Test: WaveRex Prophet VS RAM-Cartridge

Megaspeicher für Prophet VS

Es ist immer wieder erfreulich, wenn es zu Vintage-Synthesizern neue Betriebssysteme oder sogar Hardware-Zubehör gibt. Die Firma Waverex hat sich bislang auf Letzteres spezialisiert und neben einer nachladbarem PCM-Karte für den Korg M1 auch eine Speicher-Cartridge für den Prophet VS im Programm. Gleich zu Beginn ein dickes Dankeschön an Thomas Velten, der uns seine VS-Cardrige zur Verfügung gestellt hat.

Kurz zum Vintage Klassiker Prophet VS

Ausgerechnet die US-Firma SEQUENTIAL CIRCUITS, die vor allem durch den analogen Klassiker PROPHET-5 zu Ruhm und Ehre gekommen war, präsentierte anlässlich der NAMM-Show 1986 die digitale Innovation des Jahres, den PROPHET VS. Das Kürzel „VS“ stand dabei für „Vektorsynthese“ und wurde optisch vor allem durch den silbernen „Vektorstick“ zur Geltung gebracht, der die Neugierde jedes Keyboarders weckte.

In unserer BLUE BOX Serie findet ihre zum Prophet VS einen ausführlichen Report HIER.

Man kann nie genug Sounds haben

Mit 100 Speicherplätzen ist der interne Speicher des Prophet VS eigentlich gar nicht so schlecht bestückt, aber angesichts heutiger Plugins und aktueller Synthesizer-Hardware liegt der Wunsch nahe, den Speicher zu erweitern. Vor allem, da der Prophet VS auch das Verlinken von Sounds erlaubt, wodurch sich die eigentliche Speichermenge schon wieder halbiert.

Tatsächlich bot der Prophet VS die Möglichkeit, über Cartridges das Speichervolumen zu verdoppeln, aber zum einen sind diese Cartridges heute selten zu finden und sehr kostspielig (aktuell wohl bei ca. 150,- Euro), zum anderen haben auf einer Cartritdge nur weitere 1oo Sounds Platz.

Die Waverex-Lösung

Die Waverex-Cartridge bietet deshalb gleich 32 Speicherbänke à 100 Sounds an und das zum Preis von ca. 200,- Euro. Die Bespielung funktioniert immer über den Umweg des internen Speichers, aber mit ein wenig Geduld hat man per MIDI-Dump schnell seine komplette VS-Library auf die Karte überspielt.

Über die beiden blauen Tasten auf der Vorderseite kann man die 32 rauf- und runtersteppen. Die jeweils angezeigte Bank ist schließlich ohne weiteres Laden direkt über die Cartridge-Taste am Prophet VS abrufbar.

Haptik und Passform sind über jeden Zweifel erhaben. Das Ganze ist professionell ausgeführt und auf Grund der komplexen Struktur einer solchen Karte auch vom Preis her gerechtfertigt.

Was gibt’s zu meckern?

Der Kartenschacht für das Prophet VS Rack wurde leider so konstruiert, dass die Bedienung der Wagerex-Karte nach unten schauen würde. Zum Glück hat Waverex für diese Anwendung auch Karten herstellen lassen, deren Gehäuse um 180 Grad gedreht wurde. Achten sie also beim Kauf der Karte darauf, ob sie für Keyboard oder Rack konstruiert wurde.

Ebenfalls störend sind die extrem hellrot leuchtenden LED-Anzeigen. Da sie wirklich bei der Bedienung des Geräts blenden, habe ich die Karte vorübergehend aus dem Gerät entnommen. Möglich wäre aber auch, irgendeine dunkle Folie über die Anzeige zu kleben.