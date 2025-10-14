Behringer CZ-1 Mini, Synthesizer nach Casio CZ-1

PD-Synthese im Pocket-Format

Der Behringer CZ-1 Mini Hybrid Phase Distortion Synthesizer wurde nach dem Vorbild der Casio CZ-Serie entwickelt. Das nächste Mitglied der Mini-Serie wurde bereits vor über zwei Jahren vorangekündigt, doch nun soll es in Bälde in den Handel kommen.

Behringer CZ-1 Mini – Phase Distortion nach Casio-Art

Der CZ-1 Mini besitzt einerseits eine digitalen Klangerzeugung auf Basis von Phase Distortion, ist aber andererseits auch mit einem analogen Tiefpassfilter ausgestattet.

Die dreistimmige Klangerzeugung ist mit zwei Strängen aufgebaut, die mit DCO, DCW (Tiefe der Phase Distortion) und DCA den Kern der Sound bilden. Die Oszillatoren sind mit den gleichen acht Schwingungsformen der Casio Synthesizer ausgestattet. Ebenso ist die achtstufige Hüllkurve vorhanden.

Daher können originale Casio CZ-Sounds per Sysex in den CZ-1 Mini übertragen werden.

Das analoge Tiefpassfilter und der Chorus-Effekt runden den Klang ab, was bei den alten CZ-Synthesizern nur mit externem Equipment möglich war. Das Filter verfügt über eine eigene Hüllkurve und es gibt einen separaten LFO.

Die weiteren Features sind mit der restlichen MINI-Serie identisch. Es gibt einen programmierbaren Sequencer mit 16 Steps, einen Arpeggiator mit drei Mustern und eine umfassende MIDI-Implementation (NRPN/CC + Bulk Load/Save). Über die 27 Tasten des Mini-Keyboards lassen sich bestimmte Einstellungen vornehmen, die weitere Bedienung erfolgt mithilfe eines OLED-Displays.

Der Synthesizer verfügt über MIDI-In, Sync-In, Line/Phones-Out und einen USB-C-Port.

Der Behringer CZ-1 Mini ist ab Werk zum Versand bereit, der Preis ist mit 89,- US-Dollar angegeben.