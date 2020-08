Vergleichstest: Oberheim OB-Xa vs. 5 Software Plugins

OB-Xa vs. Plugins

Vorwort der Redaktion

Vom 10. auf 11. Juli 2020 besuchte mich Erik Steckmann in der AMAZONA.de Redaktion, um in unserem Experience-Room ausgiebig den originalen Oberheim OB-Xa mit 5 seiner digitalen Nachkommen zu vergleichen. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit hatte Erik sein Know-how in den Dienst von Novation und Behringer gestellt und entwickelte dort u. a. auch den Behringer PRO-1, der auch im Test von Florian Anwander Bestnoten erzielte. In meinen Augen gab es deshalb kaum einen geeigneteren Autor, um das Original mit Klonen zu vergleichen.

Trotzdem erwies es sich in der Praxis fast unmöglich, auf den einzelnen Probanden identische Klangbeispiele zu erzeugen. Erik wird im Laufe des Vergleichstests noch näher darauf eingehen. Wir bitten daher um Verständnis, denn ein wirklich objektiver Vergleich an Hand Identischer Klänge hätte am Ende auf Schwingungsformen und Filter heruntergebrochen werden müssen. Das wiederum entspricht aber wenig der Praxis, in der diese Klangerzeuger am Ende tatsächlich ihren Einsatz finden. Erik hatte sich daher schon überlegt, diesen Bericht komplett ohne Audiofiles zu veröffentlichen. Das wiederum wollte ich aber auf keinen Fall. Letztendlich haben wir es uns nicht leicht gemacht und hoffen, mit dem folgenden Report einen gute Mittelweg gefunden zu haben.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen & Hören,

Euer Peter Grandl

Ein wenig Vorgeschichte zum Oberheim OB-Xa

Der Oberheim OB-Xa schrieb frühe Geschichte der analogen Synthesizer. Als schnell veröffentlichter Nachfolger des Oberheim OB-X setzte er zum ersten Mal in der Oberheim-Geschichte vollständig auf integrierte Schaltkreise von Curtis statt auf diskrete Bauteile.

Zum Release 1980 kostete ein Ob-Xa im Land seiner Herkunft, Amerika, circa 6000 $. Diese wurden in 12.000 -14.000 DM hierzulande umgerechnet und machten den Synthesizer für die meisten Künstler zu einem unerfüllten Lebenstraum. Für die meisten Menschen ist die Anschaffung eines solchen Gerätes auch heute noch nur schwer denkbar.

Dies liegt an den extremen Gebrauchtpreisen von bis zu 14.000 Euro für ein gut erhaltenes Modell des OB-X. Auch der OB-Xa ist mit bis zu 7.000 Euro kein Schnäppchen. Außerdem ist es, auch wenn man das nötige Kleingeld besitzt, nicht einfach, ein passendes Modell zu finden. Die Geräte sind am Gebrauchtmarkt mehr als rar gesät.

Eine offensichtliche Alternative für alle, die dennoch nicht auf den Sound des Klassikers verzichten wollen, bieten Plugin-Emulationen. Von diesen gibt es einige am Markt.

Über den Synthesizer an sich wurde schon viel gesagt, auch auf AMAZONA.de. Deswegen wird hier nicht auf die Details des Gerätes eingegangen. Der Fokus liegt stattdessen auf dem Vergleich mit den Plugins.

Der Sound des Originals Oberheim OB-Xa

Was genau macht das analoge Schlachtschiff von Tom Oberheim so besonders? Der Sound des Originals, besonders der ersten Version dem OB-X, wird als besonders lebendig beschrieben.

Der Hauptgrund dafür ist die Systemarchitektur, basierend auf Voice-Cards. Als Voice-Cards werden die PCBs, die die einzelnen Stimmen des Synthesizers enthalten, bezeichnet. Hier sind Oszillatoren, Hüllkurven und Co. jeweils in monophoner Ausführung realisiert. Mehrere dieser Karten ermöglichen, in Kombination mit einem cleveren System zum Ansteuern der Stimmen vom Keyboard, das polyphone Spielen.

Die Originale waren mit 4, 6 oder 8 dieser Karten ausgestattet. Auf ihnen werkelten analoge Oszillatoren (VCOs), deren Tonhöhe nicht digital kontrolliert wurde. Dadurch waren diese anfälliger für Tonhöhenschwankungen. So war jede Karte an sich schon abhängig von vielen Parametern wie beispielsweise der Temperatur und der Bauteilgüte. Die gleiche Note auf einer dieser Karten klang also trotz Auto-Tuning bei jedem Anschlag bereits etwas anders.

