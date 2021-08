Test: Behringer Brains Multi-Engine Oscillator Eurorack Modul

Monster-Klangvielfalt fürs Eurorack

Das Behringer Brains Eurorack Modul stellt 20 verschiedene Synthese-Algorithmen auf Digitalbasis zur Auswahl und unterstützt dabei den User mit einem kleinen Oszillator-LED-Display. Nicht nur eine große Auswahl an Synthesizermodellen, sondern auch Schlagwerk- und Drum-Algorithmen sind Bestandteil des Moduls. Die Basis, also die Software für dieses Modul, wurde von Behringer nicht selbst entwickelt, sondern aus dem Modul Plaits von Mutable Instruments übernommen.

Zum Original, dem Mutalbe Instruments Plaits, findet Ihr HIER EINEN TEST von meinem Kollegen Herwig.

Im Plaits sind jedoch nur 16 Synthesen implementiert. Das Behringer Modul liefert also vier Programme mehr. Ich glaube, es ist nur fair zu erwähnen, dass die französische Firma sehr große Anerkennung und Erfolge mit diesem Modul gefeiert hat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war spektakulär und die Klangausbeute enorm. Ob und inwieweit Behringer das Konzept modifiziert und fortgeführt hat und ob das so sinnvoll ist, wird dieser Test veranschaulichen. An so mancher Stelle komme ich dann auch nicht umhin, den einen oder anderen Vergleich zu ziehen, denn das MI Plaits Modul ist fester Bestandteil meines Eurorack-Setups. Viel Spaß beim Lesen!

Erster Kontakt mit dem Oszillator-Modul

Das 16 Einheiten breite Modul wird aus der allseits bekannten bunten Behringer Verpackung gehoben. Dabei sind das Ribbon-Kabel für den Strom und schwarze Rack-Schrauben. Eine 11-sprachige gefaltete Mini-Anleitung der Bedienelemente inklusive Übersicht der Algorithmen in Tabellenform nebst Reglerbelegungen liegt bei. Diese informiert aber auch nicht vollständig über so manche Funktion. Das ist schade! Hier hätte man mit gleichem Aufwand dem User mehr an die Hand geben können. Das vermiest dem Newbie eventuell den Einstieg in das Modul. Dazu später mehr. Das mit 45mm tiefe Modul macht einen hochwertigen Eindruck und auch der Blick auf die Rückseite zeugt von ordentlicher Verarbeitung. Auf dem kleinen Display ist noch eine Schutzfolie aufgebracht. Das Frontpanel ist sehr übersichtlich bedruckt und unterstützt die Übersicht. Überrascht bin ich vom dem frontseitigen USB-Anschluss. Die Ein- und Ausgänge sind, wie bei jedem Behringer Modul, nicht mit dem Panel verschraubt. Nach dem Einschalten durchläuft das Modul eine Einschaltsequenz auf dem Display und die LED-Kette der Algorithmen. Das ist Show, soweit klar! Danach leuchten die beiden Taster BANK und MODEL blau unterlegt und die zuletzt ausgewählte Engine ist aktiv und tönt, wenn man das Modul angeschlossen hat. Die vier größeren Drehregler (TIMBRE, HARMONICS, FREQ, MORPH) sind glatt und lassen sich leicht drehen. Aufgrund der sehr glatten Oberfläche benötigt man aber alle drei Finger, um die notwendige Griffigkeit zu erreichen. Soweit mir bekannt ist, drehen Eurorack-Nutzer sehr gerne und ausgiebig, ja sogar manchmal nur mit einem kleinen Finger an einem Regler. Hier wäre eine andere Beschaffenheit der Regler (Gummierung, Riffelung?) sinnvoller gewesen. Die vier kleinen Attenuatoren, die für das TIMBRE, den FM-Anteil und das MORPHing zuständig sind, haben die bekannte Riffelung, sind aber so schwer zu drehen, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Man denkt, die Regler seien festgefahren, lassen sich aber mit viel Kraft dann doch drehen. Warum nur!

Oben links befindet sich, wie schon erwähnt, der USB-Anschluss! Dieser dient bisher einzig und allein dazu, dem Modul System-Updates mit der Behringer Verwaltungssoftware aufzuspielen. Das ist weise gedacht und weckt Hoffnung auf zukünftige Verbesserungen und Neuerungen.

Das Audiosignal wird mono am OUT 1 ausgegeben. Der OUT 2 Ausgang bietet bei jeder Engine eine Soundalternative zum gewählten Klang. Es lässt sich nicht verallgemeinern, was am AUX ausgegeben wird. Das ist bei jedem Algorithmus anders. Mal ist es ein Suboszillator, mal Variationen der Synthese, mal ein ungefiltertes Signal oder auch gänzlich ein alternativer Drumsound, wie zum Beispiel bei der Snare-Engine oder der HiHat. Die Zuordnung kann man der in der Anleitung dargestellten Tabelle entnehmen.

