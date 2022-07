Vintage? Moog Minimoog Voyager, Analogsynthesizer (2003)

Think Big: Minimoog Voyager

Ein Blick zurück auf 21 Jahre Minimoog Voyager

Sind wir jetzt schon so weit, dass der Minimoog Voyager als Vintage-Klassiker durchgeht? Auf den Markt gekommen ist er vor 21 Jahren, nicht genug, wenn man ihn z. B. nach PKW-Maßstäben messen würde, denn da gilt ein Wagen erst ab dem 30. Jahr nach Erstzulassung als Oldtimer. Auf der anderen Seite ist der Voyager ein direkter Nachfolger des begehrten Minimoogs und am Markt längst eine Rarität (vor allem die diversen Sonderformen, die es vom Voyager gab).

Analog ist er durch und durch – und wen die integrierten CPU-Patches stören, der kann auch zum Minimoog Voyager Old School greifen, der gänzlich ohne Speicher auskommt. Und auch die Bedienoberfläche kommt uns bekannt vor und ist in Struktur, Haptik und Übersicht ganz auf das Vintage-Klientel ausgelegt.

Und klanglich. Da scheiden sich die Geister ein wenig, wenn es um einen Vergleich mit seinem berühmten Vorfahren, den Moog Minimoog geht. Mich persönlich hat der Minimoog Voyager immer überzeugt, aber auch viele Keyboard-Legenden nutzten den Klangboliden auf der Bühne und waren von seinem Klang begeistert. Selbst die Techno-Generation hatte den Voyager für sich entdeckt – nur die kostspieligen Anschaffungskosten standen einer hohen Verbreitung im Wege. Kürzlich hat hier im Forum Anthony Rother gepostet:

„Der MiniMoog Voyager ist stand heute für mich der beste Kompakt Synthesizer der Firma Moog.

Der Voyager ist für mich eine Nasenlänge vor dem MiniMoog.“

Frevel? Nein, ich denke nicht. Es gibt tolle Vergleichstest zwischen Voyager und Original-Minimoog und die sprechen eine ganz deutliche Sprache. Hier ein Beispiel:

Dazu bringt der Minimoog Voyager ein gewaltiges PLUS an Features auf die Waage, die den All-Time-Klassiker dann doch ein wenig alt aussehen lassen.

Mit diesem Artikel von Stefan Lüdde aus dem Jahr 2003 wollen wir nochmals einen Moog-Synthesizer würdigen, an dem Bob Moog himself intensiv mitgearbeitet hat.

Darüber hinaus freue wir uns schon auf eure persönlichen Erinnerungen zum Minimoog Voyager in den Kommentaren.

Euer Tyrell

Der neue Minimoog: Analogie der Kraft

Wir schreiben das Jahr 2003. Dies sind die Klänge des Synthesizers Voyager. Seine Mission: Die Welt von digitaler Kälte und unerträglicher Polyphonie zu befreien. Lichtjahre von anderen Klangerzeugern entfernt, bahnt er sich seinen Weg in ein neues Zuhause.

Monophonie in ihrer ganzen optischen Pracht

Und nach einem Tag im schönen UPS Auto hatte er es auch schon gefunden: Bei mir. Da stand er also: Schwer wie zehn Dutzend Softsynths und mit dem Charme des Armaturenbretts eines russischen Mähdreschers: Der Moog Voyager.

Schnell jetzt. Wo ist der Strom? Die Klinkenkabel? Das Telefon klingelt und wird ignoriert. Puls: Erhöht. Die Frisur sitzt. Sanft gibt der Power-Schalter unter meinen gierigen Fingern nach. Die ersten Töne. Bumm! Das war fett !

Genau so solide wie der erste Ton ist auch das optische Erscheinungsbild. Der „Reisende“ ist sehr gut verarbeitet und die Potis vermitteln ein angenehmes Gefühl. Tastatur und Steuerräder lassen nuancenreiches Spiel zu und sind wie geschaffen für einen Leadsynth. In der Mitte prangt ein üppig dimensioniertes Touchpad. Dazu später mehr. Dem ganzen die Krone aufsetzen kann man mit der Signature Edition: Weil Blau bekanntlich glücklich macht, sind dort die Handräder in eben dieser Farbe illuminiert. Das Gehäuse gibt’s dann wahlweise in einer von drei Holzsorten und – edel geht die Welt zugrunde: das Voyager Schild ist vergoldet. Wer einfach nur spielen will, kann getrost zu Standard-Variante greifen; technisch sind nämlich beide identisch.

Wirft man einen Blick auf die Rückseite, offenbart der Voyager eine seiner Lieblingsseiten: Unzählige CV-Buchsen laden zu fußgerechten Modulationen ein. Ob Volume, Panning oder Filter – viele wichtige Spielmacher lassen sich per pedes kontrollieren.