Hinzu kam, dass die Karten meist in unterschiedlichen Fertigungsdurchgängen entstanden sind. So enthielten sie verschiedene Bauteile mit eigentlich gleichen Werten, die aber niemals wirklich komplett gleich waren. Die Kombination dieser Bauteile erzeugte also ebenfalls einen leicht unterschiedlichen Klang. Da beim OB-X nicht auf integrierte Schaltungen, sondern auf viele einzelne diskrete Bauteile gesetzt wurde, waren die Unterschiede hier noch um einiges extremer.

Die Krönung des Ganzen war, dass jede der Karten über Trim-Potis, also kleine Stellschrauben zur Feinjustage der Frequenz der Oszillatoren verfügte. Es war von vornherein unmöglich, die winzigen Kontrollen ohne Rasterung auf den exakten gewünschten Wert zu bringen. Jeder gefühlte Nanometer, den sie gedreht wurden, hatte Einfluss auf das Tuning. Es gab also praktisch niemals einen Zeitpunkt in dem sich alle Oszillatoren exakt auf dem gleichen Wert befanden.

Der aus der Sicht eines Ingenieurs große Nachteil ist aus der eines Musikers ein Alleinstellungsmerkmal. Ein weiterer Punkt, der den ikonischen Sound des Originals ausmacht, ist das Impulsverhalten der Hüllkurven. Diese waren in allen Revisionen und Versionen auf Basis von integrierten Schaltkreisen des Typs Curtis CEM 3310 realisiert. Diese sorgen für ein wesentlich langsameres Ansprechverhalten als in modernen Synthesizern mit digitalen Hüllkurven.

Das am meisten klangfärbende Element eines Synthesizers ist das Filter. Im OB-X werkelte ein 12-dB-Filter (24 dB im OB-Xa). Die niedrige Flankensteilheit und das nicht auf einem IC basierende Schaltungsdesign ergaben einen extrem musikalischen Sound, dessen Nachbildung eine weitere große Herausforderung darstellt.

Die Definition eines Software-Algorithmus ist, dass bei gleichen Eingangswerten immer gleiche Ergebnisse produziert werden. Dies widerspricht damit direkt den eben beschriebenen Eigenschaften von analogen Schaltkreisen und stellt die größte Herausforderung für die Entwickler der Plugin-Emulationen dar. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, denn nur clevere Software ist in der Lage, die Magie der Analogtechnik so zu (re-) programmieren, dass sie in der digitalen Domäne genauso funktioniert wie in der analogen Welt.

Arturia OB-Xa V

Der Platzhirsch der Plugin-Emulation für Vintage-Synthesizer ist die französische Softwareschmiede Arturia. Seit 1999 werden im idyllischen Grenoble in Frankreich Synthesizer verschiedenster Hersteller wiederbelebt.

Auf Basis eines patentierten Algorithmus zur Evaluation von Hardware-Komponenten, genannt TAE, wurden bereits unzählige für den Otto-Normal-Verbraucher unerreichbare Geräte zu erschwinglichen Preisen in DAW´s transferiert.

Zu den berühmten Anwendern der Arturia-Kreationen zählt die Creme de la Creme der Elektronik-Musiker. Unter anderem greifen Jean Michel Jarre, Armin van Buuren, Tangerine Dream und Vince Clarke auf die Arturia-Produkte zurück.

Der Hauptfokus beim OB-Xa V liegt auf der Erhaltung des Originalklangs. Wie immer wurden dem Konzept des OB-X aber viele Bestandteile hinzugefügt, die das originale Featureset sinnvoll erweitern, natürlich ohne den Grundklang zu verändern.

Hierzu zählen eine mit drei Bussen ausgestattete Effektsektion, ein Arpeggiator und zusätzliche Modulationsoptionen. Nebst einer cleveren Stimmverwaltung wurde die Zahl der Stimmen von 8 auf 16 erhöht.

Das Plugin kann einzeln für 199 Euro oder im Verbund mit anderen Schätzen für knapp 500 Euro in der Arturia V-Collection erworben werden. Dazu gibt es eine mit 400 Presets recht ansehnliche Library.

Einen AMAZONA.de Test findet ihr hier.

