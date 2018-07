Test: The Muse, MIDI-Upgrade für Minimoog Reissue

MIDI-Upgrade für den Minimoog Reissue

THE MUSE von VIRTUAL-MUSIC.at verbessert die MIDI-Schwächen des Minimoog Reissue in Form einer kleinen Einbauplatine. Bei aller Detailtreue und Verbesserungen des Minimoog Reissue im Vergleich zum Original blieb die MIDI-Implementation dennoch auf der Strecke – oder nicht ganz so hart formuliert, hinter den Erwartungen zurück.

Nutzt man z.B. den Minimoog Reissue als Master und setzt dessen Pitch-Wheel ein, führte im Anschuss die Mittenrasterung nicht automatisch wieder zur Grundstimmung.

Alexander Guelfenburg von VIRTUAL-MUSIC.at haben diese MIDI-Schwächen offenbar so gestört, dass er sich zur Aufgabe machte, ein leicht einbaubares Kit zur Beseitigung eben jener Fehler zu entwickeln.

Für 395,- Euro kann THE MUSE ab sofort direkt bei VIRTUAL-MUSIC.at bestellt werden, aber lohnt sich die Anschaffung?

VIRTUAL-MUSIC.at & Alexander Guelfenburg

Bevor wir uns eingehend mit THE MUSE beschäftigen, kurz ein Wort zu Alexander Guelfenburg und VIRTUAL-MUSIC.at:

„Alexander Guelfenburg und von ihm gegründete und geleitete Firma „Virtual Music´s Synthesizer Service“ ist spezialisiert auf die Reparatur und den Support von Vintage-Klangerzeugern, insbesondere auf exklusive Systeme, wie Fairlight CMI IIX, der PPG Wave Serie, Rhodes Chroma, Elka Synthex oder OSC OSCar.“

So steht’s auf seiner Website und so ist es auch im wahren Leben. Ich selbst hatte einen Yamaha CS50 bei ihm zur Reparatur und darf ihm mein höchstes Lob für Service und Abwicklung aussprechen. Aber auch zahlreiche Bekannte, die seine Dienste nutzten, waren immer vollen Lobes. Vor allem bei vertracktes Spezialfällen, bei denen so manch andere spezialisierte Service die Waffen streckt, wird Alexander gerne hinzugezogen.

Ich war also gespannt, was Alexander mit THE MUSE Feines ausgeheckt hat.

Minimoog Reissue und seine MIDI-Probleme

Bevor wir zur Lösung kommen, erst mal zur Fehlerdiagnose des betroffenen Patienten:

Das Pitch-Wheel hat keinen Null-Punkt, weshalb der Minimoog nach dem Pitchbending meist verstimmt ist.

Der Pitch-Bereich des Minimoog-Reissue liegt in etwa zwischen +9 und -7 Halbtönen.

In der Moog-Software-Version 1.8 empfängt der Minimoog Reissue Pitchbend-Befehle nur bei gedrückten Tasten. Möchte man aber einen Sound mit langem Release steuern, versagt das Pitch-Wheel.

Das Pitchbend-Wheel ist selbst dann mit der internen Klangerzeugung verbunden, wenn der Minimoog Reissue im Local-Off-Modus läuft.

Das Modulations-Wheel reagiert zu stark und ist für sanfte Modulationen schwer einzusetzen.

Spielfilfen wie Mod-Wheel, Decay- und Glide-Schalter haben keine MIDI-Anbindung.

THE MUSE löst am Minimoog Reissue folgende Probleme

Das Pitch-Wheel hat in seiner Mittenrasterung einen klaren Nullpunkt für eine perfekte Stimmung

Der Pitch-Wheel-Bereich läst sich von 0 bis 12 Halbtönen exakt einstellen.

Der MIDI-Pitchbend Bug der Moog Software-Version 1.8 ist gelöst, da nun das MIDI-Bending durch „The Muse“ fehlerfrei übernommen wird.

Das Pitch-Wheel ist im Local-Off-Status von der internen Klangerzeugung abgekoppelt.

THE MUSE ergänzt folgende Funktionen

Das Mod-Wheel sendet und empfängt nun ebenfalls MIDI-Controller-Daten

Die Intensität, mit der das Mod-Wheel arbeitet, lässt sich umstellen von „normal“ auf „reduziert“.

