Electro-Voice stellt EV ZLX G2 Lautsprecher vor

Next Generation: Die zweite Generation der beliebten EV ZLX Lautsprecherserie

Seit mehreren Tagen wurde auf den Social Media-Kanälen von Electro-Voice ein mysteriöses Produkt angekündigt und schließlich geteasert. Nun steht fest, was viele Anwender vermutet haben: Es handelt sich um die nächste Generation der EV ZLX-Serie: Electro-Voice stellt drei neue Modelle der EV ZLX G2-Serie vor.

Die erfolgreiche ZLX-Lautsprecherserie, die seit 2013 auf dem Markt ist, erhält nun ein Produkt-Update. Die Kern-Features der ZLX-Serie bleiben erhalten: ein leichtes und robustes Gehäuse gepaart hochwertigen Treiberkomponenten und einem guten Klang.

ANZEIGE

EV ZLX G2-Serie: Aktiv und passiv

Angeboten werden drei Modelle: 8“, 12“ und 15“ 2-Wege-Lautsprecher in jeweils einer aktiven Version mit integrierter Endstufe und Mischpult sowie einer passiven Version.

Verbesserte Abstrahlung

Neu ist der patentierte SST Waveguide, der die Wiedergabe der tiefen Frequenzen verbessern soll und zugleich für eine gleichmäßige vertikale wie horizontale Abstrahlung über den kompletten Wiedergabebereich sorgt.

EV ZLX G2: Powered by Dynacord

Die aktiven EV ZLX G2-Lautsprecher werden unter dem Label „Powered by Dynacord“ vertrieben, denn die Elektronik stammt vom Schwesterunternehmen Dynacord. Eine sehr effiziente 1000 Watt Class-D Endstufe wurde mit einem 4-Kanal-Digitalmischpult gekoppelt. Drei Eingänge stehen für den Anschluss von Mikrofonen und Line-Quellen (2 x XLR/TRS Combo) sowie Instrumenten (Hi-Z) zur Verfügung. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Musik per Bluetooth zuzuspielen. Für die beiden Mikrofoneingänge steht Phantomspeisung (+24 V) zur Verfügung – eine Seltenheit bei aktiven Lautsprechern. Auf diese Weise lassen sich endlich auch Kondensatormikrofone anschließen.

Effekte

Das integrierte Digitalpult der neuen EV ZLX G2 Aktivlautsprecher umfasst außerdem Effekte, Kompressoren, EQs und Presets für Instrumente und Mikrofone. Nützlich ist auch die Automatic Feedback Suppression (AFS) sowie eine Ducking-Funktion zum Absenken der Musik beim Sprechen ins Mikrofon. Ein Delay zum Verzögern des Lautsprechers sowie fünf verschiedene System-Settings für Music, Live, Speech, Club und FRFR (Full Range, Flat Response) gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Die aktiven Modelle sind außerdem mit Presets für bestimmte Electro-Voice Subwoofer bestückt, die automatisch das Gain und Time Alignment richtig einstellen. Ein zusätzliches High Pass-Filter ermöglicht darüber hinaus auch den Einsatz mit anderen Subwoofern.

Remote Control

Die neuen aktiven Lautsprecher mit Mischpult lassen sich komplett über die Electro-Voice QuickSmart Mobile App, die für iOS und Android erhältlich ist, fernsteuern und überwachen. So ist es möglich, drahtlos per Bluetooth True Wireless Stereo Streaming zwei ZLX G2 Lautsprecher zu einem Stereopaar zu verkoppeln. Das Gruppieren und Kombinieren von bis zu sechs Bluetooth-bestückten Electro Voice-Lautsprechern ist mit der App ebenfalls möglich.

Neues Display

Die aktiven Modelle der neuen EV ZLX G2-Serie wurden mit einem neuen Farbdisplay (LCD) ausgestattet, das nicht nur größer ist, sondern auch über eine höhere Auflösung verfügt. So lassen sich auch ohne App schnell die wichtigsten Einstellungen direkt an der EV ZLX G2 vornehmen.

EV ZLX G2: Neues Lautsprechergehäuse

Das neu designte Lautsprechergehäuse der ZLX G2-Serie besteht aus Polypropylen. Die Seiten sind in einem Winkel von 55° angewinkelt, um einen steileren Winkel zu ermöglichen, wenn die Lautsprecher als Monitorbox auf die Seite gelegt werden. Auch in der vertikalen Aufstellung auf dem Boden werden die Boxen angewinkelt: 12“ und 15“ Versionen besitzen einen „Kick-back-Winkel“ von 23° in der vertikalen Position. Bei der Aufstellung auf einem Subwoofer ohne Distanzstange ist zudem eine gerade Aufstellung möglich.

ANZEIGE

Neues Zubehör

Neue optionale „U“-Bügel-Halterungen für die Wandmontage erlauben eine horizontale wie vertikale Ausrichtung der 12“ und 15“ Modelle. Eine neue Wandhalterung für den Lautsprecherflansch ist ebenfalls erhältlich und ermöglicht bei vertikaler Ausrichtung eine Anpassung des Abstrahlwinkels zur besseren Ausrichtung auf die Zuhörer. Auch für das 8“-Modell ist eine entsprechende Halterung zur Wandmontage verfügbar. Neue Lautsprecher-Schutzhüllen für alle Modellgrößen werden ebenfalls erhältlich sein.

Breiter Anwenderkreis

Mit der neuen EV ZLX G2-Serie möchte Electro-Voice einen breiteren Anwenderkreis ansprechen: Vom DJ über den Musiker bis hin zum PA-Verleiher. Auch Privatanwender, die einen kompakten und doch leistungsstarken Lautsprecher für die Party Zuhause oder im Garten suchen, hat man im Blick.

Preise

Die neue EV ZLX G2-Serie ist ab sofort erhältlich. Die Preise liegen über dem Niveau der Vorgängerserie, die aktuell nach wie vor erhältlich ist:

EV ZLX 15 G2 (passiv): 589€, Produktseite Thomann

EV ZLX 12 G2 (passiv): 469€, Produktseite Thomann

EV ZLX 8 G2 (passiv): 429€, Produktseite Thomann

EV ZLX 15 G2P (aktiv): 739€, Produktseite Thomann

EV ZLX 12 G2P (aktiv): 619€, Produktseite Thomann

EV ZLX 8 G2P (aktiv): 569€, Produktseite Thomann

Infos zu dieser News bei Electro-Voice: https://electrovoice.com/news-and-events/2024/zlx-g2-generation-2-of-the-iconic-zlx-portable-loudspeaker-series/