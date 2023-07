Test: Lewitt Pure Tube, Studiomikrofon

Röhren-Studiomikrofon für Sprache und Gesang

Die Jahrtausendwende brachte nicht nur analoge Synthesizer zurück, sondern nach und nach auch analoge Studiotechnik, die nun parallel zu ihren zahlreichen Software-Nachbildungen existiert. Auch bei Mikrofonen ist der Retro-Trend ungebrochen. Man denke nur an die zahlreichen Bändchenmikrofone und die Klassiker, die auf dem Gebrauchtmarkt zu Preisen gehandelt werden wie Gold. Immer wieder spielt dabei die Röhre eine große Rolle. Während Gitarristen diese immer mehr aus ihrem Dunstkreis verbannen, ist sie in der Studiotechnik nach wie vor heiß begehrt. Röhrenmikrofonen sagt man einen besonders „warmen“ Klangcharakter nach, allerdings auch ein deutliches Rauschen. Das Lewitt Pure Tube Studiomikrofon möchte nun letzterem den Kampf ansagen und Ersteres bieten. Schauen wir mal, ob das gelungen ist.

Lewitt

Lewitt wurde im selben Jahr gegründet, in dem auch ich den Weg in die Selbstständigkeit gewagt habe, im Jahr 2009. Roman Perschon hat sich zur Aufgabe gemacht, Mikrofondesign neu zu denken und Altbewährtes für ein modernes Studioumfeld anzupassen. Damit das gelingt, arbeiten über 100 Mitarbeiter aus mehr als 20 Ländern in Wien und entwickeln dort seit 2009 aufsehenerregende Produkte. In mancherlei Hinsicht erinnert mich Lewitt dabei an Apple der Steve Jobs-Ära: auch vor radikalen Brüchen scheut man nicht zurück. Wurde der erste iMac in seinen bunten Farben und dem interessanten Design erst belächelt, war er dann schließlich ein Mega-Erfolg für Apple. Lewitt hat mit dem Connect 6 Audiointerface für viel Aufsehen und Gerede am virtuellen Stammtisch gesorgt, ist das Design doch so völlig anders als das aller anderen Hersteller.

Ähnlich ergeht es mir häufig beim Anblick der Lewitt Mikrofonpalette: Ähnlichkeiten zu anderen Herstellern sind vorhanden und doch hat jedes Mikrofon eine eigene Note, die es unverwechselbar macht. Das gilt auch für den Klang. Herausragend ist bei Lewitt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stets als sehr gut zu bewerten ist. Mit dem Lewitt Pure Tube kommt nun ein weiteres Produkt auf den Markt, das an alte Klassiker klanglich anknüpft und doch erfrischend anders ist.

Lewitt Pure Tube Studiomikrofon

Das Lewitt Pure Tube Studiomikrofon ist nicht das erste Röhrenmikrofon des Herstellers. Die weiteren Röhrenmikrofone sind allerdings in einer deutlich höheren Preiskategorie angesiedelt als das Lewitt Pure Tube, das erst seit Kurzem im Handel erhältlich ist. Das LCT1040 ist das Flaggschiff unter den Röhrenvertretern der Österreicher. Gefolgt vom LCT940 und dem LCT840.

Auffällig ist die Namensgebung des Lewitt Pure Tube, denn es gibt bereits einen anderen Vertreter mit dem Wort „Pure“ im Namen: das LCT440 Pure. Das Lewitt LCT440 Pure steht für einen sehr offenen, druckvollen und vor allem sauberen Klang, einen sehr hohen maximaler Schallpegel, ist nahezu frei von Nebengeräuschen und hat die Tester der Fachwelt zu wahren Lobshymnen veranlasst.

