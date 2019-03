Jubiläum: 20 JAHRE AMAZONA.de & 5 Jahre AHU

Ich finde die Shirts Klasse! Schreibe hier auch ab und an mal einen Kommentar – immer dann wenn ich es für sinnvoll halte. So wünsche ich mir das auch von allen anderen Lesern. Oft sind die Kommentare das interessanteste an den Artikeln (was nicht negativ in Bezug auf die Artikel gemeint ist!). Ich fürchte nur ein ganz klein wenig, dass diese Aktion nun dazu führen könnte, dass Leute, die, wie ich, das T-Shirt toll finden, jetzt alles „zuspamen“ um Punkte zu sammeln und möglichst bald den AHU Status zu erlangen. Damit singt die Wahrscheinlichkeit sinnvolle Kommentare und gehaltvolle Leser Storys zu finden womöglich. Das fände ich schade.

Darum ganz kurz die Frage: Kann man die Shirts auch kaufen?