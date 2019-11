Test: Behringer Crave Synthesizer halbmodular

Der Moog Mother 32 Klon?

Behringer liefert den Crave aus, den lange erwarteten semimodularen Monosynthesizer mit Step-Sequencer und Arpeggiator. Soeben noch im Flieger und nun in der Aufwärmphase auf dem Studiotisch. Man muss den Jungs in Manchester, die den Crave entwickelt haben, zugestehen, sie haben ein gutes Händchen in der Entwicklung gehabt. Auch wenn die Headline etwas provokativ ist, sind Ähnlichkeiten im Konzept und Umsetzung zur Moog Mother 32 vorhanden.

Mehr aber auch nicht.

Auspacken, einschalten und Crave

Das macht uns gleich folgender Hinweis auf der Verpackung klar: „Analogue Semi-Modular Synthesizer with 3340 VCO, Classic Ladder Filter, 32-Step Sequencer and 16-Voice Poly Chain“. In Worten 16-stimmige polyphone Verkettung. Wir nehmen hier 3340 VCO und Ladder Filter mit.

Alle diejenigen, die nun eine Generalabrechnung oder über den Klee loben erwarten, springen bitte kurz bis zum Fazit und lesen dann ab dem nächsten Abschnitt weiter.

Der Crave kommt für den ersten Einsatz mit 5 Patchkabeln daher und hier leider nur etwas kurz, für ein zweireihiges Patchfeld auf einer kompakten Matrix wäre das kein Problem, hier muss ich gucken, ob es längentechnisch passt. Generell ist die Verarbeitung sehr hochwertig und entspricht dem Niveau anderer Hersteller in dieser Preisklasse. Die Anordnung der Bedienelemente ist passend, die Rastermaße der Patch-Felder ausreichend. Die Kippschalter lösen sauber aus. Und die Drehregler sind ohne großes Spiel sehr straff zu bedienen und empfehlen sich mit rutschfestem Stand für eine Bühnen-Performance.

Die Bedienung ist stringent von links nach rechts und andersrum möglich, der Trend zur Miniaturisierung und Überfrachtung mit Bedienelementen macht um den Crave einen Bogen. Er ist kompakt, aber nicht winzig.

Insgesamt ist die Verarbeitung sauber und ansprechend. Billig wirkt hier nichts. Einziger Kritikpunkt: Die beiden MIDI-Buchsen schwabbeln auf der Platine. Besser wäre, sie mit dem Gehäuse abzufangen.

Der Crave-Oszillator 3340 VCO

Der 3340 VCO ist hier sehr gut gewählt und trägt zum gesamten Klangbild massiv bei. Wir haben zwar nur Rechteck mit variabler Pulsbreite und abfallendem Sägezahn. Das sollte aber für die ersten Gehversuche reichen. Tatsächlich ist der 3340 VCO ein ziemlich sauber klingender VCO. Über weite Teile sowohl via MIDI und CV/Gate sehr stimmstabil. Die Kalibrierung und Abstimmung des Crave ist gut, im kalten Zustand und Linksanschlag FREQUENCY liegen wir bei A#, im warmen Zustand, also nach ca. 30 Minuten, sind wir bei C/C# und müssen FREQUENCY einen Teilstrich rotieren lassen. Das ist absolut okay. Im laufenden Betrieb musste hier nur geringfügig nachgestimmt werden.

Zum Abwürzen stehen uns hier OSC MOD und der MIX mit externem Audio oder Noise zur Verfügung. Da der LFO weit in den Audiobereich reicht, können wir diesen auch für FM benutzen und über den Patch-Punkt OSC FM metallische Klänge erzeugen.

In der Summe klingt der Oszillator sauber und rund abgestimmt und das über einen weiten Bereich von Bass bis Arpeggio-Himmel.

Das klassische Ladder-Filter im Crave Synthesizer

Kommt hier als Lo- und Hi-Pass daher. Hier als resonanzfähiges 24 dB Filter. Da geht was. Und hier hören wir dann auch die größten Unterschiede zum Moog Mother 32. Wo Mother wie ein Grizzly daher kommt, ist der Crave Sound ein Tiger. Das ist nicht schlecht und weder eine Ab- oder Aufwertung für den einen oder anderen, im Tagesgeschäft brauchen wir beides. Und hier ergänzen sich beide prächtig.

Abgerundet – und da kommen wir schon zu den Patch-Feldern und dem LFO – wird das Ganze durch die Modulationsmöglichkeiten, die sich hier ergeben.

Klanglich ist der Crave irgendwo zwischen dem Behringer Neutron und dem Model D zu verorten. Wobei persönlicher Geschmack, die Plucksound und Stabs des Craves bissiger und druckvoller sind, im Vergleich zum Neutron.

