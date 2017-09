Workshop: Blade Runner reconstructed mit Novation PEAK

Zugegeben, die Idee klingt ein wenig irre. Am Rande der vergangenen Superbooth in Berlin trafen sich Alexander Franz, seines Zeichens Marketing Manager von Novation und Focusrite für den Bereich Deutschland/Österreich und Peter Grandl, um einen speziellen Plan zu schmieden. Der ging in etwa so: „Du, wollen wir mal etwas Spezielles mit dem NOVATION PEAK-Synthesizer machen? Etwas, das abseits von einem regulären Test ist? Ich nenne das mal Synthese-Workshop“. Eine gute Idee. Der Rundruf „Wer hat Lust?“ erging und ja, ich hatte Lust. Nur was stellte sich die illustre Runde denn genau vor?

Peter Grandl hatte die passende Antwort. „Als wir das Teil in Händen hielten, haben wir durch Zufall einen ganz soften, analogen Lead-Sound generiert, der stark nach dem Opening Sound aus Blade Runner klang. Wenn Du das als Workshop ungefähr hinbekommst…?“ Hmm, klingt Interessant. Aber nur ein Sound? Weshalb nicht gleich das ganze „Main Titles“ von Vangelis rekonstruieren? Klar doch. Weshalb nicht? Herausforderung angenommen.

Originale

Kommende Woche, am 05. Oktober 2017 erscheint die Fortsetzung vom Blade Runner; Blade Runner 2049. Was wurde nicht schon alles im Vorfeld über diese Neuauflage geschrieben? Fakten, Gerüchte, Spekulationen, Erwartungshaltungen, Begeisterung, Ablehnung. Allein um die Erstellung der Filmmusik scheinen sich so einige Dramen abzuspielen. Da war es dann im Jahr 1982 wohl doch etwas „einfacher“, als es um den Score zum Original Blade Runner ging. Zwischen Ridley Scott und Vangelis gab es eine direkte 1:1 Beziehung und wohl nicht allzu viele Köche drum herum, die irgendetwas daran verderben konnten.

Wer kennt sie nicht? Die Eröffnungsmusik vom Blade Runner. Im Film klingt sie ein wenig anders als in diesem Video auf YouTube. Wir erinnern uns. Der Final Cut beginnt mit fetten Paukenschlägen in einem noch fetteren Hall und zart wird gleich zu Beginn das eigentliche „Main Theme“, vom CS80 kommend, eingespielt. Dem vorliegenden Video liegt aber der Track „Main Titles“ von Vangelis‘ Original Soundtrack Album zu Grunde. Dieses Stück ist eher eine geschickte Montage von verschiedenen Musikteilen, die an verschiedenen Stellen des Films eingespielt werden (Eröffnungssequenz, Flugsequenz mit dem „Spinner“ zum Polizei-Hauptquartier usw.). Dieses Stück ist 3.41 min lang und hat es ganz schön in sich. Wie viele andere berühmte Musiken von Vangelis, ist auch der Soundtrack zu Blade Runner in seinem Nemo Studio 1982 in London entstanden. Wer mehr darüber erfahren möchte, dem sei die folgende „inoffizielle“ Website ans Herz gelegt.

Diese Website beschäftigt sich ausschließlich mit der Geschichte des Nemo Studios. Da Vangelis nie gerne über sich und seine Arbeit spricht, wird es wohl kaum eine präzisere Quelle zum Thema geben als diese. Doch zurück zur Musik. Obwohl es kaum einen Synthesizer oder ein Keyboard gegeben hat, das Vangelis nicht besessen und im Laufe der Zeit auch gespielt hat, gab es in dieser Periode so eine Art Standard-Setup, mit dem er alle möglichen Alben und Soundtracks eingespielt hat. Viele der damit generierten Musiken haben ihn berühmt gemacht. Dazu gehörten natürlich der Yamaha CS-80, ein Roland VP-330 VocoderPlus für die Streicher und Fender Rhodes und Yamaha CP80 Pianos. Andere Instrumente waren ein Sequential Circuits Prophet-10 Synthesizer, den er für Effekte eingesetzt hat, ein E-Mu Emulator und ein Yamaha GS-1 für perkussive Effekte.