Aftertouch kann nun per MIDI die Stärke der eingestellten Modulation steuern

Die Schalter Glide & Decay senden und empfangen nun MIDI-Daten

Ein „Fingere Glide“-Modus aktiviert beim Legato-Spiel das Gliding

THE MUSE besitzt einen integrierten Glättungsmodus für MIDI-Pitchbending – ergo: keine MIDI-Treppchenbildung.

THE MUSE kann via MIDI-System-Ex-Daten ODER auch ohne Computer (über das integrierte Keyboard) editiert werden. Änderungen bleiben auch nach dem Ausschalten im Speicher.

THE MUSE hat einen USB-Anschluss für künftige Software-Updates.

Soweit die Theorie – nun zum Einbau

Geliefert wird THE MUSE in einer kleinen, blauen Pappschachtel, zusammen mit zwei gedruckten, deutschsprachigen Handbüchern für Einbau und Bedienung.

Die Erklärungen zum Einbau sind nachvollziehbar und ausführlich beschrieben. Und obwohl keine umfassenden Elektronik-Kenntnisse vorhanden sein müssen und auch kein Lötkolben zum Einsatz kommt, neige ich persönlich nicht dazu, mich in den Eingeweiden eines Synthesizers bewegen zu wollen. Ich habe deshalb einen guten Freund um Hilfe gebeten, der als gelernter Elektroingenieur hier weniger Berührungsängste besitzt (dickes Danke an dieser Stelle an Peter Kliegelhöfer!!!). Peter versicherte mir, dass der Einbau und die anschließende System-Kalibrierung ganz einfach von der Hand ging und innerhalb einer Stunde erledigt war. Er hat allerdings, um die MUSE-Platine im Inneren zu befestigen, eine Heißwachspistole eingesetzt.

THE MUSE in der Praxis

Vor dem Spaß mit THE MUSE steht leider noch ein wenig Programmierung. Empfohlen wird von Alexander die Programmierung per Sys-Ex und entsprechender Eingabe-Software. Da verhält es sich bei mir aber fast identisch wie beim Öffnen von Synthesizern. Ich mag es schlechtweg nicht. Sys-Ex-Daten schicke ich in Synthesizer gerade mal für Sounds – Punkt.

Insofern war ich sehr froh über die alternative Eingabe per Keyboard. Der Keyboard-Edit-Modus wird ganz banal beim Einschalten des Minimoogs aktiviert, indem man die tiefste und höchste Note 5 Sekunden lang gedrückt hält. Danach sind die schwarzen und weißen Tasten Befehlen und Werten zugeordnet, die im Handbuch übersichtlich aufgeführt sind.

Von da ab ging die Editierung ruckzuck und vor allem fehlerfrei.

Wie nicht anders zu erwarten, sind wirklich ALLE Erwartungen und oben genannten Versprechen durch THE MUSE zu 100% erfüllt worden.

Hatte man zuvor den Minimoog Reissue nur eingeschränkt per MIDI einsetzen können, scheint es nun fast so, als wäre THE MUSE geradezu unverzichtbar für eine Integration in eine zeitgemäße Produktionsumgebung.

Der aktuelle Neupreis für einen Minimoog Reissue beträgt 3.390,- Euro (und ist übrigens auch lieferbar, das war nicht immer so). Das sind immerhin 600,- Euro weniger als im Dezember 2016 – und das kann demnächst wieder deutlich ansteigen, liest man sich die aktuelle PR-Meldung von Moog durch. Zu diesem aktuellen Kurstief kann man sich also durchaus THE MUSE leisten, erhält damit wirklich den perfekten Minimoog Reissue.

Wer mir nun mit dem Behringer MODEL D kommt, dem möchte ich nur entgegnen, dass es sich bei der Käuferschicht beider Produkte zum Großteil um ein sich nicht überschneidendes Klientel handelt oder anders gesagt, wer sich heute einen Minimoog Reissue leistet, für den sollte ganz automatisch die Investition von THE MUSE im Budget mit einkalkuliert werden, denn sie macht einfach Sinn.