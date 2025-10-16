Wie viel UB-Sound geht als Mini?

Mit dem Behringer UB-Xa Mini wird der nächste Synthesizer der Mini-Serie ca. zwei Jahre nach der Vorankündigung nun offiziell vorgestellt. Obwohl die beiden vollwertigen Synthesizer UB-Xa und UB-Xa D im Laufe der Zeit schon mehrfach im Preis gesenkt wurden, durchbricht die Mini-Version die Grenze noch einmal deutlich nach unten.

Behringer UB-Xa Mini – Analog-Synthesizer

Der UB-Xa Mini ist die kompakte und leicht zu transportierende Version der großen UB-Xa-Modelle. Der Mini-Synth besitzt einen analogen Signalweg und ist mit drei VCOs ausgestattet. Diese wurden, wie auch das Filter, nach Vorbild des Oberheim OB-Xa entwickelt und erzeugen Saw und Pulse (PWM), die auch gleichzeitig aktiviert werden können.

Für die Oszillatoren gibt sechs unterschiedlichen Play-Modi, um den Synthesizer 3-stimmig, Unison, mit festen Intervallen oder Ringmodulation zu spielen.

Das Tiefpass-Filter kann zwischen 12 dB und 24 dB umgestellt und mit einer ADSR-Hüllkuve und einem LFO mit Trigger-Sync werden. Weiterhin gibt es einen Motion Sequencer mit 16 Steps und 10 Speicherplätzen für die Aufnahmen von Reglerbewegungen.

Der UB-Xa Mini verfügt im Gegensatz zum CZ-1 Mini über kein Display, dass es keine Sound-Speicherplätze gibt. Das Touch-Keyboard umfasst 27 Tasten, über die auch einige zusätzlich Einstellungen vorgenommen werden können. Das Gerät besitzt einen MIDI-Eingang (DIN), USB-C, Sync I/O und Line/Phones-Ausgang.

Der Behringer UB-Xa Mini ist ab Werk versandbereit, wird aber voraussichtlich erst in einigen Monaten im Handel sein. Der Preis beträgt 109,- US-Dollar.