Behringer Saturn Soul, analoger Synthesizer

Jupiters ganz kleiner Bruder

Mit dem Behringer Saturn Soul wird die angekündigte Serie von Kleinst-Synthesizern fortgesetzt. Optisch zwar kleine Reminiszenzen an den Roland Jupiter-8 (bzw. die Jupiter-Serie), doch man kann das kleine Kästchen schwerlich als Klon bezeichnen. Wie auch der kürzlich angekündtige Berhinger Pro VS trägt er den Begriff „Soul“ im Namen, was vermutlich andeuten soll, dass man von den Geräten eher inspiriert wurde und keine Kopie sein möchte. Schon allein der Formfaktor, aber auch Polyphonie und tatsächliche Ausstattung machen dies klar.

Saturn Soul wird als polyphoner Synthesizer beschrieben. Allerdings bleibt eine genaue Angabe aus und auch der Begriff paraphon wird aufgeführt. Es gibt drei VCOs mit Saw, Triangle, Square und Pulse, aber diese sind wahrscheinlich nicht pro Stimme gemeint? Weiterhin sind ein Filter, das zwischen 12 dB und 24 dB umgeschaltet werden kann, ein Arpeggiator, ein LFO, eine ADSR-Hüllkurve mit LED-Fadern und ein 16-Step-Sequencer, der über analoge Sync In- und Out-Buchsen synchronisiert werden kann und über acht Speicherplätze verfügt, vorhanden.

Das Mini-Keyboard hat 27 berührungsempfindliche Tasten. Die Stromversorgung erfolgt über USB. Für MIDI ist eine klassische DIN-Buchse vorhanden. Die Parameter des Synthesizers sollen über einen ausführliche MIDI-Implementation verfügen.

Laut Facebook-Posting ist die Entwicklung des Behringer Saturm Soul abgeschlossen. Auch hier hängt die Produktion von der Verfügbarkeit der verwendeten Chips ab. Als Preis wurden 99,- Dollar genannt.

Behringer Saturn Soul Features:

• Portable analog polyphonic and programmable synthesizer

• Inspired by the classic Jupiter synthesizer from the ‘80s

• 27 touch-sensitive keys for great playability

• Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF and VCA designs

• VCOs with 4 selectable saw, triangle, square and pulse waveforms

• Pulse width modulation for additional sound creation

• Vintage multi-mode filter with resonance for desirable classic sounds

• Filter switchable between 2- and 4-poles for additional sound creation

• Extensive play modes featuring poly, unison and arpeggiator

• 16-step motion sequencer with 8 memory slots and recording of knob movements

• LFO with saw, triangle, square and random waves for vibrato, tremolo and wah-wah effects

• Voltage Controller Amplifier with a dedicated ADSR envelope

• Micro USB connector allows powering via smartphone, power bank or computer

• Sync Input and Output to synchronize with other synthesizers or drum machines

• Comprehensive MIDI implementation (including NRPN/CC control of all parameters and bulk load/save)