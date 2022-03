Behringer Victor, Pro VS-Oszillator im Eurorack

Vector-Oszillator als Modul

Behringer teilte kürzlich die Überlegungen zu einer Eurorack-Version des Mini-Synthesizers Pro VS. Jetzt wurde ein erster Entwurf gezeigt, der schon etwas konkretere Formen hat und den Namen Victor trägt.

Victor leitet sich natürlich von Vector-Synthese ab. Das Modul beherbergt jedoch nicht den gesamten Pro VS, sondern nur dessen Oszillatorsektion. Demzufolge wird Victor vier Oszillatoren besitzen, die auf einen Table mit 127 „Digital Waves“ zugreifen können. Weiterhin ist eine Mix Envelope vorhanden.

Das Modul hat die gleiche Basis wie der digitale Multioszillator Brains. Jedoch ist hier ein Joystick (ohne Rückstellfeder) für die Vector-Steuerung vorhanden und zwei Buchsen wurden durch Regler für FM und Frequenz ersetzt. Über vier CV-Eingänge kann der Oszillatoren-Mix auch von externen Quellen gesteuert werden. Ob die OLED-Anzeige wie bei Brains lediglich zur Visualisierung dient oder aber eine Unterstützung bei der Bedienung ist, zum Beispiel bei der Auswahl der Waves, ist noch nicht bekannt.

Dieser Entwurf des Behringer Victor ist noch in einem sehr frühen Stadium und soll zunächst einmal Reaktionen einsammeln. Dennoch kündigt man bereits ein Demo an, das wohl in Kürze online gestellt werden soll. Der Preis soll voraussichtlich dem von Brains entsprechen, was nach aktuellem Stand 159,- Euro wären.

Ab hier die Meldung vom 16. März 2022

Der kürzlich vorgestellte Synthesizer Pro VS Soul wird von Behringer auch als Eurorack-Modul gezeigt. Vielmehr vorerst nur als Prototyp, aber die Aussicht auf eine modulare Version ist für viele Interessenten vielleicht verlockender als das bisher gezeigte Mini-Keyboard.

Die News zum Vector-Synthesizer Pro VS Soul mit allen derzeit verfügbaren Informationen findet ihr unter diesem Link.

Genaue Informationen verrät Behringer zum Pro VS Modul noch nicht. So ist zum Beispiel nicht klar, ob das Modul auch vierstimmig wie die Standalone-Version wird oder eventuell nur einstimmig geplant ist, was für modulare Anwendungen typisch wäre.

Die Platine des Moduls zeigt jedenfalls deutlich weniger Regler als die Soul-Version, hat aber zehn Buchsen für Audio und Steuersignale. Die Anordnung erinnert an das 16 TE breite Behringer Brains Modul, das vermutlich auf der gleichen Basisplattform basiert. Die spräche dann auch für eine monophone Klangerzegung. Im Kern der Sache stehen jedoch die vier digitalen Waves, die dynamisch gemischt und anschließend mit einem analogen Filter bearbeitet werden können – sofern sich das Modul nicht nur auf die Oszillator-Sektion beschränkt. Der Joystick für den Waveform Mix ist zentral platziert, die meisten Einstellungen für die Waves werden anscheinend über ein Display und zwei Encoder erfolgen.

Ob auch die Effekte, der VCA und die Modulatoren mit dabei sind, lässt sch noch nicht erkennen. Ebenso fehlen Hinweise zum Arpeggiator und Motion-Sequencer samt dem dazu gehörenden Sync-Eingang sowie zu Speicherplätzen. Folgt man eher dem klassischen Ansatz oder stattet man das Modul komplex und moderner aus?

Derzeit arbeitet man laut Behringer an der Implementierung der Firmware, was noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Während der Ankündigungswelle der ganzen neuen Behringer Synthesizer fehlten jedoch Audiobeispiele. Zum Pro VS Soul (der hier als Mini statt Soul bezeichnet wird) wurde nun ein Video veröffentlicht, wo man sich einen ersten Eindruck verschaffen kann. Das Pro VS Modul wird dann entsprechend klingen.

Die Vorstellung des Behringer Pro VS Moduls regt natürlich zu Spekulationen an, ob auch die anderen Synthesizer der Soul-Serie (Saturn, Model D und Hirotribe) und wohlmöglich auch die Spirit-Modelle (JP-4000 und UB-1) als Eurorack-Module bringen wird. Allerdings werden alle Veröffentlichungen nicht in nächster Zeit stattfinden können und das Modul soll erst nach dem Mini-Keyboard kommen.