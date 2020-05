Synapse Audio Obsession – Oberheim OB-Xa Software-Emulation

Noch ein OB-Xa Plugin

Monkey see, Monkey do oder ist es einfach nur ein Fluch, der auf allen Klassikern der Analogära lastet? Grade erst wurde der Arturia OB-Xa V veröffentlicht und schon wird mit Synapse Audio Obsession die nächste Emulation des Oberheim OB-Xa angekündigt.

Auch an dieser Stelle möchten wir zunächst auf den Blue Box-Artikel zum Original verweisen, das die Musikwelt der 80er Jahre wesentlich mitgeprägt hat.

Zum Synapse Audio Obsession gibt es noch keine detaillierte Infos, sondern nur ein paar Soundeindrücke und einen Screenshot der Oberfläche. Im Gegensatz zu Arturias OB-Xa V hält sich das Plugin von Synapse Audio optisch nicht an das Design von Oberheim. Dennoch kann man an der Struktur leicht erkennen, wer hier das Vorbild war. Es finden sich die bekannten Elemente des OB-Xa, wie die zwei Oszillatoren mit Sync und X-Mod. Beim Filter ist ein BP-Taster hinzugekommen, mit dem sich wohl ein Bandpass aktivieren lässt? Das wäre für viele polyphone Sounds sehr vorteilhaft.

In der LFO-Sektion findet sich ein zusätzlicher Taster, der möglicherweise einen Stepsequencer aktiviert. Leider gibt es auch noch keine Angaben zur Funktionalität der Sektion Voice Adjustment Edit und zur Ausstattung der Effekte, die sich in der Common-Sektion aktivieren lassen.

Angaben zum Preis und der Verfügbarkeit des Synapse Audio Obsession gibt es noch nicht. Sobald weitere Infos eintreffen, reichen wir sie hier nach.

Und eigentlich liegt dann auch ein Vergleich mit Arturia OB-Xa V und Sonicprojects OP-X Pro II mehr als nahe …