Kostenloser Audio-Editor Audacity gehört nun zur Muse Group

Vergangene Woche haben wir euch in der folgenden großen Marktübersicht eine Vielzahl aktueller Audio-Editoren vorgestellt. Von kostenlos bis ein paar hundert Euro teuer ist hier alles vertreten. Mit dabei ist auch der kostenlose Editor Audacity. Nun wurde bekannt, dass sich die Eigentümerverhältnisse bei Audacity geändert haben und die Software nun Teil der Muse Group ist.

Vermutlich sagt nur den Wenigsten dieser Name etwas, aber bei genauerer Betrachtung wird dann doch schnell klar um wen es sich hierbei handelt. Zur Muse Group gehören u. a. die Software MuseScore, die Lernplattform MuseClass sowie die vor allem bei Gitarristen und Bassisten beliebte Website Ultimate Guitar.

Das die Änderung von Eigentumsverhältnissen bzw. die Übernahme von Firmen sowohl Gutes als auch weniger Gutes hervorrufen kann, wissen alle, die schon länger im Bereich des Musik Business unterwegs sind. Illustre Namen wie TC Electronic, Steinberg, die DAW Samplitude, ADAM Audio und Sequential und viele viele mehr haben dieses Prozedere schon ein- oder mehrmals hinter sich gebracht. Die Zukunft war dabei stets offen – vielen hat es aber sicherlich geholfen. Vor allem wenn die Kassen vorher kurz vor der letzten Leerung standen.

Nun also Audacity. Ob (davon gehen wir einmal aus) und wie (das steht in den Sternen) die Software weiter entwickelt wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Ein gewisses Facelift ist mit Sicherheit drin, funktional wird man wohl auch an der ein oder anderen Ecke nachlegen.

Die brennendste Frage für viele User ist aber sicherlich: Bleibt Audacity kostenlos? Davon ist auszugehen, denn in der offiziellen Bekanntmachung heißt es:

„Audacity has just joined Muse Group, a collection of brands that includes another popular open source music app called MuseScore, which I’m currently in charge of. And since things are going rather well at MuseScore, I was asked to step up and also manage Audacity in partnership with its open source community. And just like we’re doing at MuseScore, we’re now planning on significantly improving the feature set and ease of use of Audacity – providing dedicated designers and developers to give it the attention it deserves – while keeping it free and open source.“