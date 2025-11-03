Freeware-DAWs im Überblick

Wer die ersten Schritte in Richtung Musikproduzent gehen möchte, sieht sich vielen Problemen gegenübergestellt. Für welches Recording-Equipment soll man sich entscheiden? An welcher Stelle sollte man nicht zu geizig sein, wo lässt sich ein Euro sparen? Hat man das wichtigste Equipment wie Audiointerface, Studiomonitor, Kabel und ggf. Mikrofon zusammen (evtl. kommt auch ein günstiges Recording-Bundle in Frage), kommt dann unweigerlich die Frage (zumindest für diejenigen, die mit einem Computer arbeiten): Mit welcher DAW gelingt der Einstieg am besten und muss es gleich die Pro-Version der Digital Audio Workstation sein?

Ganz klar, für den Anfang reicht eine der kostenlos erhältlichen DAWs aus. Neben einigen Freeware-DAWs bieten auch fast alle namhaften Hersteller abgespeckte Versionen ihrer Digital Audio Workstations an. Im Hinblick auf die maximale Spuranzahl, den mitgelieferten Effekt-Plug-ins oder Software-Instrumenten sowie der allgemeinen Funktionsausstattung sind diese in der Regel beschränkt, was Einsteiger aber nicht allzu sehr in ihrer kreativen Arbeit stören sollte.

Freeware – Digital Audio Workstations

Im Folgenden haben wir euch die bekanntesten kostenlosen DAWs zusammengestellt. Weitere Informationen dazu findet ihr in unseren entsprechenden Tests, wobei wir in der Regel die großen Vollversionen testen. Hier also vor der Installation prüfen, ob alle benötigten Features in der kostenlosen Version der DAW enthalten sind.

Der Vollständigkeit halber ebenfalls enthalten sind Lite-Versionen bestimmter DAWs (Live, Bitwig, Cubase), die es nur im Bundle-Kauf mit ausgewählter Hardware gibt und teils recht weit verbreitet sind.

Ableton Live Lite

Obwohl es Abletons Live Lite DAW offiziell nicht zu kaufen gibt, gehört es bei einer Vielzahl von Hardware-Produkten zum Lieferumfang hinzu. Erst kürzlich hat das Berliner Unternehmen die Lite DAW auf Version 12 erweitert. Seitdem gehören auch Funktionen wie Comping, Tonarten und Skalen, User-Tags, Browser-Labels uvm. zur Ausstatung der Lite-Version dazu.

Audacity

Die seit einiger Zeit zur Muse Group gehörende Software Audacity kennen und nutzen viele User als Audio Editor, die Software ist aber auch als DAW einsetzbar – wenn auch nur mit rudimentären Funktionen. Einen Mixer gibt es nicht, dazu ist die MIDI-Funktionalität eingeschränkt. Die wichtigsten Features sind aber vorhanden, so dass sich ein genauerer Blick durchaus lohnt.

Aktuell wird bereits an Version 4 von Audacity gearbeitet, bis zum finalen Release wird es aber aller Voraussicht nach noch etwas dauern.

Apple GarageBand

Alle Mac-User (und vermutlich die meisten PC-User) kennen Apples GarageBand. Neben der (Pro)-DAW Logic X bietet Apple mit GarageBand eine kostenlose DAW, die mit allerhand Software-Instrumenten, Sounds, Loops und Effekten ausgeliefert wird.

Betriebssystem: macOS

Herstellerseite Apple GarageBand

Ardour

Die Freeware Ardour gehört sicherlich zu den unbekannteren DAWs. Unserer Meinung nach zu Unrecht, denn mit Ardour lässt sich nahezu uneingeschränkt aufnehmen, editieren, mixen und mastern.

Hinsichtlich der Spur- und Busanzahl, der Sends und Inserts pro Kanal sowie der zum Einsatz kommenden Plug-ins gibt es keinerlei Beschränkungen. Auch Plug-ins von Drittanbietern (AU, VST) lassen sich in Ardour nutzen. Video wird ebenfalls unterstützt.

Glücklicherweise wird die DAW, die aktuell bei Version 8.12 steht, stetig weiterentwickelt. Sogar eine Version 9.0 wurde bereits angekündigt. Genauere Informationen gibt es dazu aber leider noch nicht.

