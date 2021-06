DAW-Update: Presonus Studio One 5.3, MPE, Sound Variations, FX Chains, Backup

Kostenloses Update mit interessanten Features

Knapp vier Monate ist es erst her, dass Presonus seiner Digital Audio Workstation Studio One das letzte Update verpasst hat. Jetzt steht bereits Version 5.3 ins Haus und diese bringt wieder eine Vielzahl an neuen Features mit sich. Ist eure langersehntes Funktion mit dabei?

Was ist neu in Presonus Studio One 5.3?

Kurz gesagt, eine ganze Menge. Die in Version 5.2 eingeführten Sound Variationen lassen sich nun mit passenden musikalischen Symbolen verbinden. D.h., setzt man im Notenbild das richtige Symbol, erkennt und transferiert Studio One dies in die passende Spielweise des Instruments. Laut Presonus funktioniert das mit allen orchestralen Sound Libraries, die über die entsprechenden Artikulationsumschaltungen verfügen. Welches Symbol welche Artikulation steuert, lässt sich über einen neu hinzugekommenen Tab im „Sound Variations Mapping Editor“ festlegen, ganz einfach per Drag’n’Drop oder einem Auto-Mapping.

Ebenfalls möglich ist die Umschaltung über MIDI-Kanäle, so dass bspw. zwischen mehreren Kontakt-Instrumenten hin und her gewechselt werden kann. Auch bei der Einbindung von Hardware Instrumenten kann dies von Vorteil sein:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Ein weiteres neues Features betrifft die Akkord-Spur. Nutzt man diese, lässt sie sich nun per Drag’n’Drop auf weitere Instrumentenspuren ziehen und kopieren. Vor allem, wenn man gerade einen neuen Song ausprobiert und sowohl Akkorde als auch die Anzahl und die Art der Instrumente ändert, ist dies ein klarer Vorteil.

Zu einem schnelleren Workflow führt auch die Möglichkeit, FX Chains per Drag’n’Drop auf der Show Page zu platzieren. Im Menü auswählen, rüberziehen und schon habt ihr die gewünschte Effekt-Kette dort, wo ihr sie benötigt.

Eher den generellen Arbeitsfluss betreffen die Änderungen beim Archivieren und Exportieren von Daten. Hier hat Presonus einige neue Optionen hinzugefügt und erlaubt ab Version 5.3 auch das direkte Hochladen von ZIP-Archiven in den Presonus Sphere-Bereich. Im Hinblick auf die Organisation und den Austausch von Projekten & Co. eine tolle Sache.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Für alle VST3-Instrumente bietet Studio One nun MPE-Support:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Zu guter Letzt noch das offizielle Presonus Video zu Studio One 5.3:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Das 5.3er Update ist für alle registrierten Nutzer von Studio One 5 kostenlos. Die Systemvoraussetzungen gibt Presonus mit Windows 10 bzw. macOS 10.13 (oder aktueller) an. Ein Core i3-Rechner sollte es mindestens sein, 4 GB (besser 8 GB) sind für einen reibungslosen Betrieb notwendig.

Die aktuellen Preise von Presonus Studio One belaufen sich auf 392,70 Euro für die große Professional-Version, 97,58 Euro für die Artist-Version. Darüber hinaus bietet Presonus mit Prime eine kostenlose Einsteiger-Variante an. Die genauen Unterschiede zwischen den Versionen (auch mit dem Abonnement Presonus Sphere) findet ihr hier.