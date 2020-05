Test: Arturia Oberheim OB-Xa V Software-Synthesizer

Arturia reitet mit auf der OB-X Welle

Arturia präsentiert nach dem SEM V und dem Matrix-12 V die dritte Emulation eines Oberheim Synthesizers für Mac und Windows PCs.

Oberheim Electronics wurde 1969 von Tom Oberheim gegründet und war einer der führenden Hersteller von Synthesizern und Drumcomputern der 70er- und 80er-Jahre. Der im Frühjahr 1981 vorgestellte und damals stolze DM 12.000,- teure OB-Xa war der unmittelbare Nachfolger des 1979 erschienenen Oberheim OB-X. Während der OB-X noch diskret aufgebaut war, basiert der OB-Xa bereits auf den Curtis-Chips CEM 3320, CEM 3340, CEM 3310, CEM 3360, die auch im Sequential Circuits Prophet V verbaut waren. Dennoch hat der OB-Xa einen anderen Klangcharakter als der Synthesizer von Dave Smith.

Leider kam er nicht ganz an den warmen und weichen Klang seines Vorgängers OB-X heran. Durch die diskrete Bauweise des OB-X hatte jede Einzelstimme kleine Toleranzen und ein Eigenleben, dadurch entstand ein sehr organischer, lebendiger Klang. Der OB-Xa wurde 4-, 6- und 8-stimmig angeboten und konnte durch Zukauf von Voicecards auch nachträglich aufgerüstet werden. Der OB-Xa wurde in den 80ern unter anderem von Prince, Chaka Khan, Billy Idol und Bon Jovi verwendet und natürlich kennt jeder das markante Synthesizer-Riff und -Solo von Van Halens „Jump“ – Werkspreset o1.

Klon des Oberheim-Klassiker: Arturia OB-Xa V

Arturia hat wie auch schon bei seinen anderen Emulationen analoger Klassiker laut eigenen Angaben die Schaltkreise analysiert und nachmodelliert. Bei Arturia nennt sich das TAE (true analog emulation), bei Roland wird das als ACB (analog circuit behaviour) bezeichnet, man könnte es auch Marketing nennen. Fakt ist aber, dass die digitalen Modelle der analogen Veteranen immer besser werden und auch im Produktionsalltag natürlich von der reinen Produktivität her (Automation, Speicherbarkeit, Reproduzierbarkeit) klar im Vorteil sind. Wie auch schon bei anderen Emulationen elektronischer Klassiker hat Arturia auch beim OB-Xa V die Funktionalität gegenüber dem Original partiell erweitert, um diesen Ansprüchen zu genügen.

Funktionelle Erweiterungen und Änderungen gegenüber dem Original:

4 Schwingungsformen pro Oszillator gegenüber 2 beim Original

Oszillator Crossmodulation des OBX wieder übernommen

erweiterte Modulationsmöglichkeiten

9 High-Quality-Effekte

bis zu 8 Stimmen unison

bis zu 16 Stimmen polyphon

Stereo-Spread

in der DAW multiple Instanzen aufrufbar

alle Parameter in der DAW automatisierbar

Das sind natürlich einmal einige gewichtige Pluspunkte im Produktionsalltag, die man sich von einer zeitgemäßen Emulation so auch erwartet.

Der Aufbau des Plugins

Wie bei Arturia mittlerweile üblich, gliedert sich das Plugin in das Main-Panel, das quasi den ganzen Synthesizer als Draufsicht klassisch samt Tastatur darstellt und das Advanced-Panel, das die zusätzlichen Funktionen wie Modulationen, Modulationsmatrix, Effekte etc. darstellt.

Master-, Voice- und Modulations-Section

Das Main-Panel ist in 11 Bereiche gegliedert. Dort befinden sich Output-Volume, Hold-Button, Chord-Mode und Master-Tune als oberste Hierarchieebene.

Unter Rice hat man Zugriff auf Detune (Anteil der Verstimmung jeder neu getriggerten Note), Unison, den Stereo/Pan-Mode-Button und einen Stereo-Spread-Regler.

Im Stereo-Mode wird jeder Oszillator und Filter doppelt mit minimalen Abweichungen betrieben, eine Möglichkeit, die der originale OB-Xa nicht geboten hatte. Dabei ist die Stereobreite regelbar und in den Stereo-Spread Advanced-Controls kann dann noch das relative Tuning eingestellt werden. Der Filteranteil, die Phase können mittels eines LFOs moduliert werden und mittels eines dafür eigens reservierten LFOs kann ein Panning-Effekt realisiert werden.