Betriebssystem: Linux, macOS, Windows

Herstellerseite Ardour

Die kleinste, der vor allem im professionellen Film- und Broadcast-Bereich eingesetzten DAW Pro Tools hört auf den Namen Intro. Bis zu 16 Audio-, MIDI- und Instrumenten-Spuren bietet Pro Tools First. Für den Einstieg liegen 36 Instrumenten- und Effekt-Plug-ins (die Vollversion bietet über 130 Plug-ins) und einige Gigabyte an Sound-Content bei.

Bitwig 8-Track

Wie auch Ableton legt Bitwig beim Kauf ausgewählter Hardware seine 8-Track DAW bei, einzeln beziehen kann man sie leider nicht. Schade, denn jeweils acht Audio-, Instrumenten- und Hybrid-Tracks sowie Effekt-Spuren, Group-Spuren und insgesamt 40 Instrumente/Effekte/Note FX und Modulatoren reichen für die meisten Einsteiger sicherlich aus.

Cakewalk Sonar Next

Die DAW Cakewalk hat eine durchaus bewegte Vergangenheit und gehört seit 2018 zur Firma BandLab Technologies. Nach der ersten neuen Version namens „Cakewalk by BandLab“ wurde es schnell ruhig um die DAW und erst im Sommer 2025 kam der Stein mit der neuen Version „Cakewalk Sonar Next“ wieder ins Rollen. Getestet haben wir die aktuelle Version erst kürzlich, so dass ihr im verlinkten Testbericht alle Informationen dazu erhaltet. Die DAW ist weiterhin kostenlos erhältlich (es gibt allerdings eine kostenpflichtige Premium-Version) und auch weiterhin nur unter Windows einsetzbar.

Magix Music Maker Free

Wie mittlerweile bekannt, hat sich die Firma Magix in den letzten Jahren im Bereich der Audio-Editoren und DAWs kräftig verstärkt. Diverse Zukäufe sorgten dafür, dass zum Magix Portfolio mittlerweile Namen die Samplitude, Sound Forge, Acid Pro oder Sequoia gehören.

Zwar wird der Magix Music Maker Free offiziell nicht mehr angeboten, doch im Internet finden sich viele Websites, über die ein offizieller Download weiterhin möglich ist.

MOTU Performer Lite

Auch der US-amerikanische Hersteller MOTU bietet zusammen mit seinen Audiointerfaces eine eigene kostenlose DAW an. Legt man sich eines der aktuellen MOTU Interfaces zu und registriert dieses, erhält man eine Lizenz für die kleine Schwester von Digital Performer.

Steinberg Cubase LE und Cubase AI

Genauso wie bei Ableton Live Lite handelt es sich bei Steinbergs Cubase LE und Cubase AI um kostenlose DAWs, die ausschließlich in Verbindung mit einem Hardware-Produkt vertrieben werden. Solltet ihr also bspw. ein Auge auf ein Steinberg (bzw. mittlerweile Yamaha) Interface oder ein Yamaha Mischpult geworfen haben, könnt ihr euch die Kosten für die Steinberg DAW sparen. Denn mit 16 bzw. 24 Audio-Spuren und 8 bzw. 16 Spuren für VST-Instrumente kommt man schon recht weit. Die genauen Unterschiede zwischen den Cubase Versionen findet ihr hier.

Tracktion Waveform Free

Vor einigen Jahren wurde aus Tracktion Waveform und seitdem hat sich die mittlerweile in drei Versionen erhältliche Digital Audio Workstation richtig gemausert. Tolle Funktionen, eine übersichtlich Bedienung und – je nach Version – ein großes Paket aus Plug-ins, Software-Instrumenten, Sounds und Loops gehören zur Ausstattung der DAW.

Universal Audio LUNA

Seit dem Jahr 2020 bietet Universal Audio mit LUNA eine eigenständige DAW an. Seit kurzem ist Version 2.0 erhältlich (ein Test folgt in Kürze), die den Funktionsumfang der Software deutlich erweitert und u.a. eine unbegrenzte Anzahl von Spuren, ARA-Support, diverse Software-Instrumente und UAD-Plug-ins (Oxide Tape Extension, Shape Virtual Instrument Pack, ARP MIDI Arpeggiator) bietet.

Deutlich weitreichender ist die PRO-Version von LUNA ausgestattet, denn diese bietet etliche Plug-ins (diverse API, Ampex, Studer Emulationen), einen größeren Funktionsumfang und mehr Software-Instrumente – kostet allerdings auch 129,- Euro.