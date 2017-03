Interview: Axel Hartmann 20, VA-Synthesizer

Ja für 20 000 EUR gibt´s aber immerhin die neueste Firmware des Sledge, Klasse, das nenne ich ich doch mal einen Mehrwert. Was der gute Herr Hartmann mit seinen inzwischen ziemlich verstaubten Neuron Samples will, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das Konzept des Neurons war es doch, normale Samples in modulierbare Sample-Modelle zu konvertieren. Sollen in das innovative Teil nun die Original Neuron Samples oder gar die umgewandelten reinkommen? Letzteres wäre in der Tat ziemlich einzigartig, da man im Sledge offenbar nicht die entsprechend notwendig Software des Neuron implementieren will, was allerdings dann doch den Vorteil hat, dass einem die Bugs und Schwächen des Neuron insoweit erspart bleibt. Also ich versteh nicht die ganze Aufmerksamkeit, die hier von Amazona einem Aluminium Design Objekt zu teil wird, ich denke das Projekt von Herrn Hartmann wär besser in einer entsprechenden Kunst/Design Zeitschrift besser aufgehoben. Musikalisch bringt das Teil IMHO überhaupt NIX. Dann lieber mal den Voyager, OB 6 oder ähnlich Teile mal richtig mit viel Kohle aufbrezeln, da stimmt dann zumindest die Grundlage!