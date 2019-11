Freeware Synthesizer Babylon: Runde 3 – Architektur

Lebenszeichen aus dem Labor

Peter Gorges / Axel Hartmann / Peter Grandl

Enthusiasmus vs. Realität

Im Dezember wollten wir Babylon vorstellen. Wenn wir in unsere vor einem Jahr aufgestellte Roadmap schauen, wollten wir jetzt eigentlich langsam mit der Release Qualification beginnen.

Und dann schlugen auf drei Seiten diverse Realitäten ein und wie es nun mal Natur der Sache ist, ein Herzblut-Projekt wie eine Freeware beißen in solchen Fällen die Hunde.

Wenn man realistisch ist, muss man zugeben, dass irgendeine verbindliche Ankündigung eines Release-Termins unter solchen Umständen Schall und Rauch ist.

Wir wollen lieber zusagen, was wir halten können: dass wir im Rahmen der Möglichkeiten dran bleiben und das hier transparent machen.

Es gibt inzwischen sichtbare Fortschritte aus Treffen und Zoom-Konferenzen, die wir jetzt in einer präsentierbaren Form haben.

Babylon existiert als Konzept und zwar folgend dem Input, den wir früher im Jahr gesammelt haben und der HIER noch nachzulesen ist.

Wir rezitieren hier noch einmal das, worauf wir uns alle als Vorgabe für die Entwicklung geeinigt haben:

etwas “Innovatives” – kein weiterer Lernsynthesizer oder Sample-Player, der nur “die abgespeckte Variante” von etwas ist

keine soundmäßige Beschränkung auf irgendetwas Bestimmtes, etwa nur Wavetable oder nur VA-Synthese

Sampling-Wiedergabe stand an vorderster Stelle

Kollaboration: also die Möglichkeit, Babylon zu personalisieren, z. B. durch eigenes Material oder Soundtausch mit der Community

einfache Bedienung, schnelle Manipulation der Presets

periphere Annehmlichkeiten wie Arpeggiator/Sequencer oder gute Controller-Einbindung

last but not least: ein modernes Signature-Design

Architektur des Babylon-Synthesizers

Peter Gorges und sein langjähriger Lead Software Architect Paul Kellett haben sich im Sommer hingesetzt und das Ganze in eine Architektur übersetzt, die wie folgt aussieht:

Babylon-Architektur

In Fließtext übersetzt:

Babylon wird zwei Layers haben, von denen jedes ein Source-Modul (Oszillator trifft es nicht wirklich, dazu gleich mehr) und eine klassische Filter-Amp-Signalkette besitzen, dahinter jeweils eine Effektsektion.

Das Filter wird ein Multimode-Filter sein. Wir haben über andere Konzepte nachgedacht, aber letztlich ist ein Filter immer noch die effektivste und intuitivste Möglichkeit, einen Sound zu formen und einfache Bedienung sowie schnelle Manipulation von Presets waren Kernforderungen.

Die Konzepte Envelope und LFO waren sicherlich in den 60er Jahren geniale Lösungen anhand der begrenzten elektronischen Möglichkeiten, bilden unserer Überzeugung nach in einem modernen Synthesizer eine unnötige Limitierung. Wir ersetzen sie hier durch drei Motion-Module. Jedes Motion-Modul kann entweder ein Envelope, ein LFO, beides oder was völlig anderes sein. Das ist nicht mega neu und in der einen oder anderen Form auch schon von Serum oder NI Massive geläufig.

Ein gut ausgestatteter Sequencer/Arpeggiator erlaubt neben Tonfolgen auch die Automatisierung von Klangeigenschaften, eine Modulationsmatrix dient als Spielwiese für Control-Freaks.

Master-Effekte und eine Master-Sektion erlauben es, Presets direkt den finalen Schliff zu geben, ohne externe Plugins bemühen zu müssen.

“Source”

Das Zentrum des Babylon-Synthesizers ist klar das Source-Modul. Es wird zwei generelle Modi anbieten: Sampler (das war eine Kernforderung) und Swarm.

Wer bei Swarm an Granularsynthese denkt, liegt nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. In diesem Modus lassen sich Sounds sehr intuitiv einfrieren, per Controller oder Motion durchfahren, time-stretchen, zu Wolken aufplustern oder zu Einzel-Wellenformen verkleinern.

Das Sample-Material wird zu Knete, aus der sich komplett neue Sounds sehr schnell formen lassen, sogar ohne dass man unbedingt genau wissen muss, was man da tut.

Bevor wir da Soundbeispiele liefern können, wollen wir niemanden mit abstrakten Worten langweilen, sondern lieber ein Visual sprechen lassen.

Visual

Nachdem wir uns über das Konzept verständigt hatten, kam Kollege Axel Hartmann ins Spiel, der unsere Gedanken in diese Visualisierungs-Ideen übersetzt hat – wir waren jedenfalls sofort hin und weg:

In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir den Entwurf mit der Technik verheiraten und integrieren. Dann wird sich zeigen, wie praktikabel die Idee ist.

Bis dahin ist Gelegenheit für die Community, eure Fantasie spielen zu lassen und zu philosophieren, was hinter diesen Entwürfen für Möglichkeiten stecken. Vielleicht ja etwas, auf das wir noch nicht gekommen sind.

Bis zum nächsten Mal!