Behringer UB-Xa D, polyphoner Analogsynthesizer

die Chipkrise ist schon seit mehr als 2 Jahren ein Thema – erst durch den Mangel an Halbleitern – aufgrund z.B. Einhaltung von Umweltauflagen in China, was zu zahlreicheng Schliessungen von entsprechenden Fabriken geführt hat – durch Corona, 5G, Elektroautos usw. usw. elnstandener immenser Mehrverbrauch nicht nur an Chips, sondern auch an anderen elektronischen Komponentenl, dem zunhemenden Container-Rückstau in quasi allen Häfen der Welt funktionieren seit nunmehr 2 Jahren die Warenflussketten nur noch bedingt, was zu extremen Zeitverzögerungen mit immens hohen Zusatzkosten daher kommt. Verzögerungen um mind. 1 Jahr sind da leider zur Regel geworden – siehe z.B. Playstation 5 – eine Enstpannung ist erst ca. Ende 2023 zu erwarten.

Bleibt also eigentlich mehr Zeit für Behringer ihre Entwicklungen zu verfeinern ;)