Tipp: Beide Audioausgänge in einem Mixer simultan abgreifen und die beiden Signale zusammenmischen oder im Stereo-Panorama verteilen.

Die Algorithmen des Behringer Brain

Im Modul befinden sich 20 Klang-Algorithmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Diese können nur einstimmig gespielt und als Mono-Audio ausgegeben werden. Organisiert werden die Programme in zwei wählbaren Bänken (A und B). Bank A ist grob für die Synthesizer-Klänge und Bank B ist für die Noise- und Percussion-Sounds zuständig. Acht Oktaven sind der spielbare Bereich und das Modul bleibt, da es digital ist, auch im Tuning. Natürlich ist auch Bank B tonal spielbar und kann teilweise auch Synthesizer-typische Klänge generieren. Wichtig zu erwähnen: Es kann immer nur eine Engine aktiv sein, es sei denn, man nutzt den MODEL-Eingang und füttert diesen mit einem CV-Signal, dann werden die Algorithmen im Modul je nach CV-Werte umgeschaltet. Die Auswahl ist vielfältig und bietet so ziemlich alles an Oszillatoren, was man sich nur wünschen kann. Hier ist die Auflistung der Algorithmen. Hier bleibt kein Auge trocken, aber es ist alles rein digital!

Bank A

Virtuell Analog

Waveshaping

FM2 Operators

Grains

Additive

Chords

Speech

Karplus Strong

Super Saw (neu hinzugefügt)

Wavetable Oscillator

Bank B

Rain

Noise

Dust

Modal Strings

FM Drum (neu hinzugefügt)

Bass Drum

Snare Drum

Hi-hat

Cowbell (neu hinzugefügt)

Toms (neu hinzugefügt)

Klangeditierung am Brain

Für die Klangeditierung stehen jeweils vier Regler mit fest zugewiesenen Parametern der Engine zur Verfügung (Ganz genau! Das steht in der Tabelle). Dazu gesellen sich noch die zahlreich vorhandenen CV-Eingänge. Der FREQ-Regler wird durch den V/OCT- (Pitch) Eingang gesteuert, der TIMBRE-Regler durch den darunterliegenden Attenuator mit CV-Spannung. Der HARMONICS-Knopf wird durch den ebenfalls darunterliegenden Eingang angesprochen und das MORPH-Poti hat auch einen Attenuator. Damit lässt sich schon allerhand im Klanggebilde verändern. Zusätzlich gibt es selbstverständlich einen Trigger-Eingang und einen LEVEL-Eingang (VCA), um die Lautstärke ebenfalls zu modulieren. Auch an einen FM-Modulator wurde gedacht, der den Oszillator negativ oder positiv bearbeiten kann. Dieser Aufbau ist mit dem ursprünglichen Modul PLAITS von Mutable Instruments identisch. Einzig die Anordnung der Regler ist komplett vertauscht und die Ein- und Ausgänge wurden etwas anders platziert. Die Funktionen sind identisch.

Das Display stellt die Schwingungsform der Engine optisch anschaulich dar. Änderungen der Regler werden auf dem Display etwas zeitverzögert umgesetzt. Bei schneller Editierung von Klängen kommt das Display nicht hinterher. Langsame Reglerbewegungen werden jedoch schön dargestellt. Die Ansicht selbst ist in keinster Weise zu ändern und es werden keine numerischen Werte oder ähnliche Hinweise angezeigt. Trägt das Display zur Klanggestaltung oder zum Workflow bei? Nein, es dient alleine der hippen Optik und ist mehr als cooles Gadget zu sehen.

Hidden Functions: VCA/Decay und Pitch

Auf drei äußert wichtige Funktionen, die den maßgeblichen Spaßfaktor des Modules erhöhen, die aber in der Behringer Anleitung gar nicht aufführt werden, muss ich wie schon eingangs erwähnt explizit hinweisen. Oft höre ich von Anwendern der PLAITS Module, dass diese Funktion gar nicht bekannt ist, weil es hierzu keine dedizierten Regler gibt und nur eine Tasten/Regler-Kombination durchgeführt werden kann. Es gibt eine Decay- und eine VCA-Funktion, die den Sound, vornehmlich der Bank A, regeln kann. Hierzu hält man dauerhaft den BANK A Knopf und dreht den TIMBRE-Regler, um den VCA voll zu öffnen oder eben zu schließen, was sich zusätzlich auf die Obertöne auswirkt. Mit dem MORPH-Regler kann man das Decay von kurz auf lang einstellen. So kann man fließend von kurzen, sanften und dumpfen Sounds zu lauten, kräftigen, langen Klängen wählen, ganz ohne ein zusätzlichen Envelope oder VCA Modul hinter den Behringer Brains zu schalten. Das Brains kann also völlig als autarke Klangquelle ohne weitere Module dienen. Hierfür existiert die LED-Kette für die Darstellung der gewählten Engines als optisches Hilfsmittel.

