Interview: Cuckoo, YouTube-Body – deutsche Version

Wer hat heute noch gedruckte Bedienungsanleitungen – oder besser gefragt: Wer liest sie noch? Wer liest überhaupt noch Bedienungsanweisungen? Der Klick zu YouTube gehört sicher bei vielen heute zur neuen Realität eines Musikerdaseins. Und auch der Autor lernt Neues am liebsten per Video.

Bei einem meiner Streifzüge durch YouTube, auf der Suche nach Tutorial für mein neu erworbenes ELEKTRON-Trio, stieß ich relativ rasch – und vor allem mehrmals – auf die Tutorials von Cuckoo. Was mich als erstes irritierte, war die Laufzeit von Cuckoos Tutorials. Ein bis eineinhalb Stunden sind da keine Seltenheit. Das Zweite war die Machart. Cuckoos Videos sind „hand made“, sind ohne viel technischen Firlefanz – und das Markanteste, Cuckoo setzt sich selbst in Szene mit einem Spiegel, den er auf oder zwischen die vorgestellten Objekte legt.

Schon nach dem Genuss der ersten „Session“ ist man ein wenig Cuckoo-stone. Der sympathische Norweger mit seiner gemütlichen und ausführlichen Art ist das genaue Gegenteil von den klassischen Tutoren, die einem auf YT so oft begegnen. Cuckoo erklärt einfühlsam ohne Zeitdruck fast so, als säße man ihm gegenüber. Nichts wirkt einstudiert. Cuckoo legt einfach los.

Für mich war klar, Cuckoo wäre ganz, ganz sicher ein interessanter Gesprächspartner. Aber wie sich später herausstellte, „interessant“ war eine vollkommene Untertreibung.

Peter:

Hallo Cuckoo, Du bist uns durch deine beeieindruckenden Tutorials auf YT aufgefallen. Wie kam es denn dazu, dass du Dich entschlossen hast, Tutorials zu produzieren?

Cuckoo:

Hi, danke für das Interesse. Eigentlich hat es aus reiner Freude damit angefangen, meine Begeisterung für neue Synths zu teilen. Im Prinzip habe ich nur ein bisschen herumgespielt und kleine Ausschnitte auf YouTube gestellt. Aber als ich dann dieses eine mit dem OP-1 gemacht hatte, war das Level an positiven Reaktionen in den Kommentaren so hoch wie noch nie. Also habe ich weitergemacht. Ein alter Freund von mir hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass ich meinen Freunden gegenüber schon immer einen Drang dazu hatte, Wissen zu teilen und ihnen etwas beizubringen. Mir ist das nie aufgefallen. Für mich ist es ganz natürlich, mein Wissen zu teilen.

Peter:

Erzähl doch mal, wo Du lebst und was du sonst so in Deinem Leben treibst?

Cuckoo:

Ich lebe in Oslo, in Norwegen. Ich schätze, mittlerweile könntest du mich als Norweger bezeichnen, obwohl ich immer noch ein schwedischer Bürger bin. Die meiste Zeit arbeite ich an meinen Cuckoo Sachen. Mache Patches für Synths. Beteilige mich an interessanten Fachmessen der Musikbranche. Erstelle Tutorials und ab diesem Jahr werde ich anfangen, mehr Tracks rauszubringen.

Ich habe als bildender Künstler, als Animationsregisseur und viele Jahre als Animateur gearbeitet. Aber seit ich 2016 einen animierten Kurzfilm fertig gestellt hatte, (der mittlerweile auf ausgewählten Festivals gespielt wird), habe ich genug Unterstützer gewonnen, um Vollzeit Cuckoo zu sein.