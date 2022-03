Behringer UB-1 Spirit, Analog-Synthesizer

Ein ganz kleiner "OBIE"

Mit dem Behringer UB-1 Spirit wird ein weiterer Mini-Synthesizer aus der Spirt-Serie angekündigt. Passend zum Behringer UB-Xa bzw. dessen Desktop-Version UB-Xa D präsentiert sich der Winzling mit Educational-Anspruch im Oberheim-Streifenlook.

Der UB-1 Spirit besitzt zwei analoge, digital kontrollierte Oszillatoren und ein analoges 24 dB Filter nach CEM-Chipdesign. Weiterhin sind zwei Hüllkurven für VCF und VCA sowie zwei LFOs vorhanden. Es gibt einen Arpeggiator mit drei Mustern und Hold-Funktion.

Presets können auf 32 Speicherplätzen abgelegt werden, die sich über die SynthTribe App auslagern und archivieren lassen. MIDI und Stromversorgung gehen über USB.

Der Behringer UB-1 Spirit soll wie der Behringer JP-4000 Spirit 49,- US-Dollar kosten. Der Produktionsstart bzw. die Lieferbarkeit hängt auch hier von der Verfügbarkeit der Chips ab.

Behringer UB-1 Spirit Features:

– Programmable synthesizer with 2 DCOs and classic 4-pole filter

– Legendary 3396/3397 analog chip design, found in the Oberheim Matrix 6/1000*

– 16 touch-sensitive keys for great playability

– 32 memory presets, expandable via SynthTribe app

– Arpeggiator with 3 patterns and hold function

– Individual envelopes for VCF and VCA for creative sound shaping

– 2 powerful LFOs to control filter and oscillator tuning

– 6 functions buttons and OLED display for easy and immediate parameter editing

– USB Micro connector allows powering via smartphone, power bank or computer

– Comprehensive USB/MIDI implementation (including NRPN/CC control of all parameters and bulk load/save)