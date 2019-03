BABYLON Freeware Synthesizer, ein Amazona.de-Comunity-Projekt

Nach Tyrell N6 kommt BABYLON

Es hat lange gedauert, bis wir uns entschließen konnten, für den Freeware-Synthesizer TYRELL N6 einen Nachfolger zu bringen. Wir geben zu, es war nicht nur der immense Erfolg des TYRELL N6, der uns zögern ließ, sondern auch die bis heute anhaltenden hohen Download-Quoten auf diesen Freeware-Synthesizer, der einst durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter entstand und letztendlich kostenlos von der Software-Schmiede U-He umgesetzt wurde. Zur Entstehung des TYRELL N6 gibt es übrigens einen kürzlich erschienen Hintergrund-Report:

Der TYRELL N6 gehört heute noch zu den erfolgreichsten Freeware-Synthesizern weltweit. Hat man dieses „Pfund“ vor Augen, lässt sich vielleicht nachvollziehen, wieso wir mit einem Nachfolgeprojekt so lange zauderten. Am Ende war es wohl das 10-jährige Jubiläum des TYRELL N6-Projekts und das 20-jährige Jubiläum von AMAZONA.de selbst, das wir 2019 nutzen wollen, um einen Freeware-Software-Synthesizer zu „erschaffen“, der das Zeug hat, in die Fußstapfen des mächtigen Vorgängers zu treten.

Von Community für Community

„Never Change A Winning Team“ – und damit ist die AMAZONA.de-Community gemeint. Denn genau wie beim letzten Mal brauchen wir euren Input, um ein bereits in der Planungsphase für das Projekt eine Basis zu schaffen, die die Grundlage für einen Klassiker sein soll – so zumindest unser hochtrabender Plan.

Anders als beim letzten Projekt vor 10 Jahren wollen wir den Input diesmal aber nicht anonym erfassen und in Excel-Tabellen stecken, sondern öffentlich als direkten Input über unsere Kommentarfunktion erhalten. Selbstverständlich besteht aber zusätzlich die Möglichkeit, uns auch außerhalb der Kommentarfunktion anzuschreiben.

Was wir wissen wollen

Die „Eierlegende Wollmilchsau“ werden auch wir nicht erschaffen können. Vielmehr fragen wir uns, was wären die wichtigsten Features, die wir in den BABYLON SYNTHESIZER stecken sollen.

Hier mal einige mögliche Fragen, die ihr über die Kommentarfunktion beantworten könntet:

Welche Ästhetik, Sound und Feel existierender Synthesizer begeistert euch am meisten und warum?

Komplex? Einfach? Wie kreativ und umfangreich vs. einfach zu bedienen soll der Tyrell-Nachfolger sein?

Wie wichtig sind euch Makro-Funktionen?

Wo zwischen reinem Synthesizer und eierlegender Wollmilchsau seht ihr Babylon?

Wo zwischen Vintage-Charakter und futuristisch würdet ihr ihn gern sehen – ästhetisch und klanglich?

Was würdet ihr gern selbst beitragen? Samples? Regelmäßige Umfragen, mit denen ihr Designs und Konzepte bewerten könnt? Demos? Presets?

Personalisierte-Shareware-Sounds (von Usern für User) – Stichwort Online-Datenbank

Und ganz sicher fallen euch noch jede Menge mehr Punkte ein.

Warum BABYLON?

Zum einen gefiel uns der Name (so banal kann das mitunter sein), aber zum anderen gibt es da auch eine interessante Herleitung:

Bereits ca. 1700 v. Chr. war Babylon die größte Stadt der Welt mit geschätzt mehr als 200.000 Einwohnern. In einer biblischen Erzählung des „Alten Testaments“ wird geschildert, wie Gott durch Sprachverwirrung die Erbauer dazu zwang, de Turmbau einzustellen – woraufhin sich die Erbauer in die ganze Welt verstreuten.

Mit dem Synthesizer Babylon führen wir die weltweite Synthesizer-Community wieder zusammen, um ihren Input zu diesem Projekt abzugeben. Unabhängig von Konfession oder Sprache. Unabhängig von Ländergrenzen und Hautfarbe. Wenn es uns gelingt, am Ende einen kostenlosen Synthesizer zu schaffen, der weltweit genutzt wird – und auch hier wieder übergreifend für unzählige Musikrichtungen, dann wäre BABYLON durchaus ein passender Name dafür.

Den Geschichtswissenschaftlern unter den Lesern sei aber versichert, wir sind hier nicht päpstlicher als der Papst, sondern betrachten die Namens-Schöpfung für dieses Projekt auch mit einem deutlichen Augenzwinkern ;-)

Die Experten

Wie bereits beim Tyrell N6, freut sich die Redaktion ganz besonders darüber, auch diesmal wieder kompetente Partner im Boot zu haben, die das Projekt von Anfang an unentgeltlich begleiten.

Zum einen den Synthesizer-Experten und Designer Axel Hartmann, zum anderen Peter Gorges und seine Software-Schmiede Ujam. Zu Dritt hatten wir uns bereits Anfang Februar für 2 Tage in ein verschneites Bergdorf zurückgezogen und ausgiebig die Idee zu Babylon entwickelt.

Axel Hartmann

Mit Axel Hartmann durften wir kürzlich ein sehr ausführliches Interview führen. Neben seinen eigenen Synthesizer-Projekten wie Hartmann Neuron oder Hartmann 20 war er entscheidend bei der Entwicklung und Gestaltung des Moog One und vielen anderen berühmten Synthesizern involviert

Peter Gorges

Peter Gorges dürfte vielen noch aus seiner Zeit als Buchautor und KEYBOARDS-Klassenclown bekannt sein. Seit fast 20 Jahren hat er seine Synthesizer-Expertise und -Vision mit Wizoo, Steinberg, Digidesign und jetzt UJAM ausgelebt und in viele populäre Instrumente einfließen lassen, teilweise mit namhaften Mentoren wie Manfred Rürup (Steinberg) oder Hans Zimmer.

Heute entwickelt er mit UJAM virtuelle Instrumente und – bisher eher im stillen Kämmerlein – ein Instrumenten-Toolkit namens Gorilla Engine, auf dem schon viele Software-Instrumente basieren – und auch Babylon darf hier aus dem Vollen schöpfen.

Der Zeitplan

Kurz und schmerzlos: Wenn wir uns alle ranhalten, sollte der BABYLON SYNTHESIZER noch dieses Jahr unterm virtuellen Weihnachtsbaum liegen.

Kleines Goodie für eure Teilnahme

Die ersten 30 Kommentatoren zu dieser Runde (ja, es wird weitere Runden geben), die sinnvolle Beiträge abliefern (siehe Fragen oben), erhalten postwendend ein AMAZONA.de-Anniversary-T-Shirt. Unsere SuzieQ wird euch per PM anschreiben und um eure Adresse bitten.

Nun sind wir aber gespannt auf euren Input – also go!!!