Im PAN-Mode befindet man sich dann wieder im Territorium des Originals. Hier können die 8 Stimmen über die Regler der Voice-Pan-Controls frei im Panorama verteilt werden. Diese Trimmpotis befanden sich beim originalen OB-Xa auf dem Mainboard, man musste das Gerät öffnen, um die Panoramaverteilung zu ändern. In der Emulation kann das natürlich bequem per Maus geändert werden, moduliert und vor allem mit abgespeichert werden.

Hier befinden sich die Steuerungsmöglichkeiten rund um den einen LFO, den der OB-Xa ursprünglich geboten hat. Gegenüber dem Original mit den Schwingungsformen Sinus, Rechteck und S&H wurden noch Dreieck, Sägezahn, Ramp und smoothed S&H ergänzt, sodass der LFO nun stattliche 7 Schwingungsformen aufweist. Der LFO kann zum Tempo der DAW synchronisiert werden. Es gibt 2 Mod-Depth-Regler, die die Intensität der Modulation für die jeweils darunter befindlichen Parameter (Osc 1 Freq, Osc 2 Freq, Filter Freq sowie Osc1 PWM, Osc2 PWN und Volume) ansteuern.

Die Oscillator- und Filter-Section

Hier befindet sich das Herz der Klangerzeugung, die zwei unabhängigen Oszillatoren.

Die zwei Schwingungsformen des Originals, Sägezahn und Rechteck, wurden noch um Dreieck erweitert, wobei Sägezahn und Rechteck auch gleichzeitig erzeugt werden können, es stehen also 4 Schwingungsformen zur Verfügung. Diese können in der Frequenz geregelt werden (OSC 1 in Oktaven, OSC 2 in Halbtönen) , OSC 2 kann zu OSC 1 synchronisiert (Hard-Sync) werden, OSC2 kann gegenüber Oszillator 1 verstimmt werden und die Crossmodulation von OSC1 durch OSC2 wurde vom OBX wieder integriert.

Die Emulation des Curtis Filters vom OB-Xa kann wahlweise mit 12 oder 24 dB Flankensteilheit arbeiten. Sonst gibt es hier keine Überraschungen. Frequency, Cutoff, Modulation-Depth und Keyboard-Tracking sind hier regelbar.

Im Filter-Modul: Hier lassen sich auch die Pegel von OSC1, OSC2 und Noise regeln, bevor sie das Filter durchlaufen.

Hüllkurven

Diese bietet Kontrolle über zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren für Loudness und Filter.

Vibrato-Section, Portamento-Section, Pitchbend-Section und ein Arpeggiator mit den Pattern as played, Up, Down, Up-Down1, Up-Down2 und Random beschließen den Parameterreigen des Main-Panels.

Soweit also fast alles wie beim Original mit einigen Erweiterungen in puncto Schwingungsformen bei OSC und LFO und der Rückkehr der Crossmodulationsmöglichkeit des OBX. Aber Arturia hat den OB-Xa V auch um einige Funktionen erweitert, all das befindet sich im

Advanced-Panel

Das Advanced-Panel klappt auf Wunsch oberhalb des Haupt-Panels aus. Er gliedert sich in drei Bereiche, die Modulation-Section, die Input-Modulators und die Effects-Section.

Die Modulation-Section erweiteet den OB-Xa V um 4 zusätzliche Envelope-Generatoren, die als Envelope, LFO oder Step-Sequencer arbeiten können und fast allen Parametern der Syntheseengine zugewiesen werden können. Die Kurven können 2-16 Punkte aufweisen und die Verbindungen zwischen den Punkten können neben Linien auch Kurvenverläufe sein. Darüber hinaus gibt es Settings für Loop-Verhalten, Triggerverhalten und die Kurven können monophon und polyphon getriggert werden. Abgerundet wird das mit der Möglichkeit, Kurven zu kopieren und mit einer eigenen Preset-Verwaltung für Hüllkurven – sehr schön!

Übersichtlich gestaltet ist auch die Modulationsmatrix, in der ankommende MIDI-Daten wie Modwheel, Aftertouch, Velocity etc. zur Modulation fast aller Parameter des OB-Xa V herangezogen werden können.

