Novation Bass Station II 4.14, Synthesizer Update

Bass Station II Update mit Aphex Twin Modus

Novation zeigte letzten November mit dem großen Bass Station II 2.5 Update, dass man auch einen 6 Jahre alten Synthesizer weiterpflegen kann. Heute setzten die Briten entgültig die Kirsche auf das Sahnehäubchen mit einem weiteren Update für die BSII. Wie bereits im großen November Update, haben die Entwickler wieder intensiv mit dem Künstler Aphex Twin zusammengearbeitet. Das Resultat ist ein AFX Modus.

Hierbei handelt es sich um eine Art Layer-Architektur die es ermöglicht auf jede Taste des BSII einen neuen Sound/Preset zu mappen. Möglich sind einfache Parameter Veränderungen die intensiver werden, je höher man in den Noten geht. Man kann auch beispielsweise auf der linken Seite nur perkussive Sounds, mitte Bass & Leads und ganz rechts Soundeffekte haben. Mit Hilfe des eingebauten Arpeggiator lassen sich die Sounds sehr komplex und rhythmisch wiedergeben. Dieser neuer Modus verwandelt den simplen analogen Bass Station II Synthesizer in einer verrückte Sound Design Machine, die sogar ein Drum Synthesizer sein kann.

Neben dem neuen verückten AFX Modus gibt weitere Neuerungen, die mit der Firmware v4.14 eintreten. Eines davon sind die neuen Sustain Segmente der Hüllkurven, die sich jetzt in der Länge einstellen lassen, um zum Releasewert zu kommen. Dies passiert aber unabhängig davon, wann die Taste oder Trigger nach dem Spielen einer Note tatsächlich losgelassen wird. Dies ist vor allem sehr praktisch und sinnvoll für Drum oder Pluck Sounds. Benutzt man Hüllkurven mit fester Dauer, so verwandelt sich der Decay Regler nun in einen Regel mit dem man die Dauer der Sustain-Phase festlegen kann. Diese neue Funktion kann man auch als Rise & Fall sehen, die man in vielen Eurorack Modulen findet.

Im neuen Update lassen sich die Hüllkurven nun auch beliebig oft wiederholen und neuen triggern. Mit dieser Funktion lassen sich beispielsweise auch wieder perkussive Sounds einfacher designen, wie zum Beispiel Handclaps.

Auch wurde an der Oszillator Sektion geschraubt. Mit dem Firmware v4.14 ist es möglich den Sub-Oszillator des Bass Station II separat mit den Regler Coarse und Fine stimmen. Dieses ermöglicht einen viel flexibleren und präziseren Einsatz des Subs und verwandelt den BSII in einen Synthesizer mit fast drei volllen Oszillatoren, aber nur fast.

Zu guter Letzt gibt es ein Update für die Glide Funktion, mit der man jeden Oszillator mit einer anderen Glide Zeit austatten kann. Vor Firmware v.4.14 konnten beide OSC nur auf die gleiche Zeit eingestellt werden. Mit dieser Einstellmöglichkeit lassen sich jetzt spannende Portamento-Effekte und andere glide-lastige Sounds abwechselungsreicher erzeugen.

Gratulation Novation, wieder einmal ein massives Update für die Bass Station II. Aber auch clever von den Briten: auf der einen Seite bedankt man sich bei der Community, auf der anderen Seite bleibt der Synthesizer im Gespräch und weckt das Interesse für neue Kunden auch nach 6 Jahren.

Wie üblich, Firmware v.4.1.4 ist ein kostenloses Update für alle Benutzer, das wie immer über die kostenlose Components Software für PC & Mac verfügbar ist.