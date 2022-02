Behringer Pro VS Soul, hybrider Vector-Synthesizer

Ankündigungen über Ankündigungen seitens Behringer. Abgesehen davon mußte ich auch als erstes an den Modal Craft, besser gesagt an ein Mix aus Craft und dem Arturia MicroFreak denken. Unter der Haube ein Prophet VS und den ganzen Spaß für 99 USD. Kann man machen! Die 32 Presets sind hier übrigens als Speicherplätze deklariert. Klingt in der Tat wenig, aber je nachdem was man damit anstellen kann. Auf dem Bild sieht man überhaupt keine rückseitigen Anschlüsse! Wie um alles in der Welt soll das denn funktionieren (vl. seitlich)? Aber man wird es erfahren, wenn er mal erscheint. Wann auch immer das sein wird. Man darf gespannt sein.