Sonic Project OP-X Pro-II

Bereits etwas in die Jahre gekommen, aber dennoch ein legitimer Kandidat, ist das OP-X II Pro Plugin von Sonic Projects, hier im Amazona Test.

Der Hersteller bietet auf seiner Website verschiedenste Versionen der Oberheim-Emulation an. Neben OX-X und OP-X Pro, die als die Standard-Line bezeichnet werden, wird eine als Mini-Line bezeichnete Klasse geboten. Hier werden mit dem OP-X Player und dem OP-X Free günstige bzw. kostenfreie Einstiege in das OP-X Universum geboten.

Das Flaggschiff der Serie, als Bentley-Line bezeichnete OP-X II Pro, soll Gegenstand unseres Tests sein.

Das Design ist wie bei einigen der Konkurrenten nicht darauf ausgelegt, nur das Original zu kopieren. Das Originalkonzept wurde um viele Features erweitert. Es ist möglich, nicht nur Synths der OB-Serie oder dem Matrix 2 zu emulieren, sondern auch viele andere Klassiker wie Jupiter-8, Minimoog oder Prophet-5. Wahrlich eine Eierlegende-Wollmilchsau.

Der Kern der Software ist eine Technik, die vom Hersteller als SVD (Separate Voice Design) bezeichnet wird. Um aus einer Stimme mehrere zu erzeugen, wird der Algorithmus nicht bloß kopiert. Stattdessen ist es möglich, über unzählige Parameter das Verhalten genauestens zu kontrollieren.

In der mehr als 2.500 Presets fassenden Library wurden endlos viele Patches von ikonischen Tracks der 80er-Jahre nachgebildet. Die CPU-Auslastung ist sehr moderat. Das Plugin läuft also auch auf „Vintage-Computern“. Mit 179 $ lässt sich der Hersteller das Riesen-Featureset allerdings auch einiges kosten.

Im Test punktete das Plugin durch die vielen möglichen Settings und die große daraus resultierende klangliche Vielfalt. Der Segen kann aber auch schnell zum Fluch mutieren. Es hat sich oftmals schwierig gestaltet, schnell und intuitiv Patches vom Original nachzubauen. Manchmal ist weniger eben mehr.

IK Multimedia Syntronik OX-a

Aus dem sonnigen Italien stammt eine weitere Emulation des Klassikers. Im Paket Synthronik Instruments von IK Multimedia befindet sich ein Plugin mit dem Namen OXa.

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern setzt IK nicht auf Emulation, basierend auf Software-Algorithmen, sondern auf Samples. Unter Verwendung der Sample-Tank-Engine werden die Aufnahmen allerdings nicht nur abgespielt, sondern durch clevere Modulation und Kombinationen in ein sehr lebendiges Abbild der Originale verwandelt. Die Basis sind Bänke von Multi-Samples, die selbst beim Anschlagen derselben Note mit der gleichen Velocity immer auf leicht unterschiedliche Aufnahmen zurückgreifen. So wird der analoge Charakter trotz der Verwendung von statischem Material sehr authentisch emuliert.

Das Konzept des Plugins ist eine Kombination aus OB-X und OB-Xa. So können die Modulationsmöglichkeiten des OB-X und das berühmte 4-Pol-Filter kombiniert werden.

Ein Highlight sind die Filter-Emulationen. Hier sind nicht nur die Originale aus den Oberheim Synthesizern verfügbar, sondern auch die Emulationen der anderen Bestandteile des Synthronik Paketes. Der Grundsound kann auch mit dem Klang eines klassischen Moog Ladder-Filters oder dem aus Jupiter-8 und Juno-60 ausgedünnt werden. So eröffnen sich völlig neue Klangwelten.

Die Effektsektion mit 38 Effekten bietet neben dem Bread & Butter-Paket auch Emulationen von anderen klassischen Studioeffekten wie LA-2A, 1176 oder dem Roland Tape-Echo.

Das Synthronik-Paket gibt es nicht nur für klassische Computer, sondern seit Neustem auch für iOS. So ist es selbst unterwegs möglich, in den Genuss des Vintage-Sounds zu kommen. Das volle Paket schlägt mit 399 Euro zu Buche. OXa allein kostet 49 Euro und verbraucht für die 6.500 Samples ca. 3 GB Festplattenspeicher.

Disco DSP OB-XD 2.0 (Freeware)

Völlig kostenfrei ist es möglich, den Clone OB-XD von Disco DSP zu erwerben. Auch wenn das Plugin ohne Restriktionen heruntergeladen und verwendet werden kann, schlägt er Hersteller eine Spende von 49 Euro vor.