Pure = geringes Eigenrauschen

Nun soll ausgerechnet ein Röhrenmikrofon das „Pure“-Label tragen, haben doch Röhrenmikrofone eher ein schlechtes Rauschverhalten. Doch gerade hier setzt das brandneue Lewitt Pure Tube Studiomikrofon an und verspricht ein Eigenrauschen von gerade einmal 7 dBA. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist dabei ebenso gut wie das des Lewitt LCT440 Pure und liegt bei identischen 87 dBA. Nur der Dynamikumfang ist mit 125 dBA etwas niedriger als der des LCT440 Pure (133 dBA). Der maximale Schalldruckpegel erreicht nicht ganz die sensationellen 140 dB SPL des LCT440, aber ist mit 132 dB SPL immer noch sehr hoch. Die Empfindlichkeit des Lewitt Pure Tube Studiomikrofons ist mit 28,2 mV/Pa bzw. -31 dBV/Pa angegeben.

Beide Mikrofone besitzen die gleiche goldbeschichtete Mylar Membran mit einem Durchmesser von einem Zoll. Die Richtcharakteristik ist die einer Niere und der Frequenzgang reicht über den gesamten Hörbereich von 20 Hz bis 20 kHz. Das Mikrofongehäuse ist aus Zinkdruckguss und das Gesamtgewicht beträgt 692 g.

Das Mikrofon ist mit einer handselektierten 12AU7/ECC82-Röhre ausgestattet. Dies ist eine typische Vorstufenröhre mit Doppeltriode, die für ihren definierten und eher weichen Klang bekannt ist. Sie kommt auch oft in Gitarrenverstärkern als Vorstufenröhre zum Einsatz und ist auch bei HiFi-Geräten mit Röhrenverstärkung beliebt.

Spannungsversorgung

Röhrenmikrofone werden durch ein externes Netzteil mit Spannung versorgt und in der Regel ist für die Verbindung des Netzteils mit dem Mikrofon ein Spezialkabel erforderlich. Auch das Lewitt Pure Tube Studiomikrofon macht hier keine Ausnahme. Der Anschluss an das Netzteil erfolgt durch das beiliegende Kabel mit 7-Pin XLR-Anschlüssen. Es ergibt Sinn, sich hier gleich ein Ersatzkabel zu bestellen. Vom Netzteil aus geht es dann per handelsüblichem 3-Pin-XLR weiter zum Mischpult oder Audiointerface.

Das Netzteil ist nicht sonderlich groß und besitzt neben dem Netzanschluss und den beiden XLR-Anschlüssen einen Betriebsschalter.

Frequenzgang

Schauen wir uns mal den vom Hersteller mitgelieferten Frequenzschrieb an. Dieser ist für einen typischen Besprechungsabstand von circa 25 cm bis 2 kHz ziemlich linear. Zwischen 2 und 6 kHz gibt es eine leichte Anhebung, ebenso ab 9 kHz. Hier zeigt sich die Optimierung des Mikrofons auf Sprache und Gesang, denn das sind üblicherweise die Frequenzbereiche, die häufig für diesen Anwendungszweck am EQ angehoben werden. Der Bassbereich ist nur ganz leicht erhöht. Unterhalb von 60 Hz gibt es einen sanften Roll-off. Auch das ist praktisch, denn hier finden sich keine wesentlichen Anteile bei Sprach- und Gesangsaufnahmen mehr. Erhöht man den Besprechungsabstand auf circa 1 m, ändert sich am Frequenzgang so gut wie nichts. Lediglich der Bass Roll-off setzt etwas früher ein und beginnt nun allmählich bei circa 200 Hz, erreicht bei 100 Hz -2,5 dB und bei 60 Hz -5 dB. Hat man einen gut klingenden Aufnahmeraum, ist also ein etwas größerer Besprechungsabstand eine tolle Alternative zum Drücken des Low-Cut-Schalters.

Pure Tube: Ein Mikrofon, zwei Sets

Das Lewitt Pure Tube wird in zwei verschiedenen Sets angeboten, die sich im Zubehör voneinander unterscheiden. Im Lewitt Pure Tube Essential Set ist das Mikrofon, eine Mikrofonhalterung, das 7-Pin XLR-Kabel sowie eine Transporttasche enthalten. Luxoriöser ist das etwas teurere Lewitt Pure Tube Studio Set, das wir zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen haben: Mikrofon, Shock Mount XL, Dual-Layer Magnetic Pop-Filter, 7-Pin XLR-Kabel, Transportkoffer.

