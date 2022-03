Behringer Model D Soul, analoger Synthesizer

Model D geschrumpft

Ein Mini-Minimoog? Die Ankündigung des Behringer Model D Soul wirft die Frage auf, für wen dieser Synthesizer gedacht ist. Denn eine verkleinerte Version des ohnehin schon günstigen Minimoog-Klons Model D weckt vermutlich weniger Begehrlichkeiten als die anderen Modelle der Soul-Serie Pro VS, Saturn und Hirotribe.

Laut Beschreibung besitzt Model D Soul drei VCOs, das typische Tiefpassfilter mit Ladder-Schaltung, zwei Hüllkurven und einen LFO. Die restlichen Features sind unten in der Auflistung ausfgeführt. Wie bei den anderen Soul-Geräten ist auch hier ein sogenannter Motion-Sequencer integriert, der wohl zur Einheitsplattform gehört, auf der die ganze Serie basiert.

Zum Vergleich könnt ihr euch hier den Test zum Behringer Model D anschauen. Und natürlich gibt es auch Berichte zum originalen Minimoog und dem Minimoog Reissue von 2016.

Behringer Model D Soul soll 99,- US-Dollar kosten, wenn die Produktion dann bei Verfügbarkeit der benötigten Chips anlaufen kann.

Behringer Model D Soul Features

– Based on the classic MiniMoog from the 1970s

– VCO with 5 selectable wave forms, including saw, triangle, shark, square and pulse

– Vintage-sounding low-pass filter with resonance for those classic sounds

– LFO with 4 different waveforms for amazing vibrato and filter effects

– VCA with a dedicated envelope control

– Variable envelope amount for filter cut-off control

– White and pink noise with i dependent volume control for dramatically expanded waveform generation

– 16-step motion sequencer with 8 memory slots and recording of knob movements

– 27 touch keys for instant playing on the go

– 18 controls for direct access to all major functions

– USB Micro connector allows powering via smartphone, power bank or computer

– Comprehensive MIDI implementation (including NRPN/CC control of all parameters and bulk load/save)