Die Hüllkurve des Behringer Crave

Wo Moog mit einer AD und schaltbaren Sustain daherkommt, bietet der Crave eine ADS-Hüllkurve mit schaltbarem Sustain. Und diese ist wiederum mehr als brauchbar. Hinreichend schnell für Leads Stabs und Plucks. Aber diffizil genug für klassische Sounds wie Schraubenzieher und Sweep. Nebst schönen Acid-Sounds und hier spielt der Crave seine Tigerkarte und 3340 VCO Karte aus. Der Klang passt über weite Spektren. Oder um es anders zu formulieren, mit dem Crave gelingen Sounds, die mit Moog Mother nur schwer machbar sind. Anders herum klingt in Summe der Crave sehr eigenständig.

Generell sind Hüllkurve und Filter von Kick-Sound bis zur Lead-Acid-Sequenz wunderbar zu gebrauchen.

Sequencer/Arpeggiator

Der Sequencer stellt hier absolut keine Einstiegshürde da. Leider kennt der Sequencer keinen Realtime-Modus, so dass maximal 32 Step in vier Blöcken von je 8 Steps eingegeben werden. Die Eingabe erfolgt über das kleine Keyboard, wobei man das über 8 Oktaven strecken kann. Man kann aber je Ton nicht nur Tonhöhen eingeben, sondern auch Werte für Glide, Ratchet, Gate-Länge, Pause, Tie oder Swing. Damit kann man die Lebendigkeit der Sequenz schon ziemlich erhöhen. Die Eingabe ist am Anfang aufgrund der versteckten Funktionen etwas „ähm“, aber Behringer-sei-Dank kann man bis zu 64 Sequenzen (8×8) im internen Speicher ablegen, die sich dann über Pattern/Bank abrufen lassen.

Der Arpeggiator verfügt über verschiedenen Laufrichtungen und kann auch über die kleine integrierte Tastatur gespielt werden. Das funktioniert recht gut. Allerdings und hier stößt das Konzept an seine Grenzen, für extrem komplexe Arps ist die „Klaviatur“ doch etwas klein geraten, so dass wir wieder externes Gerät benötigen, zumal keine Hold-Funktion zu finden war.

Syncen, Gate und CV

Hier wird’s dann „tricky“ und es heißt aufpassen:

MIDI DIN CV Input Mode

Über 1-3 können entweder MIDI, DIN oder CV Input Mode synchronisiert werden. Den Sync-Mode muss man entsprechend einstellen.

Press SHIFT+ HOLD/REST + 8 to enter the setting mode. The LOCATION LED 1 will blink yellow. Press <KYBD or STEP> to select pages 1 or 2. The yellow LOCATION LED shows the current page: Page 1 allows you to select the tempo input mode, 1 to 3.

Entsprechend ist dann auch die Erwartungshaltung, wenn der Crave via CV/Gate angesteuert werden soll, der Kleine soll ja andere semimodulare Systeme ergänzen, nur bei der Triggerung durch einen Pioneer Toraiz SQUID funktionierte das nur im Pad-Modus, mit eingeschaltetem Arp-Modus funktionierte die Wiedergabe der vom SQUID gelieferten Arps nur im MIDI-Mode und ohne CV. Umschalten auf Keyboard am Crave führte ebenso zu keiner Verhaltensänderung. Da aber dem Testexemplar nun keine Bedienungsanleitung beilag und das PDF zum Zeitpunkt des Verfassens ebenso nicht verfügbar war, bleibt hier nur der Gedanke: Denkfehler des Autors oder Fehler?

Kompatibilität zum Moog Mother 32?

Viele Patches von der Moog Mother werden auch auf dem Crave funktionieren. Dennoch wird der Crave eigenständig klingen. Google liefert hier ausreichend Anregungen für Patches. Generell ist das Patch-Feld robust. Aber auch hier der Hinweis, hier ist nichts mit dem Gehäuse verschraubt. Beachten sollte man allerdings, dass wir hier keinen klassischen Line-Out haben und das Line-Signal an VCA/LINE abziehen. Und somit von Miniklinke auf Klinke 6,3 mm adaptieren müssen.

Zwischenfazit

Man könnte meinen, der Crave sei ein Anfänger-Synth und funktionaler Klon der Moog Mother 32. Dem ist nicht so. Klanglich sind ein 3340 VCO und ein Ladder-Filter eine sehr interessante Kombination. Und die zweistufige Hüllkurve ist auf alle Fälle mehr als sinnvoll. Die Verarbeitung ist angesichts des Preises sehr gut. Der Crave lädt ebenso zum spontanen Jammen wie gezieltem Patchen ein. Um es noch einmal zu sagen, hier reden wir von einem System für 159,- Euro.

Der Moog Mother wird durch den Crave nicht zerstört, beide sind ähnlich, aber klanglich bedienen sie zwei verschiedene Schienen. Idealerweise kombiniert man beide und erschließt sich das Beste aus beiden Welten.

Der Crave kommt hier als Testgerät aus der Serienproduktion und es war für diesen Test nur eine kurze Zeitspanne verfügbar. Insofern ist es naheliegend, nicht jedem vermeintlichen Fehler nachzujagen. Insofern – und da macht das Schreiben offensichtlich Spaß – der Crave ausgereift ist und den Musiker in die Lage versetzt, feine Sequenzen einfach schnell und günstig rauszuhauen.

Der Behringer Crave on YouTube