Allen, die das Mikrofon auch transportieren möchten, sei das Studio-Set wärmstens ans Herz gelegt. Der Koffer ist sehr stabil und schwer, die Spinne wirkt ebenfalls hochwertig und gut verarbeitet und ein Pop-Filter ist immer eine gute Sache. Unterm Strich ist das Studio Set den deftigen Aufpreis wert, allein schon aufgrund der Spinne.

Praxiseinsatz des Lewitt Pure Tube Röhrenmikrofons

Klang zu beschreiben ist immer schwer und auch Klangbeispiele führen bei Mikrofonen nur bedingt zum Ziel. Nichtsdestotrotz möchte ich eine Beschreibung versuchen:

Der Klang wirkt sehr offen und eben „Pure“. Nebengeräusche sind nicht zu vernehmen, auch bei leiseren Passagen nicht. Das Mikrofon klingt ohne EQ-Einsatz auf Anhieb gut für Gesang und Sprache, was durch den oben beschriebenen Frequenzgang bedingt ist. Hier sehe ich auch den Haupteinsatzbereich des Mikrofons, was aber nicht bedeuten soll, dass es nicht auch vor einer Akustikgitarre oder anderen Instrumenten gut funktioniert, die von den beschriebenen Anhebungen im Frequenzbereich ebenfalls profitieren.

Was bewirkt die Röhre? Das ist schwer zu sagen, denn sie arbeitet unauffällig. Die Klangbeispiele auf der Lewitt-Website demonstrieren eindrucksvoll die Stärken der jeweiligen Mikrofone und ich habe mich aufmerksam durch die einzelnen Klangbeispiele gehört und diese mit meinen eigenen Eindrücken verglichen.

Das Lewitt Pure Tube bietet für meine Begriffe ein etwas geringeres Sättigungsverhalten als das Top-Modell LCT1040 oder auch das LCT940. Es klingt in meinen Ohren eben offener. Allerdings hätte ich bei einem Blindtest auch nicht auf ein Röhrenmikrofon getippt. Wie bei Mikrofonvorverstärkern sind die Unterschiede aber bisweilen auch sehr subtil und wie gesagt auch nicht mit jedem Equipment deutlich zu hören, weil das Mikrofon nun einmal den Beginn der Signalkette markiert und jedes weitere Stück des Weges den Klang beeinflusst.

Ein kurzes, von mir erstelltes Sprachbeispiel liegt dem Test bei. Zusätzlich verweise ich auf die sehr guten Beispielaufnahmen von Lewitt, die ihr auch im folgenden YouTube-Video findet und als Audiodatei auf der Produktseite.

Das für mich aussagekräftigste Klangbeispiel, das meine eigenen Erfahrungen im Testzeitraum sehr gut widerspiegelt, ist das vierte Klangbeispiel zum Lewitt Pure Tube „Male Voiceover“. Die extrem tiefe Stimme des Sprechers mulmt überhaupt nicht, sondern klingt sehr direkt „in the face“. Die Sprachverständlichkeit ist hoch und gleichzeitig drückt die Stimme in den tieferen Frequenzbereichen wie bei einem Radiosprecher. In meinen Ohren ist das Lewitt Pure Tube geradezu prädestiniert für die Erstellung von Sprachaufnahmen, zum Beispiel für Werbung, das Radio oder vor allem auch Hörbücher oder Hörspiele. Das sehr gute Rauschverhalten und der extrem angenehme und Stimmen schmeichelnde Klang des Mikrofons macht es zu einem guten Partner für diese Anwendung. Es muss nicht immer Neumann sein.

Noch ein Wort zur mitgelieferten Spinne und dem Pop-Schutz. Diese machen einen sehr guten Eindruck und der Pop-Schutz einen sehr guten Job. Der beiliegende Schutz arbeitet besser als mein altehrwürdiger K&M Pop-Schutz und ist durch die Magneten schnell montiert und wieder abgenommen – kein nerviges Geschraube mehr. Sehr praktisch.