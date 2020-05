Arturia OB-Xa V- Synthesizer Plugin nach Oberheim-Klassiker

Jump aus der DAW

Mit dem OB-Xa V hat sich Arturia den nächsten Oberheim Synthesizer vorgenommen und in ein Plugin verwandelt. Und beim Oberheim OB-Xa handelt sich es beileibe nicht irgendeinen analogen Klassiker.

Nicht nur Van Halens Jump stellte den OB-Xa Sound prominent heraus, gefühlt hat die halbe Pop-Welt der 80er Jahre mit diesem polyphonen Analogsynthesizer gearbeitet. Einen Blue Box-Artikel zum Orignal findet ihr unter diesem Link.

Arturia ging bei der Software-Umsetzung des 16-stimmigen Plugins wie gewohnt vor. Die Optik entspricht dem Original, die Oberfläche bewegt sich dicht an der Vorlage, hat aber zusätzliche Elemente wie Stimmenverwaltung, Master-Sektion und Arpeggiator integriert. Das GUI kann in der Größe angepasst werden.

Das Plugin besitzt wie das Original zwei Oszillatoren, die sich crossmodulieren lassen und mit einem Noise Generator vor dem Filtereingang gemischt werden. Das Filter lässt sich zwischen 2-Pol und 4-Pol umschalten.

Die Oszillatoren, Filter und LFO-Parameter können mit Offset-Werten im Panorama verteilt werden. In einem zusätzlichen Menü können vier Function-Generators aufgerufen werden, die sich über eine Modulationsmatix zuweisen lassen. In demselben Menü befindet sich eine 3-Bus Effektsektion mit Delay, Chorus, Reverb, Phaser, Flanger, Kompressor, Overdrive, Multimodefilter und Bitcrusher.

Das Plugin ist mit einer Library von über 400 Presets ausgestattet, die über einen Preset-Browser verwaltet werden.

Arturia OB-Xa V läuft auf 64 Bit DAWs unter Windows (ab Win 7) und MacOs (ab 10.11) mit den Schnittstellen VST 2.4, VST 3, AAX, Audio Unit, NKS.

Das Plugin kann ab sofort zum Einführungspreis von 149,- Euro erworben werden, regulär wird es 199,- Euro kosten. Lukrativ ist derzeit die V Collection 7, die inklusive OB-Xa V bis zum 9. Mai 2020 für 299,- erworben werden kann.