Test: Novation Peak, Desktop-Synthesizer

Überraschend zeigt Novation den Novation Peak, einen achtstimmigen Synthesizer mit analogen Filtern und 3 digitalen Oszillatoren auf der Superbooth. Einige konnten ihn vorher schon anschauen. Entwickelt wurde er, wie die Nova-Reihe auch, von Chris Huggett, der schon den Electronic Dream Plant Wasp, den OSCar und den Akai S1000 entwickelt hat. Das Gerät ist ein Desktop, was einladend zum Klangbau aussieht und optisch an eine edle Version der Bass Station 2 erinnert, die ebenfalls von Huggett entwickelt wurde.

Allgemeines

Die Klangerzeugung selbst ist komplett mit einem sogenannten FPGA realisiert, die Filter des Novation Peak hingegen sind analog. Auf der Rückseite gibt es einen Anschluss für CV, welcher zum Zeitpunkt des Tests als Modulationseingang nutzbar ist, nicht aber als Gate für die Triggerung des Arpeggiators oder der LFOs. So kann man ihn aber zumindest in kleinem Rahmen durch exakt ein analoges Signal steuern. Außerdem sind zwei Pedalanschlüsse zu finden und ein vollständiges Set an MIDI-Buchsen, die neben der USB-Buchse für USB-MIDI gedacht sind. USB-Audio ist nicht vorgesehen. Dafür kann der Synthesizer ohne Treiber direkt betrieben werden. Komplexere Lösungen benötigen oft so etwas und sind dann schon relativ bald nicht mehr in der Lage, mit neuen Versionen eines Betriebssystems zu kommunizieren, wenn der Support für das Gerät mal nicht mehr weiter unterstützt wird. Der Synthesizer reagiert auch auf polyphonen Aftertouch und kann daher über ein Launchpad Pro direkt per MIDI im Blade-Runner-Vangelis-Stil mit eigener Druckdynamik pro Taste gespielt werden.

Das ist deshalb interessant, da es kaum Keyboards mit dieser Option gibt und Novation sich über ein solches Gerät im eigenen Hause freuen können. Das Launchpad ist natürlich keine „Klaviatur“, aber eben doch „ein Keyboard“, was zudem den Vorteil eines deutlich kleineren Platzbedarfs für sich reklamieren kann. Interessant ist auch die Hold Funktion, welche man als einfachen Feststelltaster für Drones oder für den Arpeggiator kennt. Das ist hier aber nicht so! Man kann einige Töne spielen und nur bestimmte Töne halten und länger ausklingen lassen, ohne dass gleich ALLE Töne festgeklemmt werden. Das nennt sich Sostenuto. Die Töne werden länger gehalten als „normalerweise“. Beim Klavier oder Flügel wird in der Regel der Dämpfer entfernt, wenn man das Sostenuto-Pedal betätigt. Bei einem Synthesizer ist das nicht weniger interessant. Das Festhalten beziehungsweise lange ausklingen lassen einiger Töne, während man eine Melodie spielt auf der gleichen Tastatur, ist eine schöne musikalisch nützliche Einrichtung. Es ist auch als Option für die Pedale oder den kleinen etwas unscheinbaren Hold-Taster vorgesehen. Das klassische Hold, also Festhalten der Taste, gibt es nur für den Arpeggiator und in Form des Sustain-Modes für die Pedale. Soviel zu den Details. Einen Audioeingang gibt es nicht. Der Preis des Novation Peak wird es Behringer und Co. sehr schwer machen, denn der Kostenfaktor liegt faktisch gleichauf mit dem des Deep Mind und ist doch deutlich eigenständiger und eher von sich selbst inspiriert.