Besonders cool ist, dass der Code komplett auf Github veröffentlicht wurde. So ist es dem findigen Anwender möglich, eigene Modifikationen vorzunehmen. Das klappt natürlich nur, wenn das entsprechende Fachwissen vorhanden ist.

Man schreibt sich beim OB-XD nicht bloß auf die Fahne, das Original zu kopieren. Deswegen hat das Disco DSP-Team, wie auch die anderen Mitbewerber, eine Menge Zusatzfunktionen eingebaut.

Anfang August 2020 haben die Entwickler dem Produkt mit Version 2.0 eine Menge praktischer Features hinzugefügt. Nun ist es möglich, das Plugin standalone auf Mac OSX Catalina laufen zu lassen. Auch eine Linux-Version, MIDI-CC- und Retina-Support wurden hinzugefügt.

Eine komplette Liste der neues Features und ein kleines Review dazu findet ihr in dem passenden AMAZONA.de Artikel.

Synapse Audio Obsession

Neben den Features des Vorbildes bietet die Synapse Audio Interpretation Delay, Reverb und Chorus sowie eine Hand voll besonders cooler Modulations-Features.

Hierzu zählen unter anderem zwei Modulations-Sequencer und eine komfortable Modulationsmatrix zum relativ freien Zuweisen der Quellen und Ziele. Es ist auch möglich, das Keyboard in zwei Zonen aufzuteilen.

Das Verhalten der Voiceboards des analogen Vorbildes kann mittels eines Sets aus hinzugefügten Trimmpotis genau kontrolliert werden. Damit kann das Verhalten des Originales sehr akkurat reproduziert werden.

Als besonderes Alleinstellungsmerkmal bietet Obsession Unterstützung für MPE und den Native Instruments NKS Standard. Ready for the future quasi.

Das Plugin bietet 16 Stimmen und kommt mit 420 vorgefertigten Presets im Gepäck. Für 89 Euro ein wirklich guter Deal, ohne Frage.

Einen Teaser findet hier hier.

Klangvergleich aller Plugins zum Original OB-Xa

Wie müsste ein optimaler Vergleich aussehen?

In der Industrie ist Benchmarking eine weit verbreitete Technik. Hierbei wird versucht, Neuentwicklungen auf möglichst objektive Weise mit sogenannten Benchmarks (engl. Vorlagen) zu vergleichen. Dazu werden einzelne Noten oder einfache Akkorde mit vordefinierten Patches aufgenommen und die sich ergebenden Wellenformen mittels FFT-Analyse verglichen. So können selbst geringste Klangunterschiede festgestellt werden.

Die wichtigste Grundvorraussetzung dafür ist die volle MIDI-Kontrolle über Benchmark und Zielsystem. Nur so können Einstellungen sicher und konsistent reproduziert werden. Leider ist dies bei den Oberheim Geräten der ersten Stunde nicht möglich. Da noch nicht einmal Mittenraster an den Potis vorhanden sind können also keine vergleichbaren Patches eingestellt werden.

Wie bei jedem anderen analogen Synthesizer, besonders denen aus vergangenen Tagen, sind direkte Klangvergleiche daher sehr schwierig.

Ein weiteres unüberwindbares Problem ist, dass in der Vergangenheit viele Teile des Entwicklungs- und Produktionsprozesses alles andere als standardisiert waren. Das Ergebnis waren Geräte derselben Serie mit erheblichen klanglichen Unterschiedenen. Selbst im gleichen Produktionsrun ist es so kaum machbar, zwei Geräte zu finden, die absolut gleich klingen.

Es ist daher schwierig, direkte Vergleiche mit einem speziellen Testgerät zu ziehen. Welches sollte denn als „der OB-Xa“ bezeichnet werden?

Die beschriebenen Effekte werden dramatischer, je mehr miteinander interagierende Komponenten im Spiel sind. Besonders herausstechen hier Frequenzmodulationseffekte oder selbst die Summierung von Oszillatoren, besonders wenn diese zueinander verstimmt sind.

Aus diesen Gründen bitte ich darum, die zur Verfügung gestellten Klangbeispiele mit Bedacht zu genießen. In Anbetracht der eben beschriebenen mangelnden Vergleichbarkeit können diese je nach Selektion ein falsches Bild auf die Mitbewerber liefern. Am Ende entscheidet wie so oft eher das Gefühl.