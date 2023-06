Test: Morley MTLW2 – 20-20 Lead Wah Boost, Wah Wah Pedal

Kleines Pedal mit großem Effekt!

OK, lasst uns alle gemeinsam einmal kurz überlegen, welches sind die bekanntesten Effekte, wenn es um die E-Gitarre geht? Auf Platz 1 natürlich ganz klar der Verzerrer mit all seinen Abwandlungen in Form von Boostern, Overdrive, Distortion und Fuzz, je nachdem, welcher Amp bei welchem Verzerrungsgrad mit welchem Sound beschickt werden soll. Auf Platz 2 folgt jedoch mit kurzem Abstand der „flankensteile Bandpassfilter“! Flanken … was? Nun, den meisten unter den Lesern wird das Effektpedal unter dem Namen Wah Wah Pedal oder auch einfach nur Wah Pedal bekannt sein. Uns liegt heute eine besonders handliche Ausführung eines solchen Pedals mit der Bezeichnung Morley MTLW2 – 20/20 Lead Wah Boost zum Test vor.

Flankensteiler Bandpassfilter … echt jetzt?

Nun, viele Gitarristen haben es jetzt nicht unbedingt mit der Studiotechnik, aber in diesem Fall finde ich eine kurze Einleitung bzgl. der Klangformung ganz hilfreich, zumal sie einem vor Augen führt, warum diese Form des Effektpedals besonders gut mit der E-Gitarre harmoniert. Übrigens, bei einem Wah Pedal kann man wirklich auch losgelöst von der englischen Bezeichnung aufgrund der wippenartigen Betätigung von einem Pedal sprechen. Im Prinzip ist das Wah Wah Pedal ein Bosster, welcher bei seiner Aktivierung einen stark begrenzten Frequenzbereich boostet, welcher sich dann mittels des Pedals verschieben lässt.

Durch das massive Boosten setzt sich selbiger Effekt sowohl im cleanen, als auf im verzerrten Bereich sehr gut durch und erzeugt zudem den Effekt, als ob der User eine Art dritte Hand hätte, welche im Zusammenspiel mit den beiden Händen insbesondere im Rhythmusbereich die gegriffenen Töne unterstützt. Davon profitiert bei richtiger Handhabung sowohl eine knackige Funkgitarre, als auch das persönliche Solospiel, welches neben Rhythmik und Harmonik noch den Parameter Frequenzmodulation an die Hand bekommt.

Die Besonderheiten der Morley Wah Wah Reihe

Wie bereits erwähnt, befindet sich das Wah Wah Pedal nicht nur auf Platz 2 der beliebtesten Gitarreneffekte, sondern es ist wohl auch eines der frühesten Effekte, welche für E-Gitarristen gebaut wurde. Hendrix ohne Wah Wah? Unvorstellbar! Um die ersten Wah Wahs zu aktivieren, kamen unter anderem Dunlop mit den legendären Cry Baby auf die Idee, den On / Off Schalter unterhalb des eigentlichen Pedals zu platzieren, was zwar die Abmessungen des Pedals schrumpfen lies, allerdings auch immer 2 Schaltvorgänge für die Aktivierung / Deaktivierung mit sich brachte. Zudem musste man je nach Ausführung ordentlich auf das Pedal latschen, um den Schaltvorgang durchzuführen und man hatte lediglich sein Gehör als Orientierung, ob der Effekt auch wirklich aus- oder eingeschaltet wurde. Kurze Soundintermezzi für ein paar Sekunden waren mit dieser Schaltung nicht möglich.

Bereits in der Frühzeit der Wah Wah Pedale war Morley der ewige Konkurrent für alles, was mit Faselspule und Potentiometern dem Wah Wah Effekt zu Leibe ruckte, verwendete Morley doch bereits sehr früh eine Fotozelle nebst Glühbirne, um die Spannungsregelung zu gewährleisten. Eine verschleißfreie Regelung des Effekts nebst eine leicht anderen Sounds war die Folge, so dass sich die Lager schnell aufspalteten. Natürlich wurde die Glühbirne bereits vor Jahren durch eine LED ersetzt, welche sozusagen eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer erwartet. Einen großen Sprung machte Morley jedoch vor ein paar Jahren mit der Einführung des schalterlosen Designs, welches die Aktivierung des Pedals bereits bei leichter Bewegung der Auflagefläche und Deaktivierung bei Abnahme des Fußes vom Pedal ermöglichte. So konnte insbesondere bei der Soloarbeit nur sehr kurze FX-Passagen sozusagen On-The-Fly eingefügt werden, was die Ausdrucksmöglichkeiten an der Gitarre deutlich erhöhten.

Die Konstruktion des Morley MTLW2 – 20/20 Lead Wah Boost

Wer wie ich (leider) viel mit dem Flugzeug reisen muss, um seine Shows spielen zu können, wird wahrscheinlich das Problem kennen, welches mich in einer Vielzahl von Fällen davon abgehalten hat, ein Wah Wah Pedal auf meinem Floorboard zu platzieren. Jeder Zentimeter zählt bei den Abmessungen im Bereich Gepäck und das schönste, möglichst kompakt gehaltenste Floorboard bringt leider nichts, wenn ein reguläres Wah Wah Pedal sowohl in der Tiefe, als insbesondere auch in der Höhe einem alle Möglichkeiten eines Handgepäck Transportes ad absurdum führt und man die zusätzlichen Kosten von bis zu 200,- € für ein zusätzliches Gepäckstück lieber im Produktionsbudget hält.