Verarbeitung und Material lassen keine Wünsche offen. Aber bei diesen Preisgefilden haben wir auch nichts anderes erwartet.

Schwinger Club – Die Oszillatoren desVoyagers

Wie schon sein Großvater verfügt der Voyager über 3 Oszillatoren. Allerdings arbeiten diese im Enkel erfreulich stimmstabil. Ein großes Manko des Minimoog ist damit vom Tisch. Der Grundklang dieser drei heiligen Könige ist so kräftig und strahlend, dass eine Schwingungsform aus Virus und Co. regelrecht niedlich dagegen wirkt.

Eine Besonderheit stellt die Möglichkeit dar, zwischen den Grundformen Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Puls stufenlos überblenden zu können. Die Zwischenformen erweitern das Klangspektrum enorm und klingen nicht minder beeindruckend.

Die Oszillatoren 1 und 2 lassen sich synchronisieren. Simple FM beherrscht der Voyager auch: Der dritte Oszillator dient auf Knopfdruck als FM-Quelle für Oszillator 1. Das eröffnet Raum für metallische Klangspektren. Außerdem lässt er sich von der Tastatur abkoppeln und kann dann als zweiter LFO fungieren.



Insgesamt sind die Ausgangssignale der Oszillatoren verdammt hot. Bei entsprechender Einstellung im Mixer lassen sich dem Filter so bereits übersteuerte Signale zuführen, was zu herrlich brachialen Klängen führt. Am I evil?

Apropos Mixer: Der Klang der Oszillatoren kann hier noch mit weißem Rauschen und/oder einem externen Monosignal angereichert werden. Letzteres ist besonders beliebt, kann man doch das interne Signal wieder dem Input zuführen und so schneidende Leads par excellence erzeugen.

Aromaporen – die Filter des neuen Minimoogs

Wenn es ein Synthie-Filter gibt, das wohl ohne mit der Wimper zu zucken, als das Filter schlechthin bezeichnet werden kann, dann das 24 dB Tiefpass aus dem Minimoog. Der Klang ist weich, plastisch und unerreicht. An Bord des Voyager befinden sich gleich zwei Filter. Und jedes ist ein Hochgenuss. Natürlich verfügen beide über 24 dB Flankensteilheit. Filter Nummer 2 kann wahlweise auch als Hochpass operieren. Die Filter lassen sich auf zweierlei Art verschalten: Zum einen können zwei Tiefpässe parallel an die beiden Stereoausgänge geroutet werden. Hier erreicht man herrlich breite Sounds. Mittels „Spacing“-Regler kann die Eckfrequenz des zweiten Filters gesteuert werden, was bei extremen Einstellungen zu wunderschönen Panorama-Effekten führt.

Zum anderen können Tiefpass und Hochpass hintereinander arbeiten. Hier erfolgt die Routung des Signals nicht getrennt an die Stereoausgänge, womit es insgesamt mehr „mono“ und noch direkter klingt. Der “Spacing”-Regler steuert die Frequenz des Hochpassfilters und bietet komplett aufgedreht quasi einen Bandpass.

Wie nicht anders zu erwarten, beherrscht das Tiefpassfilter Selbstresonanz. Diese schmatzt und fiept so herrlich, wie es halt nur ein analoges Filter bieten kann.

Etwas bedauerlich finde ich lediglich die Tatsache, dass das Schrauben am Resonance-Regler beim Hochpass vergebene Liebesmüh ist: Das Hochpassfilter arbeitet ohne Resonanz.

Die Hüllkurven des Analogsynthesizers

Der Voyager hat zwei Standard ADSR-Hüllkurven an Bord: Eine für die Lautstärke und eine fürs Filter. Im Gegensatz zum Minimoog jeweils mit einer eigenen Release-Phase. Die Hüllkurven sind schnell genug, um ordentlich perkussive Klänge möglich zu machen. Vor allem Bässe gelingen, natürlich auch dank des wahnsinnigen Filters, wie bei kaum einem anderen Synthesizer. Gehör schenke man auch der Kick-Drum im Demosong.

Schwinger-Club die Zweite – der LFO

Wollte man im alten Moog niederfrequent oszillieren, musste man den dritten Oszillator opfern. Nun, der Opferstock hat seinen Weg auch in den neuen Voyager gefunden. Aber wer wird denn, angesichts einer komplett eigenständigen LFO-Sektion?

Der LFO erzeugt Dreieck- und Rechteck sowie „Sample and Hold“ („S&H“) mit einer Frequenz von 1 bis 50 Hz. Nicht der schnellste seiner Art, aber ausreichend. Gerade „S&H“ ermöglicht außergewöhnliche rhythmische Modulationen. Der LFO lässt sich zur MIDI-Clock synchronisieren.

Die Voyager Modulationen

Modulation wird beim Voyager großgeschrieben. Er ist durch und durch Performer und allein die Pedalanschlüsse auf der Rückseite bieten eine schier unerschöpfliche Spielwiese.