Daneben hat er auch viele Synthesizer von Roland, Korg, ARP u.a. eingesetzt, hat echte Perkussion gespielt usw. usw. Die Musik hat er immer so „live und spontan“ wie möglich zum laufenden Bild aufgenommen. Es galt die Spontaneität des Moments einzufangen und auf Band zu bringen. Trotz teurer Mehrspurtechnik hat er dem Vernehmen nach immer nur wenige Overdubs nachträglich gemacht. Somit musste er also ähnlich einem Maler die ganze Farbpalette an Klängen unmittelbar zur Verfügung haben. Mit einem einzigen Synthesizer geht das natürlich nicht. Womit wir beim Novation PEAK angekommen sind.

Den PEAK gibt es seit April 2017. Es handelt sich um einen achtstimmigen Desktop-Synthesizer ohne Keyboard. Die Stimmen werden mit drei digitalen Oszillatoren erzeugt. Die weitere Signalbearbeitung ist dann analog. Zur Vertiefung empfehle ich hier gerne den umfangreichen Test des Kollegen Moogulator auf AMAZONA.DE. Wichtig für dieses Projekt ist, dass der PEAK nicht multitimbral ist, keine Layer-Funktion bereitstellt und auch nur über ein Stereopaar für die Audioausgänge verfügt. Kurz: Man bekommt einen Klang pro Session aus dem Gerät. Um die Aufgabe zu lösen, bräuchte man entweder 10 bis 14 PEAK Synthesizer gleichzeitig oder etwas Mehrspurtechnik. Ich entscheide mich für die zweite Lösung.

Verwendetes Equipment

Neben dem Novation PEAK verwende ich das S88 Masterkeyboard von Native Instruments. Nicht zuletzt auch wegen des (etwas rudimentären) Ribbon-Controllers für einige Sounds. Polyphonen Aftertouch hat das Keyboard leider nicht. Obwohl der PEAK dieses Feature hat, kann man es leider nicht mit dem S88 abrufen (was dem Keyboard sicherlich gut gestanden hätte). Aufgenommen wurde mit Steinberg Cubase Pro 9.0 und zwar Audio und MIDI parallel.

Ein Versuch einer Analyse

Musik kann man kaum mit Worten beschreiben. Dennoch hier ein Versuch. Die Main Titles beginnen mit einem Sostenuto gespielten String Sound. In höherer Lage wird eine erste Melodie gespielt. Parallel zu dieser Melodie läuft eine Art „tonales Rauschen“ mit. Ein hohl klingendes Geräusch, das die dunkele Gesamtstimmung weiter verstärkt. Nach ca. 50 Sekunden wird eine weitere, etwas belanglos wirkende Melodie eingespielt. Sehr leise und irgendwie „weit weg“. Das ist an dieser Stelle durchaus clever, denn die Erwartung, dass nun noch mehr in dieser Richtung weitergespielt wird, erfüllt sich nicht. Der Klang explodiert förmlich und das Intro wird mit einem dunklen, tiefen Donnern, das schnell anschwillt und mit einem aufsteigenden Glissando, das auf einer Harfe oder Zitter gespielt worden zu sein scheint, beendet. Ein Doppelschlag auf Kesselpauke und Becken eröffnet das eigentliche Main Theme, die bekannte und 1000fach nachgespielte CS80 Melodie. Man kann sehr gut den Einsatz des Aftertouchs und dessen Wirkung auf die Filter und auch auf den VCA des CS80 hören. „Expression“ war ein Mittel, das Vangelis immer sehr wirkungsvoll eingesetzt hat. Zur Steigerung der Dramatik wird der eingangs gespielte Grundklang über zwei zusätzlich gespielte Oktaven verstärkt. Es entsteht nun ein „echter“ Streicherteppich. Das Donnergrollen läuft im Hintergrund immer noch weiter. Bei ca. 2.17 min fällt das Main Theme in sich zusammen. Vangelis lässt die Streicher auslaufen und natürlich setzt er hier den Ribbon Controller des CS80 ein, um die letzte Note seines Solos mit einem schön abfallenden Portamento zu verabschieden. Ihr wisst sicherlich, was ich meine.

