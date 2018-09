Test: Behringer Neutron, Paraphonic Synthesizer

One for all - and all for one

Frisch vom Werk kam der Behringer Neutron auf den Tisch und wurde sogleich auf Herz und Nieren getestet. Behringer hat ja in letzter Zeit (für alle die die letzten 2 Jahre unter einem Stein gelebt haben), für einiges Aufsehen gesorgt. Die Ankündigung und auch schließliche Auslieferung von Nachbauten berühmter Synth-Klassiker in Form des Behringer Model-D hat in der Synth-Gemeinde so einiges auf den Kopf gestellt. Die einen Pro, die anderen Kontra, ­andere wiederum jenseits von Gut und Böse. Aber darum soll es nun überhaupt nicht gehen. Und ich hoffe inständig, dass in den Kommentaren nicht schon wieder der beinahe obligatorische Flame-War ausbricht, sondern eine Diskussion über das eigentliche Gerät, den Behringer Neutron.

Auf dem eigenem Mist wächst es wie es ist

Zugegeben, diese Bauernregel habe ich mir nur ausgedacht. Aber der Behringer Neutron ist der z.Zt. einzige analoge Desktop-Synthesizer von Behringer, der eine komplette Eigenentwicklung darstellt. Entwickelt wurde er in Manchester/UK von MIDAS Ingenieuren – das gleiche Team, das auch hinter der Entwicklung des DM-12 stand. Der Behringer Neutron ist tatsächlich ein Semi-Modularer Synth. Denn die einzelnen Module können zwar nicht separat aus dem Rahmen genommen werden, aber der Signalfluss inklusive Audio kann aufgetrennt und umgepatched werden. Das geschieht über das ausladende Patchfeld auf der rechten Seite, das ca. ein Viertel der Oberfläche einnimmt. Aber dazu später mehr.

An der Hardware gibt es beinahe nichts auszusetzen. Alle Regler sind im Moog-Stil gehalten, leider nicht mit der Frontplatte verschraubt. Die Regler für Tune und LFO-Shape sind größer geraten. Das Gehäuse ist sehr stabil und beherbergt Die Anschlüsse für Audio-Out/In, MIDI-Thru, USB-MIDI und den Kopfhörerausgang mit eigenem Verstärker. Sogar einen richtigen Netzschalter gibt es. Als Netzteil kommt ein Standard 12V-Netzteil mit 1.0 A maximaler Leistung zum Einsatz. Der MIDI-Kanal wird, ganz alte Schule, über vier DIP-Schalter gewählt – was für eine Verschwendung von Micro-Controller-Ports. Um gleich mit dem Patchen loslegen zu können, liegen dem Paket auch sechs 30 cm lange Patch-Kabel bei.

Auf den Fotos kommt der Neutron immer so grell rot rüber. In Wirklichkeit ist er eher kirschrot-metallic und damit wesentlich angenehmer für die Augen. Die Backdrops der einzelnen Sektionen hätte man sich aber sparen können, finde ich.

Das Gerät ist tatsächlich Eurorack-kompatibel und hat dafür auch extra Anschlüsse auf der Platine. Schraubt man es in ein Standard-Rack, so bleibt an der Seite noch Platz für zwei Multiples. Die Stromversorgung des Neutron-Rahmens selbst ist jedoch nicht ohne Weiteres pinkompatibel mit dem Eurorack, so dass dieser nur bedingt als Rahmen taugt.

Dem Gerät liegt ein gedruckter Quick-Start-Guide bei, der bereits die wichtigsten Funktionen beschreibt. Einziges Manko und heute leider üblich, er ist in 5 Sprachen verfasst, die jedoch abschnittsweise hin- und herspringen. Das macht die Lektüre nicht einfacher. Die ausführliche Anleitung gibt es nur auf Englisch als PDF und umfasst immerhin 30 DIN-A4-Seiten. Sie ist gut gestaltet und bietet Anfängern z.B. ein Glossar, um alle­ Fachbegriffe nachschlagen zu können.

That‘s What It Is Y‘all

Der Behringer Neutron ist ein paraphoner Synthesizer. Das bedeutet, seine beiden Oszillatoren können getrennt voneinander gesteuert werden. Als Herzstück, und das steht auch stolz auf der Frontplatte, dient ein wieder in Produktion befindlicher Nachbau des CEM3340. Die Nachbauten sind vom Chip-Hersteller CoolAudio, der wiederum zur MusicGroup zählt, die schließlich Behringer gehört (zur MusicGroup gehören u.a. auch: Midas, Klark Teknik, Turbosound, Tannoy, Lab Gruppen, Lake, TC Electronic, TC Helicon und Bugera). Und da CoolAudio die 3340-Chips (und auch andere alte bekannte, wie den 3320 Filter-Chip) eben nicht exklusiv für Behringer und Konsorten herstellt, dürfen wir uns vermutlich auf eine Reihe neuer Synthesizerentwicklungen, nicht nur von Behringer, freuen. Der CEM3340 wurde u.a. in Legenden wie MC202, SH101, Jupiter-6, Prophet 5 rev3, Prophet 10, Prophet 600, Pro-One, Prophet T8, Memorymoog oder OB-Xa verwendet.

Die Oszillatoren klingen dann auch roh gleich richtig amtlich. Es gibt die Fußlagen 8, 16 und 32, bei denen der große Tune-Regler etwa +/- eine Oktave überstreicht und einen Modus, in dem alle Fußlagen mit dem Tune-Regler überstrichen werden können. Der kleinere OSC-MIX-Regler sitzt zwischen den beiden großen Tune-Reglern und, wie ich finde, leider zu nah an den beiden dran. Beim Verstellen des OSC-MIX bin ich ein ums andere Mal an einen der Tune-Regler geraten und habe dabei eben das Tuning verstellt. Das ist im Studio schon ärgerlich, aber live mehr als unangenehm.

Aufgefallen ist mir außerdem, dass die Mischkurve dieses Cross-Faders keine einheitliche Lautstärke garantiert. In der Mittelstellung wird das Signal 3 dB (in diesem Fall FS) leiser als die einzelnen Oszillatoren selber wiedergeben. Das ist schon deutlich wahrzunehmen.

Die Shape-Regler stellen die Wellenform ein und können bei Bedarf auch so konfiguriert werden, dass sich interessante Zwischenformen ergeben. Eine besondere Wellenform stellt die TONE-MOD-Wellenform da. Sie ist sowas wie eine Super-Square, die ein viel breiteres Spektrum an Obertönen bietet.

Über den Schalter PARAPHONIC gelangt man in besagten Modus, in dem bei zwei einkommenden Noten diese auf beide Oszillatoren verteilt werden und zwar jeweils die höchste und die niedrigste empfangene. OSC SYNC synchronisiert OSC2 zu OSC1 und ermöglicht damit brettharte Bässe und syncige Lead-Sounds.

Betrachtet man die Wellenformen im Oszi, so fällt sofort auf, dass es, bis auf die perfekte Sinuswelle, immer nur „mehr-oder-weniger“ die reinen Wellenformen sind. Das macht sich vor allem bei der Rechteckwelle bemerkbar, die übrigens auch „thru-zero“ geht. Der Rechteckwelle haftet immer ein gehöriger Anteil an Sägezahn an, sodass sie keinen wirklich „hohlen“ Charakter hat.