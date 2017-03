SPECIAL: Moog Minimoog, 45 Jahre Synthesizer-Legende

Anlässlich der heutigen Minimoog Re-Issue-Meldung hier nochmals unsere Special zum wohl wichtigsten Synthesizer der Geschichte:

45 JAHRE – EINE SYNTHESIZER LEGENDE HAT JUBILÄUM

USA 1969: Die Augen der Welt richten sich auf die erste Mondlandung. Apollo 11 bringt seine Besatzung Edwin Aldrin, Michael Collins und Neil Armstrong sicher zum Mond und wieder zurück. Armstrong spricht während seiner ersten Schritte auf dem Mond die legendären Worte „That’s one small step for a man, one giant leap for mankind!“. Kaum einer beachtet in diesen Tagen die bahnbrechende Entwicklung eines Musikinstruments, auf das Armstrongs Worte ebenso hätten passen können. 3 Prototypen hatte Bob Moog 1969 gemeinsam mit den Ingenieuren Jim Scott, Bill Hemsath und Chad Hunt bereits gebaut, bevor im Dezember 1969 die berühmte Variante „D“ erstmals funktionsfähig, aber noch lange nicht fertig, die ersten Töne von sich gab. Man hatte noch 6 Wochen Zeit, um nun diese Version zu vollenden und der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.

Der 24. Januar 1970 war ein großer Tag für die Geschichte der Synthesizer. Es war jener Tag, an dem Robert Moog, oder besser bekannt als Bob Moog, den ersten Minimoog auf der amerikanischen Musikmesse NAMM SHOW der Fachwelt vorstellte. In 11 Jahren wurden rund 13.000 Stück dieses einzigartigen Instruments produziert und erfolgreich in die ganze Welt verkauft. 11 Jahre lang in dem es quasi als Blaupause diente für viele Synthesizer-Generationen, die folgten.

Und trotz des Nachfolgers Moog Minimoog Voyager und all seiner Ableger (Old School, RME, XL) und Farbvarianten, zieht uns der original Minimoog nach wie vor in seinen Bann. Ganz so, als wäre er erst gestern auf den Markt gekommen.

Kaum ein anderer Synthesizer hatte am Gebrauchtmarkt in den letzten Jahren einen so gewaltigen Wertzuwachs wie dieser monophone Analog-Klassiker. Je nach Serienvariante und Zustand, sind wir inzwischen bei weit über 3.000 €. Händler, die restaurierte Versionen mit Garantie anbieten, verlangen aber deutlich mehr.

Auf der einen Seite lässt sich das mit Sammlerleidenschaft erklären, auf der anderen Seite ist der Moog Minimoog nach wie vor in erster Linie ein sensationelles Musikinstrument. Eines, dessen Liste aller Soft- und Hardware-Clones den Umfang dieses Reports sprengen würde. Und es mag ketzerisch klingen, darunter sind durchaus Kopien, die klanglich vom Original kaum mehr zu unterscheiden sind und oft auch deutlich mehr Möglichkeiten bieten als das Original selbst.