Ein kurzes, auf dem Piano gespieltes Arpeggio leitet zum zweiten Teil der Main Titles über. Die Streicher übernehmen nun die führende Rolle. Verschiedene glockenartige Töne öffnen den Gesamtklang nach oben und verschaffen dem Stück mehr Luft. Ich identifiziere neben dem E-Piano hohe und zart gespielte Bells und Chimes. Der Noisesound vom Anfang des Stückes wird moduliert. Er hat seinen kehligen Charakter behalten, fällt aber nun permanent ab und simuliert ein Art Dopplereffekt. Er wird in verschieden Tonlagen gespielt. Das Motiv der fliegenden „Spinner“ aus dem Film wird dabei übernommen und verstärkt. Bei 2,52 min wechselt die Tonart. Die Streicher spielen nun sehr hart und dramatisch. Der Solosound aus dem ersten Teil wird als Quinte gespielt und bekommt ein starkes, aufsteigendes Portamento. Das Thema „Fliegen“ wird dadurch noch verstärkt. Auf dem E-Piano wird ein abfallendes Arpeggio gespielt. Die Tonart wechselt abermals bei 3.10 min. Ein Bass-Sound setzt als Begleitung ein und verleiht dem Stück ein dickes Fundament. Bei 3.26 min wird der CS80 Solosound, der nun einen deutlichen Brass-Charakter bekommen hat, erneut gespielt und übernimmt das finale Thema, das abermals mit einem abfallenden Portamento beendet wird. Das Stück läuft mit einem rhythmisch gespielten „Uhrwerk“-artigen Sound aus.

An die Arbeit

Alles klar soweit? Ich kann verstehen, wenn nicht. Dennoch zeichnet sich nach (wirklich) oftmaligem Hören des Stückes so etwas wie eine innere Struktur ab. Etwas, das man als Grundlage für eine Rekonstruktion heranziehen kann. Zum einen kann man das Stück in drei Bereiche aufteilen. Wir haben ein Intro und zwei Hauptmotive, die in einander übergehen. Wir haben es reichlich mit Streicher-Sounds, einem starken Solo-Sound, vielen Effekt-Sounds, aber auch mit dem Einsatz „echter“ Instrumente zu tun. Das alles gilt es nun mit dem PEAK nachzuempfinden. Fangen wir an.

Ein Klang lebt nicht nur von seinem Klang an sich, sondern auch von der Tonlage, in der er gespielt wird und, was noch wichtiger ist, von der Art, wie er gespielt wird. Ein Bell-Sound kann sehr nett klingen, bekommt aber eine andere Wirkung, wenn er z.B. als Arpeggio gespielt wird. Das mag banal klingen. Hört man sich aber gerade die in den Main Titles gespielten Hintergrund-Sounds an, kann man vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Vangelis verwendet bestimmte Klänge, nicht um sie dauerhaft „herunterzunudeln“. Er verwendet sie höchst effektiv, als punktuelle Kraft. So weckt Vangelis ziemlich geschickt Emotionen. Und ob man es will oder nicht, man hört viel genauer hin und fragt sich, was da gerade passiert ist. Dabei muss der musikalische Gehalt gar nicht mal so umfangreich sein, aber ein bisschen von dem und ein bisschen von etwas anderen macht in der Summe einen ganz besonderen Sound aus. Der zweite Aspekt ist die Kürze, in der die Würze liegt. Vangelis erzählt in 3,5 Minuten eine Geschichte, für die andere 35 Minuten bräuchten und dennoch nicht dermaßen auf den Punkt gekommen wären. Das ist eine große Kunst.

Wenn Emotionen zu Daten werden

Zunächst habe ich mir aus der Originalmusik ein bestimmtes musikalisches „Element“ (z.B. ein Streicherthema, einen Effekt oder ein Solo) vorgenommen und den Sound dann so gut wie möglich auf dem PEAK nachvollzogen (auf Neudeutsch Sounddesign). Dann habe ich synchron zur Musik eine entsprechende MIDI-Spur mit erforderlichen Noten und CC-Daten aufgenommen. Diese MIDI-Spur habe ich dann angepasst (editiert). Also Noten an die richtige Stelle geschoben, Dynamikwerte korrigiert oder Modulationen hinzugefügt bzw. verändert. Diese Anpassungen hatten auch retrograd Auswirkungen auf den jeweiligen Sound im PEAK. Die Herausforderung war, dass der Sound aus dem PEAK so nah wie möglich am Original und so genau wie möglich auf der Originalmusik liegt. Jede Veränderung im PEAK habe ich dann als eigene Variante gespeichert. Also 1a, 1b usw. Nur nichts löschen!!!

