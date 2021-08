Test: PreSonus Sphere, DAW, Plug-ins, Notation, Cloudservice

Das PreSonus Komplettpaket im Abo

Abo- oder Leasing-Modelle sind inzwischen allgegenwärtig. Ob eine Kuh (ja, „rent-a-cow“ gibt es tatsächlich) oder die wöchentliche Gemüsekiste: Die Zeiten, als man mit einem Abo ausschließlich Zeitungen und den dazugehörigen telefonischen Drückerkolonnen verband, sind schon lange vorbei. Und auch in der Musikszene hat das temporäre Mieten von Software längst Einzug gehalten, nachdem Adobe gezeigt hatte, dass das funktionieren kann: Da gibt es Roland Cloud oder Soundcloud DJ, Waves bietet seine Plug-ins in drei verschiedenen Abos an, Avids Pro Tools oder Sibelius kann man ebenso monatlich buchen wie die DAW Reason oder Sound Forge bei Magix. Seit dem letzten Jahr ist nun auch PreSonus mit dabei. Anlässlich des Releases der Version 5 ihrer DAW Studio One im Sommer 2020 startete man die „PreSonus Sphere“. Für einen monatlichen bzw. jährlichen Obolus wird hier die komplette PreSonus-Palette an Software, Plug-ins, Librarys, Workspace und Kollaborations-Tools zur Nutzung freigegeben. Lohnt sich das? Und was ist drin im Sphere-Paket?

Zwei Bemerkungen vorab

Das Wichtigste zum Start: Sphere ist kein Pflichtkauf. Anders als bei einigen anderen Softwareherstellern wie Adobe, die inzwischen komplett auf das Abo-Modell setzen, lässt uns Presonus die Wahl: Ich kann alle Produkte des US-Herstellers auch einzeln und ganz normal erwerben, ohne mich monatlich an einen Abo-Vertrag zu fesseln. Sphere ist also eine zusätzliche Option, aber keine Verpflichtung; was ich an dieser Stelle dann auch schon mal als großen Pluspunkt des Sphere-Modells vermerken möchte. Zudem vermeidet PreSonus selber auch den Begriff „Abo“ und spricht da lieber von einer „Mitgliedschaft“. So ist Sphere dann tatsächlich auch eher eine (Online)-Community mit Cloudservice, deren Mitglieder sämtliche PreSonus-Produkte frei nutzen dürfen. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt endlich mal an. Danke für deine Aufmerksamkeit.

Mit in der Sphere: Studio One Professional

Einer der großen Pfeiler, auf dem Sphere ruht (um es mal ein wenig prosaisch auszudrücken), ist die DAW Studio One in der größten, der Pro-Version, die – Stand heute (August 2021) – 392,70 Euro kostet. Wer unseren/meinen kompletten Test zu der Version 5 lesen möchte: Der ist hier zu finden.

Für alle Linkmüden hier die kurze Zusammenfassung: Das Top-Argument für Studio One ist der wirklich fantastische Workflow; hier läuft vieles intuitiv und per Drag & Drop. Ich selber habe lange mit Cubase gearbeitet und für AMAZONA.de zudem in einem großen Vergleichstest zehn DAWs auf dem Prüfstand gehabt, aber in puncto Workflow ist Studio One (meiner bescheidenen Meinung nach) unerreicht. Und hat auch sonst einiges zu bieten. Wie zum Beispiel eine umfassende Palette an Plug-ins und Softsynthies; mit dabei sind unter anderem Presence XT (Sample Player), Sample One XT (Sampler), Impact XT (Beat Producer) Mojito (subtraktiver Synth) und Mai Tai (Modeling-Synth). Dazu eine integrierte Harmoniebearbeitung für Audio- und MIDI (Akkorde lassen sich aus der Akkord- auf eine Instrumentenspur ziehen oder aus Audio-Events extrahiert werden), Scratch Pads, Clip-Gain-Envelopes, erweiterte Mixer-Szenen, Show-Page mit Setlist und Backing-Tracks, ein integrierter Notations-Editor und vieles mehr. Es gibt mit Sicherheit DAWs mit einer längeren Feature-Liste, aber zusammen mit dem angesprochenen unschlagbaren Workflow ist das schon ein Pfund. Der große Vorteil dabei: Die Sphere-Mitgliedschaft umfasst dann auch automatisch alle kommenden Versionen; in einem Upgrade-Jahr hat man die Sphere-Kosten also alleine dadurch schon wieder raus.

