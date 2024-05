UB-1 bekommt MIDI-Eingang

Nun nimmt der Behringer UB-1 Micro eine konkrete Form an. Vor über zwei Jahren wurde der analoge Synthesizer erstmals angekündigt, doch hatte er zu diesem Zeitpunkt die Serie der Kleinst-Synthesizer noch den Namenszusatz „Spirit“. Das wurde inzwischen für alle geplanten Modelle auf „Micro“ vereinheitlicht.

Behringer UB-1 Micro, Analog-Synthesizer

Behringer verspricht für die UB-1 Micro die gleiche analoge Schaltung und damit den gleichen Sound wie beim großen Behringer UB-Xa – und somit auch wie bei dem Anfang des Jahres angekündigten Behringer UB-Xa Mini. Sind vier Varianten (inkl. der Desktop-Version UB-Xa D) eines Synthesizers sinnvoll?

Bei der damaligen Ankündigung des UB-1 wurde von zwei DCOs und einem „3396/3397 analog chip design, found in the Oberheim Matrix 6/1000*“ gesprochen > siehe weiter unten in der ursprünglichen Meldung. Weiterhin sind zwei LFOs, zwei Hüllkurvengeneratoren, ein Arpeggiator und 32 Speicherplätze für Presets vorgesehen.

Der offensichtlichste Unterschied zur ursprünglich gezeigten Version ist der extra MIDI-Eingang (3,5 mm TRS), wie er auch bei gerade erst geposteten Foto des Behringer JT-4000M Micro kolportiert wurde. Somit scheint sich auch die Vermutung zu bewahrheiten, dass die gesamte geplante Micro-Serie nun von Anfang an mit dem zusätzlichen MIDI-Eingang ausgerüstet sein wird.

Damit kann der Synthesizer nicht nur via USB angesteuert werden, sondern auch mit einem herkömmlichen MIDI-Keyboard bzw. Controller, während USB nur zur Stromversorgung genutzt wird.

Ansonsten hat sich, soweit es zu sehen ist, nur die Oberfläche der Tastatur an dem Gerät geändert.

Man braucht aber offenbar nicht in der nächsten Zeit mit der Veröffentlichung der Behringer UB-1 Micro zu rechnen. Es wurde in dem Posting nur gesagt, dass man einen Preis von 49,- US-Dollar anvisiert.

Ab hier die ursprüngliche Meldung vom 2. März 2022

Mit dem Behringer UB-1 Spirit wird ein weiterer Mini-Synthesizer aus der Spirt-Serie angekündigt. Passend zum Behringer UB-Xa bzw. dessen Desktop-Version UB-Xa D präsentiert sich der Winzling mit Educational-Anspruch im Oberheim-Streifenlook.

Der UB-1 Spirit besitzt zwei analoge, digital kontrollierte Oszillatoren und ein analoges 24 dB Filter nach CEM-Chipdesign. Weiterhin sind zwei Hüllkurven für VCF und VCA sowie zwei LFOs vorhanden. Es gibt einen Arpeggiator mit drei Mustern und Hold-Funktion.

Presets können auf 32 Speicherplätzen abgelegt werden, die sich über die SynthTribe App auslagern und archivieren lassen. MIDI und Stromversorgung gehen über USB.

Der Behringer UB-1 Spirit soll wie der Behringer JP-4000 Spirit 49,- US-Dollar kosten. Der Produktionsstart bzw. die Lieferbarkeit hängt auch hier von der Verfügbarkeit der Chips ab.

Behringer UB-1 Spirit Features:

– Programmable synthesizer with 2 DCOs and classic 4-pole filter

– Legendary 3396/3397 analog chip design, found in the Oberheim Matrix 6/1000*

– 16 touch-sensitive keys for great playability

– 32 memory presets, expandable via SynthTribe app

– Arpeggiator with 3 patterns and hold function

– Individual envelopes for VCF and VCA for creative sound shaping

– 2 powerful LFOs to control filter and oscillator tuning

– 6 functions buttons and OLED display for easy and immediate parameter editing

– USB Micro connector allows powering via smartphone, power bank or computer

– Comprehensive USB/MIDI implementation (including NRPN/CC control of all parameters and bulk load/save)