Als dritte versteckte Funktion besteht die Möglichkeit, den Oktavbereich (8) auszuwählen. in dem sich der FREQ-Regler bewegt. Auch hierfür dient dann die LED-Kette in Gänze für die gewählte Oktave. Wenn alle LEDs leuchten, dient der FREQ-Regler für das komplette Einstellen über alle Oktaven. Ansonsten ist er nur für einen Teilbereich zuständig. Das klingt alles ziemlich verwirrend, geht aber schon nach mehrmaligem Nutzen ins Blut über. Diesen Funktionen findet man im unten verlinkten Video gut präsentiert.

Ansteuerung des Brains

Auch wenn ein USB-Anschluss einen anlächelt, gibt es keine MIDI zu USB Anbindung. Er dient nur zum Aufspielen von Updates. Nur durch ein Trigger-Signal am TRIG-In und durch Pitch-CV-Werte am V/Oct wird der Klang aktiviert. Eingangs wird der Klang dann melodisch. So werden alle Programme in beiden Bänken angesprochen. Das Behringer Brains kann aber auch ohne jegliche Ansteuerung z. B. als Drone gespielt werden, denn sofort nach dem Einschalten erklingt der gewählte Algorithmus und kann mit den Regler eingestellt werden. Auch das Weiterschalten zu anderen Programmen funktioniert und der Sound erklingt. Es ist also nicht zwangsläufig ein Trigger-Signal notwendig, jedoch machen die Drum- und Percussion-Klänge hier teilweise eine Ausnahme, denn hier geht ohne ein „Play“-Signal nichts. Ist aber auch logisch!

Tipp: Einfach ein Multieffekt mit guten Hallprogrammen mit dem Ausgang des Brains speisen und schon hat man Klanggebilde und kann diese in Echtzeit mit den Reglern verändern.

Klangliche Qualität und Ausbeute des Eurorack-Moduls

Die klangliche Bandbreite und Ergiebigkeit ist enorm. Die Audioqualität ist identisch mit dem originalen Plaits Modul und lässt keinen Anlass zur Kritik aufkommen. Mit den relativ wenigen Reglern und Parametern, die einem zur Verfügung stehen, gelingen einem im Handumdrehen wortwörtlich immer wieder neue Sounds und das dauerhaft. Das Brains Modul ist ein richtiger Tausendsassa. Durch den zweiten Audioausgang verdoppelt sich auch noch die Ausbeute, er bietet teilweise anders klingende Derivate des gewählten Klanges.

Die 4 neu hinzugekommenen Engines Super Saw, FM Drum, Cowbell und Toms bieten einen echten Mehrwert im Vergleich zum originalen Plaits Modul. Die Super-Saw kommt aufgrund des Monoausgangs zwar nicht an das Original wie im Roland JP8000 heran, ist aber im Kontext des Moduls eine echte Bereicherung. Rauschen oder generelle Störgeräusche sind mir nicht aufgefallen.

Verschenktes Potential?

Behringer hat jedoch etwas Potential bei dieser „Neuauflage“ verschenkt. Da der Programmcode sowieso bearbeitet werden musste, um die vier neuen Programme einzubinden oder das Display und den USB-Anschluss anzusprechen, wären Hinweise zu Parametern oder die Einstellungen des gewählten Pitch-Bereichs oder des Decays/VCA als Balken oder Zahlen im Display nicht viel mehr Aufwand gewesen. Zumindest der Name des gewählten Programms wäre hilfreich. So hat das Display nicht wirklich einen sinnvollen Nutzen! Besser noch: Zwei kleine eigene Regler für DECAY und den VCA verbessern das Modul in der Handhabung und der Übersicht und das Klangdesign ist direkter im Zugriff.

Bug oder nicht Bug, das ist hier die Frage

Manchmal kam es mir so vor, als ob ein Parameter beim Klangschrauben einfach abfiel und verstummte oder sich zeitlich fangen musste, um die Reglerbewegung intern zu verarbeiten. Das erfolgt sporadisch und ist nicht genau zu definieren oder nachzuvollziehen. Im nachfolgenden Videobeitrag zu diesem Artikel sollte man das auch bemerken können, aber nur wenn man konzentriert das Geschehen verfolgt. Zumindest kann ich sagen, dass mir das beim Plaits Modul so noch nicht passiert ist. In die Wertung fließt das nicht mit ein, da es nicht genau geortet werden kann und nur sehr selten auftritt und den Spielfluss nicht hindert. Ich möchte nur darauf hinweisen!

Im Videobeitrag habe ich sämtliche Engines angespielt und sämtliche Funktionen dargestellt. Gegen Ende wird das Behringer Brains auch noch als Drone mit verschiedenen Programmen und Reverb verwendet. Ebenso gibt es einen kleinen Vergleich, ob das Behringer Brains identisch wie das Mutable Instruments Plaits klingt.

P.S: Für das Fazit lasse ich firmenpolitische und moralische Kriterien außen vor und bewerte nur das Modul.