Mit dem Touchpad lassen sich Frequenz, Resonanz und Spacing des Filters steuern. Es reagiert sehr nuanciert und ist sogar druckempfindlich. Aufgrund der Feinfühligkeit sind sehr feine Klangverbiegungen möglich, es bedarf aber auch einiger Schulung der Feinmotorik, um das Touchpad musikalisch sinnvoll einsetzen zu können.

Die Modulation des LFOs lässt sich zwei Modulations-Bussen zuteilen. Bus Nummer 1 kommt am Modulationsrad zum Einsatz. Bus Nummer 2 arbeitet entweder als dauerhafte Modulation oder regelt die Stärke durch ein Pedal.

Beide Busse können ihre modulierende Kraft entweder für die Tonhöhen der Oszillatoren, Frequenz der Filter oder den Schwingungsform-Parameter der Oszillatoren einsetzen.

Mit der „Shaping“-Funktion lässt sich die Modulationsstärke noch erhöhen; dies geschieht mittels Filterhüllkurve, Anschlagdynamik oder auch via Aftertouch.

Die Auswahl der Modulationsquelle erfolgt mit dem „Source“-Regler. Zur Auswahl stehen die drei LFO-Schwingungsformen, der dritte Oszillator, Rauschen oder eine externe Modulationsquelle. Mittels Display und der darunter befindlichen Taster kann das Edit-Menü aufgerufen werden, wo weitere Modulationsquellen und -Ziele festgelegt werden können. Das Verknüpfen der Quellen und Ziele gestaltet sich einfach und ist auch unter ungünstigen Lichtbedingungen prima durchführbar, was den spontanen Live-Charakter des Gerätes unterstreicht.

Der Klang des Moog Voyagers

Wenn der teure Grundklang dreier Oszillatoren und saftige Filter miteinander verschmelzen und sich zu einer Klangwand auftürmen, die alles Virtuelle deklassiert, dann heißt die Antwort: Moog Voyager. Drückende Bässe, schneidende Leads oder sanfte Hörner – der Voyager beherrscht das ganze Spektrum analoger Klangkunst. Er klingt anders als die analoge Konkurrenz und hebt sich durch seinen runden bis brachialen Grundklang wohltuend von der Masse ab.

Verbesserungsvorschläge für den Voyager

Eine Meckerecke bei einem Moog?

Gibt es bei einem derartigen Gerät überhaupt Bugs? Oder sind das nicht alles konzeptbedingte Vorzüge echter Schaltkreise? Wie dem auch sei, ein paar Dinge trüben dennoch etwas das Bild. Glücklichweise sind alle in der Software verwurzelt und so durch Updates behebbar.

Beim Durchschalten der Presets bleibt gelegentlich die Release-Phase des vorangehenden Sounds hängen und der nächste Sound tönt dann bereits drauf los. (Anm. des Herstellers: Das ist durch die analoge Schaltung bedingt und läßt sich nicht anders lösen, also kein Fehler oder Bug! …die Redaktion). Und wenn ich schon dabei bin: Resonanz für das Hochpass-Filter wäre doch auch schön, oder?

Aber dies wird sich wohl nicht durch ein Software-Update integrieren lassen. Für die Software zeichnet übrigens Rudi Linhard der Firma Lintronics verantwortlich, der für seinen schnellen Support bekannt ist. Rudi arbeitet mit Hochdruck an Software-Updates für den Voyager und man darf gespannt sein, welche Features noch integriert werden. Laut deutschem Vertrieb ist noch nicht mal 1/3 der Software fertiggestellt.

Die Rack-Alternative: Minimoog Voyager RME

Den Minimoog Voyager gibt es auch als Desktop-Version ohne Tastatur und ohne Touch-Pad, in einem Holzrahmen unter der Bezeichnung Minimoog Voyager RME. Die Tischversion ist technisch identisch mit der Tastaturversion. Somit ist diese handliche RME-Version für den einen oder anderen eine echte Alternative. Gerade wenn es um Platz geht und man trotzdem auf vollen Analogsound nicht verzichten möchte.

Lieferumfang

Performer Edition:

Instrument mit weißen Rädern, Handbuch, Netzkabel, 2 Jahre Garantie

Signature Edition:

Instrument mit blauen Plexiglas-Rädern, Handbuch, Netzkabel, Gigbag, Littlite-Aufstecklampe, 4 Jahre Garantie mit zwei kostenlosen Werkskalibrierungen

Optionales Zubehör

Performer Edition mit blauen Plexiglas-Rädern Aufpreis: EUR 135,00

VX-351 Control Voltage Expander für Voyager EUR 279,00

Littlite-Aufstecklampe EUR 42,00

EP-1 Expression Pedal EUR 45,00

Gigbag EUR 109,00

SKB Flightcase EUR 279,00

Standard Flightcase EUR 209,00

