Behringer 2-XM, analoger Synthesizer nach Oberheim Two Voice

Doppelter SEM-Klon im Rack

Die nächste Ankündigung: der Behringer 2-XM ist ein semi-modularer Synthesizer, der zwei separate Sektionen besitzt, die das Oberheim SEM kopieren. Damit entspricht dieser Klon der Klangerzeugung des Oberheim Two Voice.

Schon vor einiger Zeit zeigte Behringer eine Platine, die eindeutig die Struktur des SEM hatte. Allerdings war dort noch nicht die duale Ausführung zu sehen, die es für den 2-XM braucht.

Die beiden Sektionen sind identisch, es gibt jeweils zwei VCOs (Saw, Square) mit Sync-Funktion, ein Multimode-VCF (Low Pass, Band Pass, High Pass, Notch), zwei LFOs, zwei Hüllkurven und einen VCA.

Beide Sektionen verfügen über ein Patch-Feld mit jeweils 16 Ein- und Ausgängen für CV-, Gate- und Audiosignale. Außerdem gibt es ein Master-Sektion mit MIDI-Eingang, Stereoausgang und Portamentoreglern. Stereo-Out (2x 6,3 mm), MIDI und USB sind auf der Rückseite noch einmal vorhanden.

2-XM kann wahlweise duophon mit jeweils zwei Oszillatoren, zweifach monophon auf zwei unabhängigen MIDI-Kanälen (Spilt-Modus) oder monophon mit vier Oszillatoren gespielt werden. Es können bis zu 16 Einheiten via Polychain verbunden werden. Der Synthesizer befindet sich in dem üblichen 3-HE Desktop-Gehäuse und alternativ auch in ein Eurorack-System eingesetzt werden.

Der Behringer 2-XM soll voraussichtlich 299,- US-Dollar kosten. Zur Verfügbarkeit kann aufgrund der derzeitigen Situation noch keine Angabe gemacht werden.

Behringer 2-XM Features

– Authentic reproduction of SEM 2-Voice circuitry from the ‘70s

– Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF and VCA designs

– 2 independent voices for polyphonic, split or 4 oscillator unison sounds

– 2 variable oscillator shapes with adjustable pulse width for inspiring sounds

– Oscillator sync for piercing lead sounds and complex effects

– 2 legendary multi-mode filters with low-pass, high-pass, band-pass and notch modes

– 2 dedicated and fully analog LFOs with triangle and square waveforms

– 4 analog envelope generators for extensive control of filters and amplifiers

– Noise generator dramatically expands waveform generation

– Extensive modulation capabilities, including internal and external sources

– 2-channel mixer section featuring level and pan controls for intense stereo sounds

– Portamento function applicable to both voices for great pitch gliding effects

– 2 external audio inputs for processing external sound sources

– Dedicated audio outputs plus a combined stereo output for maximum flexibility

– Massive amount of CV and GATE In/Outs for extreme creativity

– 16-voice Poly Chain allows combining multiple synthesizers for up to 32 voice polyphony

– Complete Eurorack solution – main module can be transferred to a standard Eurorack case

– 64 controls to give you direct and real-time access to all important parameters

– MIDI and USB implementation with MIDI channel and Voice Priority selection