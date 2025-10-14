Behringer CZ-1 Mini, Synthesizer nach Casio CZ-1

PD-Synthese im Pocket-Format
Der Behringer CZ-1 Mini Hybrid Phase Distortion Synthesizer wurde nach dem Vorbild der Casio CZ-Serie entwickelt. Das nächste Mitglied der Mini-Serie wurde bereits vor über zwei Jahren vorangekündigt, doch nun soll es in Bälde in den Handel kommen.
Behringer CZ-1 Mini – Phase Distortion nach Casio-Art
Der CZ-1 Mini besitzt einerseits eine digitalen Klangerzeugung auf Basis von Phase Distortion, ist aber andererseits auch mit einem analogen Tiefpassfilter ausgestattet.
Die dreistimmige Klangerzeugung ist mit zwei Strängen aufgebaut, die mit DCO, DCW (Tiefe der Phase Distortion) und DCA den Kern der Sound bilden. Die Oszillatoren sind mit den gleichen acht Schwingungsformen der Casio Synthesizer ausgestattet. Ebenso ist die achtstufige Hüllkurve vorhanden.
Daher können originale Casio CZ-Sounds per Sysex in den CZ-1 Mini übertragen werden.
Das analoge Tiefpassfilter und der Chorus-Effekt runden den Klang ab, was bei den alten CZ-Synthesizern nur mit externem Equipment möglich war. Das Filter verfügt über eine eigene Hüllkurve und es gibt einen separaten LFO.
Die weiteren Features sind mit der restlichen MINI-Serie identisch. Es gibt einen programmierbaren Sequencer mit 16 Steps, einen Arpeggiator mit drei Mustern und eine umfassende MIDI-Implementation (NRPN/CC + Bulk Load/Save). Über die 27 Tasten des Mini-Keyboards lassen sich bestimmte Einstellungen vornehmen, die weitere Bedienung erfolgt mithilfe eines OLED-Displays.
Der Synthesizer verfügt über MIDI-In, Sync-In, Line/Phones-Out und einen USB-C-Port.
Der Behringer CZ-1 Mini ist ab Werk zum Versand bereit, der Preis ist mit 89,- US-Dollar angegeben.
Oh wie schade, nur dreistimmig. Der CZ- 1000 hat 4 Stimmen im Double- Modus und die größeren Modelle sogar 8. Flächen und Akkorde werden beim CZ Mini so leider sehr eingeschränkt.
Beim VS- Mini gehts ja immerhin fünfstimmig…
Niedlich. Dann lieber einen Korg Prologue, Minilogue XD (MicroKorg 2) nehmen und den CZ User OSC Cain nutzen mit 8 bzw. 4 Stimmen nutzen. Irgendwann ist die Schublade auch mal voll mit diesem Mikrozeug.
@HOLODECK Sven Ja, der Prologue ist Klasse. Nur leider ist er als Neuware schon vor drei Jahren vom Markt verschwunden. Ob da noch ein Nachfolger kommt? Vielleicht mit Aftertouch und mehr Modulationsoptionen? Wenn der vermutete Rückgang der Nachfrage nach analogen/hybriden Klangerzeugern eingetreten ist, wohl eher nicht.
Die beste Synthesizermelo aller Zeiten „The Airwolf Theme“ zieht wohl noch immer alle Enthusiasten in ihren Bann – mich ebenso! Wurde aber laut Recherche nicht auf dem Casio gespielt, sondern irgendwie ein Mix aus Oberheim, E-mu Emulator oder irgendwie so. Die Schlussakorde erinnern zudem sehr an Kraftwerks TEE – Provoziere ich hier etwa den nächsten Gerichtsstreit? Nicht doch! Leider zieht diese kluge Airwolf-Werbestrategie nicht bei mir! Ich hege einen absoluten greul gegen Minisynthesizer. Tausendmal lieber ist mir ein Softwaresynthesizer, wo wiederum andere einen greul hegen. So unterschiedlich sind die Geschmäcker Gleichgesynther. Aber so langsam wird mir angst und bange bei den angekündigten Projekten aka Jupiter 8, Elka Synthex und CS-80. Nicht das diese auch noch als zigarettenschachtelgroße Minisynthesizer erscheinen. Für mich wäre es die größte Enttäuschung ever – Muss nicht sein!
PD ist schon ziemlich geil, aber diese Minis sind für mich (!) zum Reinschnuppern zwar recht gelungen, zur echt Verwertung allerdings nicht ausreichend…
Behringer hat ja schon oft genug bewiesen, daß sie den Nachbau sehr gut draufhaben.
Da Casio selbst sich ja leider komplett aus diesem Feld zurückgezogen hat, habe ich immer noch die Hoffnung, daß der gute Uli sich der Sache mal im großen Stil annimmt.
Gut erhaltene Originale sind selten geworden, 40 Jahre am (Gebraucht-)Markt machen sich langsam bemerkbar. Schade, die CZs haben durchaus Potential…
Ein BZ-1 mit 16 Stimmen, mehr Speicherplätzen und einem „richtigen“ LFO (mit S&H!) wäre für mich ein echter Lichtblick! Dann auch gerne mit dem hier verbauten Filter plus Chorus.
Da würde ich ohne Zögern zugreifen…