Ebenfalls mit im Sphere-Paket: Notion

Bei Notations-Software denkt man ja automatisch an Sibelius und Finale. Aber auch PreSonus hat sein Notion in den letzten Jahren immer weiter verbessert und da eine Alternative geschaffen, die – wie Studio One auch – besonders durch ihren eleganten Workflow und ihren schlanken, aber trotzdem sehr vielseitigen und leistungsstarken Aufbau überzeugt.

Notion 6 lässt sich direkt in Studio One einbinden und von dort aus aufrufen; die Partitur kann dann auch dank der integrierten 9 GB großen Library zum Klingen gebracht werden; da sollte man allerdings keine akustischen Wunder erwarten. Die ansonsten optionalen Sound-Erweiterungen (im Wert von etwa 500,- Euro) sind dann ebenfalls mit dabei. Darunter sind dann nicht nur die klassischen Orchesterinstrumente (inklusive ausgefallener Sounds wie etwa die Basstrompete oder Kontrabass Saxophon), sondern auch Sachen wie Banjo, Mandoline oder „Jazz-Blechblasinstrumente mit Dämpfer“.

Notion – das PreSonus auch als Kompositionshilfe versteht – ist weniger überfrachtet als die Konkurrenz und dank der Ein-Fenster-Philosophie (bis auf den Mixer und Videos, die in Extra-Fenstern laufen) auch leichter bedienbar. Bei komplexeren Partituren muss man hier und da noch etwas nacharbeiten und umformatieren, da die Automatik dann schon mal leicht ins Schleudern gerät, auch fehlt ein EPS-Export. Sonst aber ist Notion ein gut ausgestattetes Notationsprogramm, das mit diversen Eingabehilfen, der Unterstützung aller wichtigen Videoformate für die direkte Filmvertonung (inklusive Timecode-Anzeige), einer umfassenden Score-Bibliothek oder der Möglichkeit, nahtlos mobil mit der Notion-App weiterzuarbeiten, das Komponisten-Leben erleichtern kann. Aktuell kostet Notion 6, das mit im Sphere-Paket ist, einzeln 146,37 Euro – wird eingebongt.

Plug-ins

Auch mit Plug-ins geizt Sphere nicht, da ist eine ganze Menge wirklich nützlicher Tools im Abo (oder besser: in der Mitgliedschaft) enthalten – Mitglieder bekommen das volle PreSonus Plug-in-Paket. So zum Beispiel die komplette Fat Channel Collection mit sieben Emulationen von Kompressoren und acht Equalizern, die den Klang ihrer realen Vorbildern recht gut nachbilden plus dem Fat Channel XT; Gesamtwert: Rund 200 Euro. Ebenfalls mit dabei ist der CTC-1 Pro Console Shaper, der drei analoge Mixer (Classic British, Vintage Tube und Custom Analog Console) inklusive Crosstalk zwischen den Kanälen emuliert und dabei – mit nur einer Instanz – Zugriff auf alle Einzelspuren eines Songs hat (ca. 85,- Euro). Noch nicht genug Effekt-Plug-ins? Kein Problem, denn auch die Retro Mix Legends gehören mittlerweile dazu, inklusive des Porta Cassette-Plug-ins, das den Sound eines alten Vierspur-Tapedecks emuliert – perfektes LoFi. (ca. 85,- Euro). Und schließlich haben Sphere-Mitglieder auch Zugriff auf den Audio Batch Converter oder auf Ampire (Simulator für Gitarren-Amps, Boxen und Bodentreter). Zusammen mit dem umfangreichen Plug-in-Paket, was Studio One ohnehin schon mitbringt, ist man da auf Jahre gut versorgt.

Zusätzliche Sounds, Loops und Samples

Hier wird es noch mal richtig fett. Einer meiner Favoriten ist Deep Flight One mit seinen rund 130 Multi-Instrumenten und 241 Einzelsounds, darunter seltene Synthies wie Schmidt Synthesizer, Synclavier, Oberheim Four Voice oder Buchla Modular System, aber auch Pads, Drones und erstklassige Fieldrecording Layers. Und die lassen sich kombinieren, um dann zwischen A und B zu blenden – damit lassen sich schöne atmosphärische Flächen und Soundscapes bauen, die mit Arpeggiator, Chorder oder Repeater zum Leben erweckt werden können. Kostet sonst etwas über 100 Euro – ist mit dabei.

