erinnerungen. NEXUS 6 (dafür steht N6) stellten zum Zeitpunkt der Filmhandlung die Spitze der (bekannten) Evolution dar, obwohl es offensichtlich eine verbesserte Version gab (nennen wir sie mal Nexus 6.1) in Form der kühlen Rachel und des Polizisten Rick Deckard (der gar nicht wusste, dass er ein Replikant war. Ein Geheimnis, dass auch Ridley Scott erst Jahre nach der Uraufführung im Directors Cut offenbarte).

Der AMAZONA.de Freeware Synth Tyrell N6 (inzwischen V3) ist ebenfalls ein Klon. Statt Menschen reproduziert er klassische, analoge Synthesizer von Juno-60 bis Minimoog. Anders als im Film scheint unser KLON aber unsterblich zu sein – und dafür sorgt die Synthesizer-Schmiede U-He, die mit uns vor Jahren den TYRELL entwickelt hat und ihn bis heute immer wieder verbessert, damit er auf vielen aktuellen DAWs einwandfrei läuft.

Die Geschichte des Plug-In Synthesizers Tyrell N6

Der TYRELL N6 war das Ergebniss eines Experiments – aber was genau hat dieses Experiment wiederum mit den Behringer Synthesizern zu tun? Und wieso darf man den TYRELL N6 auch irgendwie als Urvater des DeepMind 12 bezeichnen. Folgen Sie am besten der Experiment-Serie, oder lesen sie gleich die Reportage FROM TYRELL TO DEEP MIND.

Der Tyrell N6 Cast

Hier nochmals ein kleiner Cast zu Ehren aller Beteiligter des Freeware Synths Tyrell N6: (Reihenfolge der Personen nach ihrem zeitlichen Erscheinen)

Initiative: Peter Grandl

Wish-List und Grob-Konzept: 4.658 AMAZONA.de-Teilnehmer im Februar 2010

Tyrell Feinkonzept: Mic Irmer und 8.488 AMAZONA.de-Teilnehmer im Oktober 2010

Tyrell Hardware-Design: Stephan Gries

Tyrell N6 Umsetzung und Programmierung: Urs Heckmann und sein U-He Team

Tyrell N6 V2 Design: Marcus Steinlechner

Tyrell N6 V3 Design: Ryo Ishido

Für das coole neue Deisgn ist Ryo Ishido verantwortlich gewesen, der ebenfalls wie das gesamte Team hinter dem Tyrell unentgeltlich seinen Beitrag zur Verwirklichung dieses Projekts beigetragen hat. Ryo haben wir übrigens vor Kurzem ausführlich interviewt. Allen Lesern sei dieses Interview wärmstens ans Herz gelegt über einen außergewöhnlichen Menschen mit einer ganz außergewöhnlichen Geschichte.

Kostenlose Sounds für VST / AU-Plug-In TYRELL N6

Aber nicht nur der Synth selbst wurde immer wieder verbessert und weiterentwickelt, sondern auch eine Unzahl von Sounds wurden nach und nach dafür von Fans aus aller Welt für den Freeware Synth Tyrell N6 produziert.

Mit einem Klick auf die PRESETS finden Sie nach dem Download automatisch eine ganz beachtliche Zahl hervorragender Klänge.

Ganz NEU und bisher nur bei uns als Download ist ein Set von Paul A. Kabat hinzugekommen, der unter dem Namen RAUSCHWERK professionelles Sounddesign betreibt und ein wunderschönes Set mit 72 weiteren TYRELL N6 Sounds für uns programmiert hat. Und Dank unseres Lesers Kevin Schröder gibt es hier nun auch einen Download für ein kostenloses Soundset. Vielen Dank nochmals an Dich Kevin!!!

Bitte nach dem Download den Ordner entdecken und in den Presst-Ordner von U-He packen:

(Für Mac: User/Library/Audio/Presets/u-He/TyrellN6)

Kostenloser iOS Controller für Tyrell N6

Wer seinen Tyrell gerne vom iPad aus steuern möchte, kann dies nun tun. Hier Story und Link zu diesem tollen Tool, welches uns Thorben Ehmcke programmiert hat.

Und noch ein kleiner Nachtrag:

Unser ganz großer Dank geht an Bojan Milivojević für das englische Handbuch und an Jan Dziok für das deutsche Handbuch !!!!