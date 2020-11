Behringer Behremin, Entwurf für ein Theremin

Budget-Theremin mit USB & CV

In einer neue Studie von Behringer wird unter dem Projektnamen Behremin (hier sollte das Kreativ-Team unbedingt noch mal überlegen) der Entwurf für ein Theremin vorgestellt.

Behringer hatte über Facebook vor einiger Zeit eine Umfrage gestellt, um auszuloten, was Interessenten von einem günstigen Theremin erwarten würden. Die Ergebnisse sind wohl nun in diesen Entwurf mit eingeflossen.

Demnach wird das Behremin recht kompakt werden. Die Pitch-Antenne ist als Teleskopantenne dargestellt, die sich einklappen lässt. Ob sich das in der Praxis bewährt, wird sich zeigen müssen, denn die Pitch-Antenne muss für präzises Spiel natürlich eine sichere Postion haben. Ähnliche Konstrukte hatten sich in der Vergangenheit manchmal als nicht stabil genug erwiesen.

Die Volume-Antenne hingegen hat die bekannte Schlaufenform und scheint entweder fest im Gehäuse zu sitzen oder steckbar zu sein.

Die Tonerzeugung zeigt einen Oszillator mit einem Schalter für Saw – Off – Square. Ein nachfolgendes Filter, die Regler für Cutoff und Reso, soll den Klang dann wohl dämpfen. Sinnvollerweise sollte per Selbstoszillation auch ein spielbarer Sinus erzeugt werden können.

Die weiteren Funktionen erinnern an die Moog-Theremine wie das Theremini und das neue Claravox Centennial. Es gibt eine Quantize-Funktion mit einstellbarer Intensität, ein integriertes Delay, CV-Ausgänge für die beiden Antennen zum Ansteuern halb-/modularer Synthesizer und USB, für MIDI und möglicherweise auch zur internen Konfiguration bestimmter Parameter.

Wie gesagt handelt es sich nicht um eine Produktankündigung, sondern um einen frühen Entwurf, mit dem Meinungen gesammelt werden. Mit dem anvisierten Verkaufspreis von 99,- Dollar will man offensichtlich Einsteiger ansprechen, aber das Behringer Behremin könnte auch ein alternativer Gesten-Controller für Besitzer von Modularsystemen bzw. Analogsynthesizern mit CV-Eingängen sein.