Eine weitere nette Zugabe ist das PreSonus Symphonic Orchestra, das alle Orchester Basics liefert, die man für die Skizze zwischendurch braucht. Mit seinen etwa 14 GB kann es natürlich nicht mit den Spezialisten mithalten, ist aber schön schlank und klingt – zusammen mit den dazugehörigen PreSonus Contemporary Strings – mit seinen variantenreichen Spielarten für den schmalen Umfang erstaunlich gut. Mit enthalten in dem PSO sind außerdem noch rund 1.200 Orchester-Loops, falls man mal schnell ein paar royalty-free-Takte benötigt.

Sehr gut und umfangreich ist auch das Studio Grand für Presence XT, bei dem – ein nicht näher bezeichneter – „7-Fuß großer Konzertflügel“ mit zwei unterschiedlichen Mikrofonierungen mit zehn Velocity-Layern und achtfachem Round Robin pro Note aufgezeichnet wurde. Neben dem klassischen Sound finden sich hier auch einige experimentelle Klänge, zudem lassen sich die Presets auch noch umfangreich bearbeiten. Die 5,5 GB große Library kostet sonst ca. 85 Euro.

Um mal Aal-Jürgen vom Hamburger Fischmarkt zu zitieren: „Das ist immer noch nicht alles!“ Hinzu kommen nämlich noch rund 100 GB an Sample- und Soundlibrarys, darunter die komplette Spark-Collection mit rund 40 Produktionen. Mit den Baukästen und ihren Loops lassen sich schnell mal eben fertige Songs jedweder Stilrichtung basteln. Ebenfalls mit dabei sind auch die Tom Brechtlein Drums sowie weitere Librarys, dazu kommt noch monatlicher Nachschub. Wer sich da alles herunterlädt, hat schon mal eine äußerst solide Basis für sein musikalisches Schaffen. Ich bin selber seit gut einem Jahr bei Sphere dabei und habe da inzwischen viel Brauchbares bei den Sounds gefunden.

Workspaces, Kollaboration, Masterclasses und Live-Streams

Über Sphere habe ich auch Zugang zur Presonus Cloud und kann mich mit der Community austauschen, und das auch ganz unkompliziert direkt aus Studio One heraus. Über den Exchange-Tab teilen die Sphere-Mitglieder, aber auch Studio-Profis und -Musiker ihre Makros, Samples, Patterns, Keyswitches, Presets oder Soundsets. Ich habe da schon manch nützliche Anregung und manch nützliches Tool gefunden; der einzige Haken ist, dass ich dort dann („nur mal eben kurz reinschauen“) meist viel mehr Zeit verbringe als geplant und meine aktuelle Produktion dann mal wieder warten muss. Meine eigenen Projekte und Songs kann ich aus der DAW heraus in die Sphere hochladen und sie anderen zur Verfügung stellen oder auch mit anderen Musikern zusammenarbeiten. Dazu gibt es die Möglichkeit, Mixes mit Kommentaren zu versehen oder die integrierte Live-Chat-Funktion zu nutzen; der Musiker am anderen Ende der Leitung benötigt dazu noch nicht einmal eine Sphere-Mitgliedschaft, ein (kostenloses) PreSonus-Konto reicht aus. Allerdings ist es nicht möglich, gleichzeitig an einem Track zu basteln, die Kollaboration beschränkt sich auf den Ping-Pong-Austausch von Tracks – aber das funktioniert ja auch bei Steinbergs VST Transit nicht. Trotzdem eine nützliche Sache, wie ich finde – die ich auch hin und wieder nutze. („Hör doch mal rein, irgendwie klingt mir die Bridge ab Takt 24 noch zu dünn, fällt Dir da was ein?“). 30 GB an Workspace gibt es zur Sphere-Mitgliedschaft dazu, weitere 70 GB können für 3,99 Euro monatlich hinzugebucht werden. Ein Blick auf die Mitkonkurrenten: Steinbergs VST Transit Premium offeriert 7,5 GB (und begrenzt auch den monatlichen Traffic auf 30 GB), Avid möchte für seine 100 GB Cloud 49,- Euro im Jahr (bzw. 90,- Euro für 500 GB oder 279,- Euro für 2 TB). Bisher bin ich mit meinen 30 GB aber mehr als gut ausgekommen.