Effekte im OB-Xa V

Abgerundet wird der Advanced-Panel schließlich mit einer umfangreichen Effects-Section mit 3 Slots, die aus einer Auswahl von 9 Effekten parallel oder seriell geschaltet gefüllt werden können. Hier finden sich , allesamt umfangreich parametrisiert, Reverb, Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Overdrive, Compressor, Bitcrusher und ein Multimode-Filter.

Ein weiteres Feature des OB-Xa V ist die Möglichkeit, diesen umfangreich über

MIDI-Automation

zu kontrollieren. Das Original erschien 1980 ja, noch bevor der MIDI-Standard eingeführt wurde. Es kann zwar mit MIDI-Nachrüstsätzen mit teilweise erheblichem Aufwand mit MIDI In/Out/Thru nachgerüstet werden, aber eine umfangreiche Steuerung von Syntheseparametern über MIDI ist nicht möglich. Der Arturia OB-Xa V hingegen bietet die Möglichkeit, nahezu alle Parameter über MIDI-CC zu steuern.

Zunächst gibt es die Möglichkeit, allen Reglern einen MIDI-CC-Wert zuzuweisen und das Plugin über MIDI-Learn ganz komfortabel über den MIDI-Controller der Wahl zu bedienen. Darüber hinaus kann das Plugin über eine umfangreiche MIDI-Implementation von der DAW automatisiert werden.

Das ist auf mehreren Wegen möglich, einerseits sind die Parameter in der DAW aufrufbar und es können Kurven gezeichnet oder mit dem Mix-Controller aufgezeichnet werden –

Andererseits können auch die Reglerbewegungen per Maus im Plugin selbst aufgezeichnet und nachträglich editiert werden.

Fakt ist, dass die MIDI-Implementation und Automation ein ganz mächtiges Feature des OB-Xa V sind und enormes Potential bieten.

Library & Presets

Der Arturia OB-Xa V wird mit über 400 Presets ausgeliefert, die ein sehr breites Spektrum abdecken und immer gute Ausgangspunkte für Anpassungen bieten.

Übersicht bietet dabei ein sehr übersichtliches Preset-Browser-System mit umfangreicher Suchfunktion.

Hilfreich beim Kennenlernen des OB-Xa V ist auch eine Tutorial/Help-Funktion, die bei Bedarf Informationen einblendet und zur Verfügung stellt, auch sehr schön!

Soweit ein von den Möglichkeiten, der Erweiterung der Funktionalität und der Umsetzung her sehr gelungenes Paket, aber entscheidend ist natürlich, wie es klingt.

Der Klang des Arturia OB-Xa V Synthesizers

Da ich weder einen OBX oder einen OB-Xa zur Verfügung habe, kann ich erstens nur meinen subjektiven Eindruck, einen Vergleich zum SEM-V Plugin von Arturia und zu meinem Oberheim Xpander heranziehen (einen Matrix-6R und einen Marion Synthesizer hatte ich auch schon in meinen Racks). Und ja, den Oberheim-Sound bildet der Arturia OB-Xa nach meinem Geschmack sehr gut ab. Er sitzt bereits ohne Bearbeitung gut im Mix, lässt sich gut stacken oder selbst unter andere Spuren legen.

Im Vergleich zum Arturia SEM V höre ich da schon eine Weiterentwicklung heraus. Ganz clever sind in diesem Zusammenhang die vier zusätzlichen Modulatoren, diese ermöglichen kleinste Modulationen im Klangbild bei Tonhöhe, Filterverhalten etc., wenn man mehr in Richtung Authentizität gehen möchte, diese bieten aber natürlich auch umfangreiche Sounddesign-Möglichkeiten, die der originale OB-Xa bei Weitem nicht bieten konnte. Auch im Vergleich zu meinem Xpander schneidet der OB-Xa V für mich mehr als passabel ab. Wer einen qualitativ hochwertigen polyphonen virtuell analogen Synthesizer für seine DAW sucht, dem kann man den Arturia OB-Xa V uneingeschränkt empfehlen.

Bei den Klangbeispielen habe ich ein identisches Arpeggio einmal mit OB-Xa V und SEM V eingespielt sowie ein Pad mit dem OB-Xa V und dem Oberheim Xpander. Möge sich jeder daraus sein Urteil bilden. Da Arturia eine kostenlose Demoversion anbietet, kann man sich einfach seinen persönlichen Spiel- und Höreindruck abholen. Ich würde das empfehlen, es lohnt sich.

Der Arturia Oberheim OB-Xa V on YouTube

Ein Clip von Arturia selbst, mit ein paar wunderbaren Anspielungen auf den frühen Sound von Prince.