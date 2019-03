AMAZONA.de-Anniversary-T-Shirts for free

Die AMAZONA.de-Jubiläums Shirts sind da

20 Jahre AMAZONA.de hat uns natürlich angespornt, dieses Jahr ein ganz besonderes „Anniversary-Motiv“ zu kreieren. Hier ist es also nun, das T-Shirt zu unserem 20-jährigen Jubiläum – in Hell- und Dunkelgrau, in M, L und XL – und in ausreichender Stückzahl.

Und wie jedes Jahr kann man unsere T-Shirts nicht kaufen, sondern muss sie sich regelrecht verdienen :-)

Aktuell gibt es dazu drei Möglichkeiten:

Möglichkeit 1:

Du erreichst den AHU-Status

AHU steht für AMAZONA HEAVY USER. Der AHU-Status wird an aktive Mitglieder verliehen, die Artikel bewerten, Kommentare schreiben oder Leserbeiträge veröffentlichen. Für jede Aktivität gibt es Punkte und ab 800 Punkten gibt es den AHU-Status plus ein T-Shirt.

Wie viele AHU-Punkte ihr bereits angesammelt hat, seht ihr bei euch im AMAZONA.de-Profil:

So sind übrigens die Punkte aufgeteilt:

Leser-Story: 30 Punkte

Kommentar: 3 Punkte

Artikelbewertung: 1 Punkt

Aber der AHU-Status bietet noch mehr:

Jeder AHU-User erhält von uns seine persönlichen Story, sofern er das möchte. Das bedeutet, wir stellen euch wie unsere prominenten Interviewpartner in den Mittelpunkt einer Reportage und werben für euch und eure Musik auf Facebook sowie auf AMAZONA.de. Natürlich inklusive aller Links zu euren Musiker-Seiten (Soundcloud, Facebook etc.)

Möglichkeit 2:

Du veröffentlichst einen Leser-Artikel

Am Ende jeder AMAZONA.de-Story findet ihr links neben dem Kommentar-Button den Leser-Story-Button.Über diesen Button kommt ihr direkt zum Eingabefeld für eine eigene Leser-Story zum jeweiligen Produkt. Oder ihr nutzt den Link in Eurem Profil-Menü:

Einfach Story und Fazit einsetzen, Bild hochladen – auf Wunsch auch ein oder mehrere Audiobeispiele einfügen, abspeichern, freigeben – Bingo. Im Idealfall erscheint dann euer Report innerhalb von wenigen Tagen in der Community-Redaktion, wenn er die Bedingungen einer Leser-Story erfüllt. (Diese stehen ganz oben zu Beginn der Eingabemaske einer Leser-Story.)

Leser-Storys werden zusätzlich von uns auf AMAZONA.de-Facebook (mit über 80.000 Followern) beworben und haben in der Regel entsprechend hohe Zugriffsquoten.

Möglichkeit 3:

Im Newsletter-Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen in unserem Newsletter monatlich drei AMAZONA.de-T-Shirts.

Die Anmeldemaske zu unserem Newsletter gibt’s HIER in der Community-Area in der rechten Spalte. Und logo – ihr könnt euch auch jederzeit wieder abmelden und wir geben auch ganz sicher weder eure Daten weiter, noch verwenden wir sie zu einem anderen Zweck als nur zum Versand des Newsletters, versprochen!

Und sonst?

Lassen wir uns noch jede Menge Möglichkeiten dieses Jahr einfallen, wie ihr an die T-Shirts kommt – und ganz sicher nehmen wir auch zur Superbooth 19 einen dicken Packen davon mit.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss

Bitte habt Verständnis dafür, dass man nur EINMAL pro Jahr ein T-Shirt durch eine unserer Aktionen bekommen kann. T-Shirts sammeln durch Teilnahme bei allen vier Möglichkeiten klappt also nicht. Schließlich wollen wir die T-Shirts so breit wie möglich unter unsere Community streuen.

So oder so … unser Ziel ist es, auch weiterhin die geilste Musiker-Community im Netz zu haben – denn nur dank euch dürfen wir nächstes Jahr immerhin unser 20-jähriges Jubiläum feiern!

Dafür schon mal ein dickes, dickes Dankeschön!