Als sozusagen alles im Fluss war, habe in einem weiteren Schritt dann die entsprechende Audiospur aufgenommen, gegengehört, angepasst, gegengehört, neu aufgenommen usw. Die Audiospuren wurden im Nachgang bis auf eine Anpassung der Lautstärken nur wenig bearbeitet. D.h. es wurden absichtlich keine EQs, Kompressoren oder was auch immer verwendet. Nur bei den Streichern habe ich mit einem Chorus gearbeitet, denn die kamen mir nicht breit genug aus dem PEAK. Letztlich wollte ich ja den PEAK so pur wie möglich auf Blade Runner „trimmen“. In Cubase habe ich lediglich einen Effektbus mit einem einzigen Hall von Valhalla eingerichtet. Dieser Hall klingt sehr warm und mächtig und das Ergebnis klingt dadurch mehr wie „aus einem Guss“. Das Stück “Vangelis-BladeRunner-MainTitles_reconstructed with Novation PEAK by Bernd Kistenmacher_2017” ist nun das Ergebnis meiner Bemühungen.

Im folgenden Audioabschnitt (siehe unten) sind nun nochmals alle Einzelspuren separat ausgespielt worden, damit ihr die Vielseitigkeit des Peaks besser beurteilen könnt. Für all jene, die einen Novation Peak ihr Eigen nennen, gibt es zudem hier einen Download mit den von mir programmierten Sounds.

Fazit Die Klangbeispiele lassen tief ins Herz des PEAK blicken. Und ja, die Ergebnisse klingen teilweise herrlich nüchtern. Es sind hier alle Sounds zu hören, die ich für dieses Projekt erzeugt und verwendet habe. Die Audiofiles habe ich aus Cubase ausgelesen. Allerdings ohne den finalen Hall. Der PEAK leistet stellenweise außerordentliches, so dass man als Sounddesigner viel Spaß mit ihm hat. Allerdings kann er keine Wunder vollbringen. Die digitalen Oszillatoren zwingen den Klängen manchmal etwas Starres auf und man muss etwas rumtricksen, um den Sounds analoge Wärme und Weite einzuhauchen. Äußerst vorsichtig bin ich mit den internen Effekten umgegangen. Die Distortion schafft schnell Druck und gibt den Klängen etwas Schmutziges. Weniger glücklich haben mich Chorus und Reverb gemacht. Der Reverb klingt schon gut. Besser als z.B. beim MatrixBrute. Er gab meinen Sounds aber immer zu viel „Bauch“ und zu wenig „Luft“. Er machte sie meistens zu mittenlastig. Da ich meine Sounds, wie bereits erwähnt, nachträglich bewusst nicht EQed habe, bin ich mit dem Reverb eher vorsichtig umgegangen und habe mich auf meinen Masterhall verlassen. Vielleicht noch eine Bemerkung zum fertigen Ergebnis. Ein gutes Stück Musik ist immer mehr als seine Einzelteile. Die wahre Pracht entfaltet sich erst im Zusammenspiel. Die „Zutaten“, aus denen ein Mensch besteht, kann man in der Apotheke kaufen. Dennoch könnte man damit nie einen Menschen erschaffen. Wahres Leben ist eben doch etwas ganz anderes. Das gilt auch für die Musik. Emotionen werden nicht nur dort erzeugt, wo man direkt hinhört, sondern gerade auch in den Bereichen, denen man keine unmittelbare Aufmerksamkeit schenkt, die aber dennoch präsent sind. Also in den tiefen und sehr hohen Lagen. Dynamik ist ein weiteres „Gewürz“ für einen guten Track. Ich habe nun „zwangsläufig“ die Main Titles immer und immer wieder angehört. Das, was einen packt, konnte ich nicht wirklich rekonstruieren. Zum Glück. Manches ist eben einmalig und sollte auch einmalig bleiben. Auch wenn der Bladerunner von Replikanten handelt, so ist nicht alles replizierbar. Einmalige Musik schon gar nicht. Vangelis wird‘s freuen.