Behringer JT-4000M Micro – neue Version als Ablösung?

Mit separatem MIDI-Eingang

Möglicherweise löst der Behringer JT-4000M Micro in Bälde seinen Vorgänger ohne „M“ ab. Jedenfalls ist die bisherige Version bei den Händlern als „ausverkauft“ gekennzeichnet oder gar nicht mehr gelistet.

Behringer JT-4000M Micro

Auf eine etwas merkwürdige Art wird die M-Version präsentiert. Eigentlich geht es in dem Posting um das Behringer GO MIDI Host USB-Interface, genauer gesagt um dessen 1-kanalige Variante. Diese sind unter anderem für die Synthesizer der Micro-Serie gedacht, die ja nur über einen USB-Port verfügen, der gleichzeitig für Stromversorgung und MIDI dient. Damit stellt für einige Setups ein Problem dar, das das GO-Interface eigentlich lösen sollte. In dem Posting wurde nun gemeldet, dass ein funktionierender Prototyp fertiggestellt wurde, es aber noch einige Zeit braucht.

ANZEIGE

Doch schaut man sich auf dem schlecht ausgeleuchtetem und niedrig aufgelöstem Foto den abgebildeten Synthesizer genauer an, fällt auf, dass es sich um eine neue Version handelt, die den Namen JT-4000M Micro trägt und über einen extra MIDI-In im 3,5 mm TRS-Format verfügt. Im Prinzip bräuchte dieses Modell das GO-Interface dann nicht mehr.

Ob es noch weitere Änderungen am M-Modell gibt, ist nicht ersichtlich. Nur der Schriftzug wurde angepasst, sonst scheint die Oberfläche identisch zu sein. Und wenn die anderen geplanten Synthesizer der Micro-Serie dann irgendwann erscheinen sollten, wird es die M-Version sein?

ANZEIGE

Noch gibt es nichts offizielles zum Behringer JT-4000M Micro. Ob es beim Preis von 49,- Euro bleibt, muss man abwarten.

Unseren Testbericht zum Behringer JT-4000 Micro (ohne M) könnt ihr unter diesem Link nachlesen.