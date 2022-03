Behringer Hirotribe Soul, Synthesizer + Drum-Machine

Erweiterter Monotribe

Mit dem Behringer Hirotribe wird heute ein Synthesizer angekündigt, der Parallelen zum inzwischen nicht mehr produzierten Korg Monotribe aufweist. Der Hintergrund dazu geht etwas weiter. Der ehemalige Korg-Entwickler Hiroaki Nishijima, der 2019 zum Behringer Entwicklungsteam in Tokyo wechselte, tritt hier erstmalig in Verbindung mit einem konkreten Produkt seiner neuen Wirkungsstätte in Erscheinung. Der Name Hirotribe kommt nicht von ungefähr, denn Nishijima hatte auch einst den Monotribe entworfen.

Ein kurzes Statement von Hiroaki Hishijima dazu:

„The ‚Hirotribe‘ is one of the analog synthesizers I always wanted to achieve. ‚Hiro‘ of ‚Hirotribe‘ was taken from my first name ‘Hiroaki‘. I designed and developed the ‚Korg Monotribe‘, but I really wanted to make an evolved version of it. Fortunately, Uli Behringer kindly agreed to my proposal.

I devised the panel design, specifications and the first schematic. Various specifications were added or changed during the development process, and each time the project members had a hard time. However, looking at the ‚Hirotribe‘ that was completed in this way, the hardships seem to be a nostalgic story. Thank you to all the project members, you did a very good job and I am very happy.

Now that the product is completed, I would be honored if you could all enjoy this ‚Hirotribe‘ with my heart.“ – Hiroaki Nashijima.

Ein Interview mit Hiroaki Nishijima (und Fumio Mieda) von 2014, als er noch bei Korg tätig war, könnte ihr unter diesem Link nachlesen.

Hirotribe Soul ist eine Mini-Groovebox. Der Synthesizerteil besteht aus einem monophonen Analogsynth mit zwei DCOs (Saw, Triangle, Square), einem Tiefpass-Filter, Noise Generator, VCA und LFO. Ein sogenannte Single-Knob-Envelope steuert Attack, Decay und Sustain mit einem Regler. Die Drum-Machine erzeugt Bass-Drum, Snare-Drum sowie Open- und Closed-HiHat. Der Sequencer hat für die fünf Instrumente separate Spuren, die auch über Mute-Tasten verfügen.

laut Nishijima ist der Hirotribe jetzt der kleine Groove-Synthesizer jetzt so, wie er ihn sich von Anfang an vorgestellt hat. Unter seiner Federführung sollen noch mehr Synthesizer entstehen.

Der Behringer Hirotribe Soul soll 99,- US-Dollar kosten. Aber auch hier wird bzgl. der Verfügbarkeit wieder auf die Lage im Bauteilsektor verwiesen.

Behringer Hirotribe Soul Features:

– Portable Analog Groove Synthesizer with 2 DCOs, Drum Machine and Sequencer

– Analog groove synthesizer with built-in drum machine and sequencer

– Pure analog signal path based on authentic DCO, VCF and VCA designs

– 2 individual oscillators with saw, triangle and square waveforms

– Noise generator dramatically expands waveform generation

– LFO with 3 wave shapes for modulating both pitch and filter cutoff

– Single knob envelope generator with 3 continuous parameters Attack, Decay and Sustain

– Analog drum machine with bass drum, snare, closed hi-hat and open hi-hat

– 16-step motion sequencer with and memory slots

– 27 touch-sensitive keys for great playability with non-scale notes function

– Sync Input and Output to synchronize with your other synthesizers or drum machines

– USB Micro connector allows powering via smartphone, power bank or computer

– Comprehensive MIDI implementation (including NRPN/CC control of all parameters and bulk load/save)