Speziell für Sphere-Mitglieder sind auch die (englischsprachigen) Master-Class-Video-Tutorials, die so ziemlich alle Aspekte der Musikproduktion behandeln – sowohl spezielle für PreSonus-Produkte, aber auch ganz allgemeine, wie etwa „The A-Z of Quantization“, „Producing Acoustic Guitar“ oder „How to treat your room“. Zu vielen Kursen können auch zusätzlich Materialien heruntergeladen werden, mit denen gearbeitet (und besser verstanden) werden kann. Zuweilen ist die Masse an Videos ein echtes Hindernis; so befinden sich aktuell allein im Ordner „Studio 5“ 196 Videos – zwar mit Suchfunktion, aber auch damit findet man ja nicht immer das, was man sucht. Dazu kommen Einladungen zu online Live-Sphere-Events, wo man nebenher auch noch schön sein Kooperationsnetzwerk erweitern kann. In Livestreams kann man auch seine eigenen Produktionen präsentieren und sich Kritik und Anregungen der Community holen.

Offene Fragen lassen sich da aber auch schnell im Experten-Chat klären; zwar nicht postwendend, aber immerhin doch meist innerhalb weniger Stunden hat man da die Antwort auf sein „Wie ging das noch mal?“ oder „Wo finde ich…?“. Fast-Lane-Support eben. Und falls sich da wider Erwarten niemand findet, kann man innerhalb der Sphere auch ein Support-Ticket aufmachen; ob das nun als Sphere-Ticket gegenüber „Normal-Nutzeranfragen“ bevorzugt behandelt wird, konnte ich nicht herausfinden.

Kosten und Nutzen von PreSonus Sphere

Sphere kostet bei monatlicher Zahlweise 14,52 Euro; bei einer jährlichen Zahlweise ist es etwas günstiger, dann sind es umgerechnet 13,30 Euro (159,64 Euro). Lohnt sich das? Vorausgesetzt, man hat zu Beginn noch gar keine PreSonus-Software am Start, dann könnte man rein rechnerisch für das Geld rund 29 Monate allein Studio 5 nutzen, bevor man draufzahlt, oder 40 Monate Studio 5 plus Notion 6 ohne das Instrumenten-Expansion-Bundle. Erscheint in der Zeit aber eine komplett neue Version (die bei Studio One alle 2-3 Jahre kommt), so würden sonst dann ja wieder Upgrade-Kosten anfallen (augenblicklich rund 150,- Euro); daher darf man dann noch einige Monate drauf rechnen. Mit eingerechnet sind da aber noch nicht die Plug-ins und Librarys, die es ja auch noch gibt. Ich hab das jetzt nicht selber ausgerechnet, aber ein US-Magazin hat vor einem Jahr das Sphere-Gesamtpaket auf 2.846,32 US-Dollar taxiert (ca. 2.400,- Euro), das dürfte inzwischen noch etwas mehr geworden sein. Heißt: Für PreSonus-Neulinge ist Sphere in jedem Fall rechnerisch eine lohnende Sache. Und auch wer bisher nur Studio 5 besitzt, kommt angesichts von Notion und all dem Zusatz-Content immer noch gut weg.

Nicht in nackte Zahlen pressen lässt sich der immaterielle Content, also das Kollaborations-Tool, die Masterclasses und Live-Streams, der Cloud-Workspace, die schnelle Hilfe im Experten-Chat und dergleichen mehr. Da muss jeder selber wissen, ob er das nutzt oder nicht; ich selber möchte diese Features nicht mehr missen – ein guter Schritt raus aus dem eigenen kleinen Elfenbeinturm, in dem sich alles, was man so für sich im Studio zusammengefrickelt hat, ja ohnehin immer fantastisch anhört.

Der größte Haken an Abo-Modellen generell ist jedoch: Wenn ich das Abo (bzw. die Sphere-Mitgliedschaft) beende, ist alles auf einen Schlag weg – sofern ich Teile der Software nicht vorher schon gekauft habe und besitze. Was jetzt aber nichts Sphere-spezielles ist; ich persönlich kennen das zum Beispiel auch von Sonys Playstation Plus oder Microsofts Xbox Game Pass – jede Menge Games zum Download, die ich aber nur so lange spielen kann, wie ich die Abogebühren zahle. Entscheide ich mich also irgendwann, auf eine andere DAW zu wechseln, werde ich meine Projekte nicht mehr weiter öffnen oder bearbeiten können. Darüber sollte man sich schon vorher im Klaren sein.