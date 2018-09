History & Sounds: Oberheim OB-Xa Video-Doku

Video: Die Geschichte des Oberheim OB-Xa

Mit den Oberheim SEM-Modulen von 1974, die zwischenzeitlich ihre Wiedergeburt feierten, gelang Tom Oberheim ein folgreicher Einstand in die damals populär werdende Synthesizer-Szene.

Da sich diese monophonen SEM-Module auch in speziellen Keyboards zu zwei-, vier- und achtstimmigen Varianten erwerben ließen, war Toms Company OBERHEIM eine der ersten, die polyphone Systeme anboten. Wie so etwas aussah, funktionierte und vor allem klang, lesen und hören Sie am besten z. B. in unseren Blue Box Reportagen zum Oberheim Four-Voice oder Oberheim Two-Voice.

Die Problematik dieser Geräte lag vor allem darin, jede einzelne Stimme identisch einstellen zu müssen, um sie polyphon nutzen zu können. Das Registrieren eines Klanges in einem Oberheim Eight-Voice war also alles andere als einfach. Mit dem ersten speicherbaren, polyphonen Analogsynthesizern von 1978 aus dem Haue Sequential Circuits, dem Prophet-5, gerieten die amerikanischen Synthesizer-Majors gewaltig unter Druck,

Der 1979 erschienene Oberheim OB-X mit bis zu 8 Stimmen war dann auch so etwas wie die weiterentwickelte Variante eines Oberheim Eight-Voice. Auch wenn dieser äußerlich nicht mehr viel mit seinem Vorgänger gemeinsam hatte, so war das Innenleben dennoch in vielen Bereichen identisch.

In unserer heutigen Video-Doku widmen wir uns aber dem Nachfolger Oberheim OB-Xa von 1981, der gegenüber seinem Vorgänger deutlich stimmstabiler und auch handlicher war. Beim Klang scheiden sich allerdings die Geister. Der Großteil der Vintage-Gemeinde schwört auf den einzigartigen Sound des Oberheim OB-X, während einige wenige – und zu jenen zähle ich auch – den Oberheim OB-Xa bevorzugen.

Viel Spaß nun bei unserer Oberheim OB-Xa Video-Doku.