Diesen Umstand hat auch Morley mit bekommen und führt mit seiner 20/20 Serie gleich eine ganze Armada von Pedalen in ihrem Portfolio, welche allesamt auf die Abmessungen (L x B x H): 170 mm x 114 mm x 70 mm geschrumpft wurden und zudem mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm aufwarten. Der mir zum Test vorliegende Morley MTLW2 – 20/20 Lead Wah Boost kommt in der Farbe „Industrie-Grau“ und vermittelt auf den ersten Eindruck einen eher unspektakulären Eindruck, was sich aber im Laufe des Tests relativieren sollte. Man sollte in der heutigen Zeit zudem explizit erwähnen, dass das Pedal in den USA hergestellt wird, was sich zwar im Preis widerspiegelt, mir persönlich aber dennoch das bessere Gefühl gibt, sich der totalen Abhängigkeit vom chinesischen Markt entgegen zu stellen.

Die Verarbeitung des Pedals ist hervorragend, sämtliche Schrauben, Bleche, Regler und Kunststoffteile sind von sehr hoher Qualität und lassen zusammen mit dem Funktionsprinzip des Pedals auf eine sehr lange Lebenszeit schließen. Wie sehr auch der Hersteller von der Qualität seiner Produkte überzeugt ist, zeigt die Tatsache, dass Morley eine „Lifetime Warranty“ auf seine Produkte vergibt. Das Pedal sitzt auf vier weichen Gummifüßen, welche auch auf glatten Oberflächen einen sehr guten Halt bieten. Da sich keine Schrauben auf der Unterseite des Gehäuses befinden, welche man unter Umständen von unten verlängern könnte, wird man den Morley MTLW2 – 20-20 Lead Wah Boost wahrscheinlich mittels Kabelbindern auf einem Floorboard befestigen.

Um dem Fuß einen verbesserten Grip zu ermöglichen, befindet sich auf der Oberseite des Pedals eine geriffelte Oberfläche aus Gummi nebst Firmenschriftzug. Für eine optische Anzeige der On / Off Funktion gibt es an der rechten Seite nochmals eine rote LED, welche bei Aktivierung des Effekts aufleuchtet. Wie man aber anhand der Bezeichnung „Boost“ in der Modellbezeichnung erkennen kann, verfügt der Morley MTLW2 – 20-20 Lead Wah Boost zusätzlich zur Frequenzanhebung bei Bedarf über eine Volumeanhebung, deren Wirkungsgrad sich mit einem Potenziometer links vom Pedal einstellen lässt. Dabei kann man den Pegel sowohl anheben als auch absenken. Der Unity Gain Punkt liegt bei ungefähr 10 Uhr, darunter wird abgesenkt, darüber angehoben.

Das Morley schon immer das richtige Händchen für optische Aufmerksamkeit hatte, sieht man nicht nur am legendären, vor über 50 Jahren gezeichneten „Morley Man (do it with their feet)“, sondern auch an der Tatsache, dass an der Stirnseite ein fluoreszierendes Morley Logo angebracht wurde. So kann der Konzertbesucher trotz Floorboardplatzierung erkennen, welches Produkt der Künstler verwendet. Auch der Morley Schriftzug auf der Oberseite des Pedals leuchtet im Dunkeln, sieht stylisch aus und erleichtert so das Lokalisieren des Pedals auf einer dunklen Bühne.

Bzgl. der Spannungsversorgung kann man den Morley MTLW2 – 20-20 Lead Wah Boost mittels eines 9V Blocks, welcher über eine Kunststoffklappe an der Unterseite des Gehäuses einzusetzen ist, oder eines externen 9V Netzteils, welches mindestens 300 mA liefern sollte, mit der nötigen Betriebsspannung versorgen. Das Pedal verfügt über Buffered Bypass, was das Anschließen weiterer Pedale ermöglicht, ohne dass es zu Klangverlusten kommt.

Der Morley MTLW2 – 20-20 Lead Wah Boost in der Praxis

Wer noch nie ein Mini Pedal benutzt hat, wird sich ggf. fragen, ob die verminderte Auflagefläche des Fußes nicht unter Umständen zu Einbußen in der Haptik führt. Diese Sorge kann ich bedenkenlos entkräften, das Pedal spielt sich im direkten Vergleich mit „großen“ Morley Pedalen völlig problemlos und mit der gleichen Qualität. Die Auflagefläche ist letztendlich nur ca. 20% kleiner, was in der Handhabung so gut wie keinen Unterschied macht.

Das Einzige, was die Auto On / Off Funktion zwangsweise mit sich bringt, ist der statische Betrieb des Pedals als Booster. Insbesondere in den Siebzigern wurden Wah Wah Pedale auch gerne einmal als arretierte Mittenbooster für einkanalige Marshalls verwendet, diese Funktion ist mit dieser Art Pedale erwartungsgemäß nicht möglich. Ob sie allerdings heutzutage noch benötigt werden, steht auf einem anderen Blatt.

Klanglich setzt die Mini Pedal Serie dort an, wo die regulären Pedale aufhören, soll heißen sie übernehmen den Klang 1:1, benötigen aber wie gesagt weniger Platz auf dem Floorboard. Der Klang ist als sehr gleichmäßig, fast schon dezent zu bezeichnen, so dass es nie zu dem berüchtigten „Schneiden“ im Klang kommt. Ein Großteil der Färbung des Pedals wird über den Boost Regler erzeugt, welches unbedingt für eine maximale Soundausbeute penibel mit dem persönlichen Amp abgestimmt werden muss. Vollröhrenamps reagieren hier völlig anders als Solid State oder Modeling Amps, von daher kann man keine generelle Schalterstellung empfehlen.

Zusammenfassend bleibt unter dem Strich ein hervorragendes Wah Wah Pedal, welches in allen Belangen ohne jeden Schwachpunkt überzeugt. Bestnote!